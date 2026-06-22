“ຍາມກາງ​ຄືນ​ທີ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ” ຢູ່ແຄມຝັ່ງ​ອ່າວ​ຮະ​ລອງ - ​ມໍ​ລະ​ດົກໂລກ

“ຍາມກາງ​ຄືນ​ທີ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ” ຢູ່ແຄມຝັ່ງ​ອ່າວ​ຮະ​ລອງ - ​ມໍ​ລະ​ດົກໂລກ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ ຫາ​ກໍ່​ຈັດ​ຫຼາຍກິດ​ຈະ​ກຳ​ທົດ​ລອງຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ​ຢ່າງຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ໃໝ່​ອ່ຽມຫຼາຍ​ຢ່າງ, ​ໂດຍ​ມີ​ການສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ສິ​ລະ​ປະ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ການ​ອ່ານ ແລະ ການ​ບັນ​ເທີງ.

ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຢູ່​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ (ພາບ: VOV)

ຫວັງວ່າການ​ທົດ​ລອງ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ຍາມ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ ຈະປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມີຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ, ແກ່​ຍາວ​ເວ​ລາ​ພັກ​ເຊົ່າ​ຂອງ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນຍາມ​ຄໍ່​າ​ຄືນ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ອາ​ທິດ, ເມື່ອ​ໄຟ​​ເຍືອງ​ທາງຕາມຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ໄດ້​ເປີດ​ຂຶ້ນ, ອ້າຍ ຫງວຽນ​ຕວັນ​ຟອງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄອບ​ຄົວ​ໄດ້​ມາ​ຍັງ​ຫ​ໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ. ໂດຍ​​ແມ່ນ​ຊາວ ຮະ​ລອງ ເຖິງວ່າ ໄດ້​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ກັບ​ພື້ນ​ທີ່​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນີ້​ແລ້ວ, ແຕ່​ເມື່ອ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ເລີ່ມ​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ຍາມກາງ​ຄືນ, ອ້າຍ​​ໄດ້​ມາ​ຢ້ຽມ​ຊົມ ​ແລະ ລົງ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ທັນ​ທີ. ຢູ່​ຊັ້ນ​ທີ 1 ແມ່ນ​ບ່ອນ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ ແລະ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢູ່​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ, ຊັ້ນ 2 ແມ່ນ​ເຂດວາງ​ສະ​ແດງ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ຂອງຫຼາຍ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ. ອ້າຍ ຟອງ ໄດ້ຢຸດ​ຢູ່ຮູບ​ຈຳ​ລອງໃນ​ຊັ້ນ 3, ແນະ​ນໍ​າ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮູບ​ພາບ​​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ເຂດ​ດິນ​ບໍ່​ແຮ່ ແລະ ພິ​ທີ​ເປີດການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຖ່ານ​ຫີນ.

“ຍາມ​ກາງ​ເວັນ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈະຫຼາຍກວ່າ, ສະ​ນັ້ນ​ ພວກ​ຫຼານ ບໍ່​ມີ​ເວ​ລາ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ ຫຼື ອ່ານ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້ຫຼານ​ຊອກ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ​່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ, ບັນ​ດາ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເຂດ​ຂຸດ​ຄົ້​ນ​ຖ່ານ​ຫີນ, ພວກຫຼານ​ມັກຫຼາຍ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສຶກແປກໃຈທີ່ສຸດ​ເມື່ອ​ຮູ້​ວ່າຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ໃນ​ຍາມກາງ​ຄືນ. ໄປ​ຢ້ຽມ​ຊ​ົມ​ໃນ​​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ, ອາ​ກາດ​ສະ​ບາຍກວ່າ, ພື້ນ​ທີ່​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ກໍ​ກວ້າງກວ່າ”.

ອ້າຍ ຟອງ ແນະ​ນໍ​າ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮູບ​ພາບ​​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ເຂດ​ດິນ​ບໍ່​ແຮ່ ແລະ ພິ​ທີ​ເປີດການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຖ່ານ​ຫີນ (ພາບ: VOV)

ເມື່ອ​ມາຢ້ຽມຊົມຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ ກົງ​ກັບ​ມື້​​ທຳ​ອິດທີ່ເປີດບໍ​ລິ​ການ​​​​ຮັບ​ໃຊ້ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​ໃນ​ຍາມ​ກາງຄືນ, ອ້າຍ ເລ​ດຶກ​ເຈື່ອງ, ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ຈາກ ບັກ​ນິງ ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

“ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ປະ​ຫ​ວັດ​ສ​າດ. ຕາມ​ທຳ​ມະ​ດາ​ແລ້ວ, ຫຼາຍ​ຄົນ​ມັກໄປ​​ຢ້ຽມຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະພັນໃນຍາມກາງເວັນ, ສະ​ນັ້ນມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ​ກໍ​ຮູ້​ສຶກ​ຈັບ​ໃຈ​ພໍ​ສົມ​ຄວນ”.

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ​ຢູ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ສຸກ, ວັ​ນ​ເສົາ ແລະ ວັນ​ອາ​ທິດ ແຕ່​ເວ​ລາ 17 ໂມງ ຫາ 22 ໂມງ. ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດແມ່ນ ​tour ​ຢ້ຽມ​ຢາມຕົວ​ຈິງ “ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ - ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​​ມໍ​ລະ​ດົກ”. ໂດຍ​ຕ່າງກັບຮູບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ໃນ​ຍາມ​​ກາງ​ເວັນແລ້ວ, ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຫາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ຊາວ​ ກວາງ​ນິງ ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ​ແສງ​ສີ​ສິ​ລະ​ປະ, ສຽງ, ບັນ​ດາ Slideshow effect ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ຍັງ​ມີ​ລະ​ຫັດ QR ບັນ​ຍາຍ ອັນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ລັກ​ສະ​ນະພົວ​ພັນແລະ ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມຕິວ​ຈິງ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາກວ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຊົມ.

ທ່ານ ຟ້າມ​ແທັງ​ເຕິມ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ວັດ​ຖຸ​ບູ​ຮານ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ ບັນ​ຍາ​ກາດ​ມິດ​ງຽບກວ່າ, ມີ​ຄວາມແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ແລະ ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ. ນອກ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະແລ້ວ , ຫໍ​ພິ​ພ​ິ​ທະ​ພັນ​ກໍ​ຈັດ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສະ​ເພາະຫົວ​ເລື່ອງ​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ຊົມ ແລະ ຊອກ​ຮູ້”.

ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ດົນ​ຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ (ພາບ: VOV)

ໄປ​ຄ​ຽງ​ຄູ່​ກັບ​ລາຍ​ການ​ຢ້ຽມ​ຊ​ົມ​ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທ​ະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ ຍັງເປີດ​ນຳໃຊ້​ເຂດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ການອ່ານ​​ອີກ​ດ້ວຍ. ໃນ​ໂອ​ກາດ​ພັກ​ແລ້ງ, ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳສຳ​ລັບເຍົາ​ວະ​ຊົນ​, ຄື: ການເລົ່າ​ເລື່ອງ, ແຕ້ມ​ຮູບ, ແປງ​ຕົວ​ເປັນ​ຕົວ​ລະ​ຄອນໃນເທບນິຍາຍ​ຕ່າງໆ. ພິ​ເສດ, ໃນ​ທຸກໆ​ວັນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ໄດ້​ສາຍ​ຟິມຮູ​ບ​ເງົາ​ກະ​ຕູນ, ຈັດ​ລາຍ​ການດົນ​ຕີ, ລາຍ​ການ​​ສິ​ລະ​ປະພື້ນ​ເມືອງຄ​ື​ ຂັບ​ເສີມ, ຂັບ​ແທນ, ຟ້ອນ​ຕຸ​ກ​ກະ​ຕ​າ… ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ມະ​ຫາ​ຊົນ.

ທ່ານ​ນາງ ໂດະ​ແທັງ​ມາຍ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ, ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

“ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ເມື່ອ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາຢ້ຽມ​ຢາມ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຢູ່​ຫໍ​ພ​ິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ ຈະ​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​​ສີ​ສັນສະ​ເພາະ​ຂອງ ກວາງ​ນິງ. ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ແນະ​ນຳ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາວ່າ ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ແຫ່ງນີ້ ຈະ​ຮູ້​ສຶກ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໃໝ່​ຊິ່ງ​ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ພວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ”.

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ - ຫໍ​ສະ​ໝຸດ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ສະ​ໜາມຫຼວງ 30 ຕຸ​ລາ ແລະ ​ຫໍ “ປາ​ໂລ​ມາ” - ຫໍ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ, ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ແລະ ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ແຂວງ ກວາງ​ນິງ ອັນໄດ້​ສ້າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່ຕິດ​ຕໍ່​ນໍ່​ເນື່ອງ​​ກັນ​ເພື່ອໃຫ້​​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ຂຸດ​ຄົ້ນ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ດ້ານ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ ຮະ​ລອງ​ ໃນ​ຍາມ​ກາງ​ຄືນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ໃນ​ສະ​ພາບ​ການທີ່​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ລົງ​ຕົວ​ຈິງ​ດ້ວຍຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບກວ່ານັ້ນ, ຫວັງ​ວ່າ ຮູບ​ແບບ​ນີ້ ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກສະ​ເພາະ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​​ດຶງດູດ​ດຂອງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນິງ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ./.


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