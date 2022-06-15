ຊ່ວງເວລາມະຫັດສະຈັນ ຂອງນັກກິລາ ວູຊູ ກວັກແຄ໋ງ
ເອັນຫົວເຂົ່າ ນ້ອຍຂາດ ແຕ່ຍັງຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ
ພາຍຫຼັງ 28 ປີ ເຂົ້າຮ່່ວມການແຂ່ງຂັນ ໃນບັນດາສະໜາມ ກິລາ ພາຍໃນ, ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ນຳຄວາມສະຫງ່າລາສີ ມາໃຫ້ປະເທດ, ມີບາງກໍລະນີ ກວັກແຄ໋ງ ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງ ຕົນເອງຈຶ່ງມີພະລັງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈເຖິງຂະໜາດນີ້. ກວັກແຄ໋ງ ເລົ່າກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊມ ວູຊູ ຊາວໜູ່ມໂລກ ປີ 2008. ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ໃນເວລາຝຶກຊ້ອມ, ເອັນນ້ອຍ ຫົວເຂົ່າ ຂອງ ແຄ໋ງຂາດ. ເບື້ອງຕົ້ນຄິດວ່າ ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຂອງ ນັກ ກິລາໄວ 18 ປີ ຕ້ອງພາດໄປ, ແຕ່ດ້ວຍການ ຕັດສິນຢ່າງສູງ, ແຄ໋ງ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາແກ້ປວດເຖິງ 7 ເຂັມເພື່ອຂຶ້ນເວທີສະແດງ.
ນັກກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແຂ່ງຂັນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ໄດ້ເອົາຊະນະ ນັກກິລາເກືອບ 400 ຄົນ ຈາກທົ່ວໂລກ ຈົນສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນມວຍຊາຍ ແລະ ດາບຊາຍ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຊີງ ຊະນະເລີດ ວູຊູ ຊາວໜຸ່ມໂລກ 2008.
ອີກຊ່ວງເວລາໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼົງລືມໄດ້ ໃນຊີວິດ ຂອງ ນັກກິລາ ແມ່ນຄັ້ງທີ່ ແຄ໋ງ ເຂົ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນ SEA Games ຄັ້ງທີ 26 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ລາວ ໃນປີ 2009. ກ່ອນການແຂ່ງຂັນສາມມື້, ໃນເວລາ ຝຶກຊ້ອມ, ເອັນນ້ອຍຫົວເຂົ່າຂອງ ແຄ໋ງ ຖືກຂາດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ເບິ່ງຄື ວ່າ SEA Games ຄັ້ງນັ້ນ ຈະກັບມາເປັນສູນ, ແຕ່ປະມານ 3 ຊົ່ວ ໂມງ ກ່ອນເວລາແຂ່ງຂັນ, ແຄ໋ງ ພະຍາຍາມ ຝຶກຊ້ອມ ຕີລັງກາ ກາງ ເວຫາ, ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຍາກໃນກິລາ ວູຊູ ແລະ ເກືອບ ຫົວລົງຈຸພື້ນ. ບໍ່ທໍ້ຖອຍໃຈ, ແຄ໋ງ ພະຍາຍາມທົນຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ອອກກຳລັງແຮງຕີລັງກາ ອີກຮອບໜຶ່ງຢູ່ກາງເວຫາ, ເທື່ອນີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ດີຂຶ້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.
ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ, ແຄ໋ງ ເກືອບວ່າບໍ່ຮູ້ສຶກ ເຈັບປວດອີກ. ເມື່ອຫວນຄືນ ໃນເວລານັ້ນ, ແຄ໋ງ ພຽງແຕ່ຈື່ຈໍາສອງຄໍາ ທີ່ສັກສິດ “ໂຕ໊ກວັກ” (ປະເທດຊາດ) ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອປ້າຍສະແດງຄະແນນໃຫ້ເຫັນຕົວເລກ ທ່າມກາງສຽງກອງເຊຍ ຂອງແຟນໆ ແລະ ທຸງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືກຍົກຂຶ້ນ ໃນພິທີມອບລາງວັນ, ແຄ໋ງ ຈຶ່ງຮູ້ສຶກເຈັບປວດຂາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຝຶກຊ້ອມຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ, ແຄ໋ງ ຄ່ອຍໆ ເອົາຊະນະ ບັນດາຈຸດສູງທີ່ສຸດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ວູຊູ ຂອງ ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ນໍ້າໃຈກິລາອັນສູງສົ່ງ
ຝຶກແອບ ວູຊູ ແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ, ຟ້າມກວັກແຄ໋ງ ໄດ້ມີ 28 ປີ ຢຶດໝັ້ນ ກັບອາຊີບ ຟ້ອນມວຍ. ປັດຈຸບັນ, ແຄ໋ງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ວູຊູ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອາຊີບ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ເປັນພົມລິຂິດອີກດ້ວຍ. ແຄ໋ງ ໄດ້ທຳລາຍຂີດຈຳກັດ ຂອງຕົນເອງ ກັບ ວູຊູ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ່ານັ້ນ, ແຄ໋ງ ໄດ້ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ແລະເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ນຳ້ໃຈກິລາອັນສູງສົ່ງ - ແກນຫຼັກຂອງຜູ້ຝືກແອບມວຍ ແລະ ນັກກິລາ ນັບທັງ ຄູຝຶກອີກດ້ວຍ.
ແຄ໋ງ ໄດ້ໄຂຄວາມໃນໃຈອອກມາວ່າ: “ພາຍຫຼັງ 28 ປີແຫ່ງການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ແຂ່ງຂັນ, ນໍ້າໃຈກິລາອັນສູງສົ່ງ ໄດ້ມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າເໝືອນດັ່ງສາຍແນນ. ຖ້າຫາກວ່າ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບກຸ່ມຄຳສັບນີ້ ໃນວິຊາມວຍ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ຫຼາຍເດືອນ ກໍບໍ່ໝົດ. ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າ ມັນແມ່ນວັດທະນະທໍາ, ແມ່ນຄຸນສົມບັດ ແລະ ແມ່ນມາດຕະຖານ ໃນຜູ້ຝຶກມວຍ ອີກດ້ວຍ”.
ບາງທີດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຊາວ ຈີນ ຂອງທີມ ວູຊູ ຫວຽດນາມ ຮວ໋າງ ຊ່າວຊິງ ໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີຮັບເອົາ ແຄ໋ງ ເປັນລູກສິດ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີໜຶ່ງດຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສຳລັບຄູຝຶກ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ, ເປັນບ້ານເກີດ ຂອງ ກິລາ ວູຊູ.
ບັນດາຜົນງານໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ຂອງ ນັກກິລາ ວູຊູ ກວັກ ແຄ໋ງ:
- ຫຼຽນຄຳ ໃນລາຍການຊີງຂັນ ວູຊູ ໂລກ ປີ 2007.
- 14 ຫຼຽນ ປະກອບມີ (3 ຫຼຽນຄຳ, 8 ຫຼຽນເງິນ, 3 ຫຼຽນທອງ) ໃນງານມະຫາກຳກິລາ Asiad.
ເຖິງວ່າ ອາຍຸພຽງ 32 ປີ, ແຕ່ ຟ້າມກວັກແຄ໋ງ ໄດ້ຖືເປັນ “ແມ່ທັບ” ໃນທີມຊາດ ວູຊູ ຫວຽດນາມ. ແຄ໋ງ ໄດ້ໃຫ້ການຕີລາຄາວ່າ: ພາວະຮ່າງກາຍຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການເຝິກ ຊ້ອມກິລາ ປະເພດນີ້ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ຈະສ້າງຜົນງານໃຫ້ສູງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປະເທດຊາດ. ມຸ່ງສູ່ເປົ້າໝາຍກາຍເປັນ “ປະເທດ ມະຫາອຳນາດ ກ່ຽວກັບກິລາ ວູຊູ”, ແຄ໋ງ ຢາກນຳເອົາ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຕົນ ມາສອນໃຫ້ ນັກກິລາ ລຸ້ນໜຸ່ມໃນປັດຈຸ ບັນ.
ນັບທັງ SEA Games ຄັ້ງທີ 31, ກວັກແຄ໋ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 7 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ໃນງານມະຫາກຳກິລາ ອັນດັບ 1 ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ ທຸກຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ນັກກິລາຄົນນີ້ ຍາດໄດ້ 4 ຫຼຽນຄຳ, 5 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ ຢູ່ສະໜາມກິລາພາກພື້ນ. ໃນ SEA Games 2021 ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກວັກແຄ໋ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 3 ລາຍການ, ຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄຳ ແລະ 1 ຫຼຽນເງິນ. ນັ້ນແມ່ນ ການມ້ວນທ້າຍ ທີ່ເປັນໜ້າຈົດຈຳ ໃນສະໄໝຊາວໜຸ່ມ ຂອງ ກວັກແຄ໋ງ ໃນງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ລາວ ເປີດໜ້າໃໝ່ໃນອາຊີບຂອງຕົນ.
ບົດ: ຟອງທູ - ພາບ: ແທງຢາງ, ເຕິດເຊີນ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ