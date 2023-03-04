ຊຸດປະຈຳເຜົ່າ ມູນເຊື້ອ ຂອງ ຊາວ ເອເດ
ເອເດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 54 ຊົນເຜົ່າ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກ ເທບນິຍາຍ, ກາບກອນ, ລຳເລື່ອງ ປະຫວັດສາດ ກໍຄືເຄື່ອງ ດົນຕີ ທີ່ມີຊື່ສຽງແລ້ວ, ຊຸດອາພອນ ປະຈຳເຜົ່າ ຂອງ ຊາວຜົ່າ ເອເດ ກໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນອັນໜຶ່ງ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້.
ໃນວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ເອເດ, ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ຈະມີຊຸດເສື້ອຜ້າອາພອນມູນເຊື້ອ ສະເພາະຂອງຕົນ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາ ໄວໄດ້ຄວາມງາມແບບທົ່ວໄປຂອງຊົນເຜົ່າ. ດ້ວຍສີມືອັນຄ່ອງ ແຄ້ວ ພ້ອມກັບຄວາມພິຖີພິຖັນ, ລະອຽດອ່ອນ ຂອງຕົນ, ຊາວ ເຜົ່າເອເດ ໄດ້ປະດິດຂຶ້ນ ບັນດາຊຸດອາພອນ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍ ສີສັນຊົນເຜົ່າ. ຕາມປະເພນີ, ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສີດຳ ຫຼື ສີຄາມ.
ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງພື້ນເມືອງຂອງແມ່ຍິງ ເອເດ ແມ່ນສິ້ນ ແລະ ເສື້ອ ສວມຫົວ. ເສື້ອຂອງແມ່ຍິງ ເອເດ ມີການອອກແບບທີ່ພິເສດ, ມັນຖືກຕັດ ຈາກບ່າຊ້າຍ ຫາບ່າຂວາ, ເສື້ອນຸ່ງ ດ້ວຍການສວມ ແຕ່ລຸ່ມ ຂຶ້ນເທິງ. ເມື່ອນຸ່ງແລ້ວ, ເສື້ອຍາວໂອບກອດ ພໍດີຮ່າງ ກາຍຂອງແມ່ຍິງ ລົງເຖິງແອວ. ແຂນເສື້ອຖືກ ອອກແບບສັ້ນ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງແຄບ, ສ່ວນຄໍ ແມ່ນສູງ ແລະ ກວ້າງ ເພື່ອງ່າຍ ຕໍ່ການນຸ່ງ. ຢູ່ເທິງພື້ນສີຄາມ, ເສື້ອຖືກຕົກແຕ່ງ ດ້ວຍເສັ້ນແຂບ ແລະ ລາຍດອກນ້ອຍໆ ດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍສີແດງ, ສີຂາວ, ສີເຫຼືອງ ຢູ່ ຄໍເສື້ອ, ບ່າ, ແຂນເສື້້ອ, ປາກແຂນເສື້ອ ແລະ ແລະ ຕີນເສື້ອ.
ແມ່ຍິງ ເອເດ ນຸ່ງສິ້ນ ຖືກມັດຮອບແອວ ດ້ວຍເຊືອກ. ໃນເວລານຸ່ງ, ຕີນສິ້ນ ອາດຈະຍາວເຖິງ ສົ້ນຕີນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສວຍງາມແບບສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ.
ລາຍດອກເທິງສິ້ນ ຂອງແມ່ຍິງ ເອເດ ກໍແມ່ນເສັ້ນແຂບ ປະສົມປະສານ ກັບເສັ້ນດ້າຍສີແດງ, ສີເຫຼືອງ, ສີຟ້າ ແລະ ສີຂາວ ເພື່ອສ້າງຈຸດເດັ່ນ.
ສ່ວນຊຸດປະຈຳເຜົ່າ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ ເອເດ ແມ່ນນຸ່ງກະຕ່ຽວ ແລະ ເສື້ອແພ. ເສື້ອ ຂອງ ຜູ້ຊາຍແມ່ນກວ້າງ ແລະ ຍາວກວ່າ ຂອງ ແມ່ຍິງ. ສ່ວນຄໍເສື້ອ ຖືກຕັດເປັນຮູບມົນ ອ່ຽງໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ເປີດຢູ່ໜ້າເອິກ. ແຂນເສື້ອຍາວ, ດ້ານຫຼັງ ຂອງເສື້ອ ແມ່ນຍາວ ກວ່າດ້ານໜ້າ. ເທິງພື້ນຜ້າສີຊ້ໍາຂອງ ຕົວເສື້ອ, ແຂນເສື້ອ, ແຂບ ຄໍ, ຕີນເສື້ອ ຕັດເປັນປ່ຽງ ໄດ້ຖືກຕົກແຕ່ງ ດ້ວຍເສັ້ນແຂບ ສີແດງ ແລະ ສີຂາວ. ໂດຍສະເພາະ, ຢູ່ກາງຜືນເສື້ອ ມີສິ້ນສ່ວນລາຍ ຂວາງຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ. ນີ້ແມ່ນ ເສື້ອປະເພດ ຕົວແທນ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ ເຜົ່າ ເອເດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເສື້ອ ແຂນສັ້ນ ເຖິງຂໍ້ສອກ ຫຼື ບໍ່ມີແຂນ.
ວິທີນຸ່ງກະຕ່ຽວ ແມ່ນຖືກມັດຮອບແອວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສືບຕໍ່ມັດ ຮອບຂາ. ສົ້ນ ໜຶ່ງຖືກມັດຢູ່ດ້ານຂ້າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ກະຕ່ຽວ ຄົງທີ່ ແໜ້ນໜາ, ສ່ວນເຫຼືອແມ່ນປ່ອຍຢູ່ກາງ ທາງດ້ານໜ້າ. ປະເພດ ກະຕ່ຽວ ງາມທີສຸດແມ່ນ ktêh, drai, đrêch, piêk, ໃນຂະນະທີ່ ປະເພດ bong, băl ແມ່ນກະຕ່ຽວທຳມະດາ.
ປັດຈຸບັນ, ຊາວເຜົ່າ ເອເດ ມີຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ ຄົບທຸກປະເພດ, ທຸກຊະນິດ ກັບຮູບແບບສວຍງາມ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ຂອງ ບັນດາຊົນເຜົ່າ ຢູ່ເຂດ ໄຕງວຽນ.
ບົດ: ເງິນຮ່າ - ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ