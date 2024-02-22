ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຂອງ ASEAN
ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການບໍລິ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ພັດ ທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ ໃນພາກພື້ນ, ເວທີປາໄສການ ທ່ອງທ່ຽວ ASEAN ATF 2024 ໄດ້ສະເໜີ ຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນກຸ່ມ ກໍ່ຄືລະຫວ່າງ ASEAN ກັບຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.
ໃນຫົວຂໍ້ “ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ-ເພື່ອອະນາຄົດ ASEAN ແບບຍືນຍົງ”, ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງການສ້າງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ກວ່າໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ບັນດາປະເທດ ASEAN +3 ພ້ອມກັບ ASEAN ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໃນ 4 ກິດຈະກຳໃຫຍ່ຄື: ງານວາງສະແດງ, ງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວ, ກອງປະຊຸມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການທ່ອງທ່ຽວ, ASEAN ຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີຄຸນນະພາບສູງ ໃນປີ 2025. ASEAN ຈະຕ້ອງພະຍາ ຍາມ ຊຸກຍູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ປະ ກອບສ່ວນສຳຄັນ ຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດີດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ປະຊາຄົມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນນັ້ນ, “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວງານບຸນ ASEAN” ແມ່ນໂຄງການທີ່ຄາດວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ພາກພື້ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຈຸດໝາຍປາຍທາງ.
ພາກພື້ນ ASEAN ຖືເປັນປະເທດ ຂອງງານບຸນ. ຢູ່ທີ່ນີ້ ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕະຫຼອດປີ, ຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ມີຫຼາຍສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນສາມາດ ເປັນງານບຸນທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອຖື ຂອງການບູຊາເຂົ້າ, ບູຊານ້ໍາ, ການຈະເລີນພັນ, ການບູຊາຕາເວັນ ແລະ ບູຊາບັນ ພະບຸລຸດ.
ງານບຸນພື້ນເມືອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປະກອບມີ: ງານບຸນກະ ສິກຳ, ສາສະໜາ, ເຊີດຊູວິລະບຸລຸດ ຂອງ ຊາດ, ເທບພະເຈົ້າຜູ້ປົກ ຄອງ, ບັນພະບຸລຸດ ຊ່າງສີມື... ການທ່ອງທ່ຽວງານບຸນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຊອກຮູ້ວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ, ອາຫານພື້ນເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວບັນເທິງທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ການທ່ອງທ່ຽວປະເພດນີ້ ຕິດພັນກັບງານບຸນ ໄດ້ຄ່ອຍໆ ພັດທະນາ ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ວິທີຈັດຕັ້ງງານບຸນນັບມື້ນັບມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຫັນເປັນອາຊີບດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ. ງານບຸນຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ, ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກທົ່ວໂລກ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ບຸນຫົດນ້ຳ, ບຸນປ່ອຍໂຄມໄຟ (ໄທ), ບຸນປີໃໝ່ Chnam Thmei (ກຳປູເຈຍ), ບຸນຊ່ວງເຮືອ (ລາວ) , ງານມະໂຫລານສິລະປະ ບາຫຼີ (ອິນໂດເນເຊຍ), ງານບຸນຍິ້ມ MassKara (ຟີລິບປິນ), ງານມະໂຫລານ ເຫວ້, ບຸນໄຫວ້ພະຈັນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ອື່ນໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຄື: ການທ່ອງທ່ຽວນິເວດ, ທ່ອງທ່ຽວທາງສາສະໜາ, ການທ່ອງ ທ່ຽວການແພດ..., ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພີ່ມມູນຄ່າຜະ ລິດຕະພັນ, ກໍ່ຄືໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີຫຼາຍທາງເລືອກອີກດ້ວຍ.
ປັດຈຸບັນ, ໃນຖານະເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະການ ແຫຼ່ງຊັບພະ ຍາກອນ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນການທ່ອງທ່ຽວ ASEAN; ຜູ້ປະສານງານຫຼັກ ຂອງໂຄງການ “ກໍ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວງານບຸນ ASEAN”, ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ລາວ ໃນການສ້າງມາດຕະຖານ ການທ່ອງທ່ຽວນິເວດ ASEAN ແມ່ນບຸລິມະສິດປະຕິບັດ ໃນປີເປັນປະທານ ASEAN. ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ASEAN ຄົ້ນຄວ້າ ບັນດາມາດຕະຖານໃໝ່ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ພິຈາລະ ນາ ບັນດາທ່າອ່ຽງ ຂອງ ພາກພື້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄື: ການທ່ອງທ່ຽວ ຕີກ໊ອຟ, ພວມເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດຶງດູດ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງ ຂອງຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກ.
ຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ມີທ່າອ່ຽງ ຈະຟື້ນຕົວຢ່າງເຕັມທີ່ ນັບແຕ່ປີ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນຖານະເປັນປະທານ ASEAN ໃນປີ 2024, ສປປ ລາວ ແມ່ນພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຊຸກຍູ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ”, ພິເສດແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພັດ ທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໃນພາກພື້ນ ASEAN.
- ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ