ຊີ້ນ ຢ້າງຄວັນ ກາວບັ່ງ
ຊີ້ນຢ້າງຄວັນ ກາວບັ່ງ ແມ່ນອາຫານພື້ນເມືອງ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສີສັນ ຂອງ ເຂດພູຜາປ່າດົງ. ອາຫານເຍື່ອງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນອາຫານພິເສດ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນທົ່ວໄປ.
ຊີ້ນຢ້າງຄວັນ ກາວບັ່ງ ໄດ້ເຮັດຈາກຊີ້ນສາມຊັ້ນ, ຊີ້ນສັນໝູ ຫຼື ງົວ ທີ່ລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ ຢູ່ເຂດພູສູງ. ຈາກນັ້ນນຳຊີ້ນມາໝັກດ້ວຍເຄື່ອງເທດ ຕາມສູດລັບ ທີ່ສືບທອດກັນມາໃນວົງຈຳກັດ, ລວມມີ ເກືອ, ພິກໄທ, ໝາກເຜັດ, ໝາກແໜ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງມີລົດຊາດ ທີ່ເປັນເອກະ ລັກ, ທັງສາມາດຮັກສາອາຫານໄວ້ໄດ້ດົນ. ບາງເທື່ອໃນສະໄໝກ່ອນ ຍ້ອນສະພາບການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງຄິດຫາວິທີຮັກສາອາຫານໄວ້ກິນ ໃນຍາມຂາດເຂີນ ຫຼື ເວລາອາກາດບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ.
ຂັ້ນຕອນສຳຄັນແມ່ນຢ້າງຄວັນ ດ້ວຍຟືນສີສຽດ ເທິງເຕົາຖ່ານ, ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນ ເປັນສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ ທ່ີເປັນເອກະລັກ. ເມື່ອເຮັດສຳເລັດແລ້ວ, ຊີ້ນຢ້າງຄວັນ ຈະມີຄວາມນຸ່ມພໍດີກິນ, ມີຄວາມມັນ ແຕ່ບໍ່ເບື່ອ, ລົດຊາດກົມກ່ອມ, ກິນກັບເຂົ້າຈ້າວຮ້ອນໆ ຫຼື ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີຈະມີລົດຊາດ ແຊບຫຼາຍ.
ຊີ້ນຢ້າງຄວັນ ກາວບັ່ງ ມີແຫຼ່ງໂປຼຕິນ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຊ່ວຍເສີມພະ ລັງງານ ສໍາລັບຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ຮັບປະທານ ໃນມື້ໜາວເຢັນ. ຊີ້ນຍັງປະກອບດ້ວຍ ວິຕາມິນ ແລະ ບັນດາແຮ່ທາດ ທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມກໍາລັງພູມຕ້ານທານ ແລະ ດີຕໍ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.
ຊີ້ນໝູຢ້າງຄວັນ ສາມາດປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຂົ້ວ, ປີ້ງ, ກິນກັບເຂົ້າຈ້າວ, ເຂົ້າໜຽວ, ເຂົ້າຈີ່. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງນຳມາປຸງແຕ່ງ ເຮັດແກງ, ຕົ້ມເຄັມ, ອ່ອມ, ເຮັດສະຫຼັດ, ກ້ອຍ… ສ່ວນຊີ້ນຄວາຍ ແລະ ຊີ້ນງົວແຫ້ງ ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນຂອງແກ້ມກໍ່ເປັນສິ່ງໜ້າສົນໃຈຢ່າງຍິ່ງ.
ປັດຈຸບັນ, ຊີ້ນຢ້າງຄວັນ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເດັ່ນ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະ ເພາະ ໃຫ້ແກ່ວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຂອງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນ ດາເຜົ່າຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຕະຫຼາດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວ ທ່ີຕິດພັນກັບອາຊີບ ເຮັດອາຫານຊົນເຜົ່າ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ