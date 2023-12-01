ຊາວໜຸ່ມ ໄຊງ່ອນ ສຳຜັດປະສົບການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແບບຫັດຖະກຳ
ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກ ແລະການສຶກສາທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ມາທັງອາທິດ, ແທນທີ່ຈະເລືອກ ໄປທ່ອງທ່ຽວສວນສະໜຸກ, ນັ່ງຮ້ານ ກາເຟ ຫຼືໄປເບິ່ງຮູບເງົາ, ໜຸ່ມສາວ ຫຼາຍຄົນໃນໄຊງ່ອນ ໄດ້ນັດກັນໄປຮ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແຫ່ງໜຶ່ງ ເພື່ອສຳຜັດກັບການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແບບຫັດຖະກຳ.
ຢູ່ໃນຫ້ອງ, ນັ່ງອ້ອມໂຕະໄມ້, ເລືອກຕົວແບບທີ່ທ່ານມັກ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນວດດິນໃຫ້ອ່ອນນິ້ມ, ໜຽວ, ແລ້ວຈິ່ງ ແຕ່ງຮູບຊົງ. ຫຼັງຈາກແຕ່ງຮູບຊົງແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟອຍເພື່ອແຕ້ມລວດລາຍຕົກແຕ່ງໃສ່ຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາດິບ. ຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານຮ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຈະເກັບເອົາ ຜະລິດຕະພັນ ແລ້ວສົ່ງໄປເຄືອບສີ, ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນ ເອົາໄປໃສ່ໃນເຕົາເຜົາ ແລະ ລໍຖ້າ 15 ວັນ, ທ່ານ ມາຮັບເອົາ ຜະລິດຕະພັນ ສຳເລັດຮູບທີ່ທ່ານເຮັດດ້ວຍມື ຂອງຕົນເອງ.
ນາງ ຮວ່າງອຽ໋ນ, ນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພາຍຫຼັງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການຂຽນບົດນິພົນ ຈົບຊັ້ນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຜ່ອນຄາຍອາລົມ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊວນໝູ່ເພື່ອນໄປສຳຜັດກັບການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ພ້ອມກັນ ນັ່ງຢູ່ກັບໂຕະມົນ, ຈະຮູ້ສຶກສະ ບາຍໃຈ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີເວລາ ທີ່ຈະສົນທະນາ”.
ທ່ານ ເລຮວ່າງມິງ, ໜຶ່ງໃນບັນດາສະມາຊິກ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສູນ ເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາ ໄຊງ່ອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼ ກັບເຄື່ອງປັ້ນດິນ ເຜົາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈ ສ້າງຮູບແບບ ສຳຜັດກັບ ການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແບບຫັດຖະກຳ, ນຳເອົາເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາມາໃກ້ຊິດກັບໄວໜຸ່ມ. ຢູ່ໃນກາງເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຄຶກຄັກຄື ໄຊງ່ອນ, ຜູ້ຄົນທີ່ມັກວິຊານີ້ ສາມາດຊອກຫາບ່ອນທີ່ງຽບສະຫງົບເພື່ອມີຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງແທ້ຈິງ”.
ການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແບບຫັດຖະກຳ ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈສູງ, ດັ່ງນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນ ສາມາດ ອອກຈາກ ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນ ໃນຊີວິດ ປະຈໍາວັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜະລິດຕະພັນຈະບໍ່ງາມ, ບໍ່ສົມບູນແບບ ຫຼື ຍັງມີລັກສະນະ ຫຍາບໆ, ແຕ່ມັນ ແມ່ນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມ ລະອຽດ, ອົດທົນ ແລະ ການສໍາຜັດ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງ”.
ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຮັດດ້ວຍມືຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍໄວໜຸ່ມ ໄຊງ່ອນ ເຮັດ:
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ທົງຫາຍ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ