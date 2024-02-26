ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທາງສາສະໜາ ຢູ່ເຂດພູສູງ ໄຕບັກ
ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຄັ້ງທີ 2 (ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2013). ການໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະ ນຸດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຮັບຮູ້ ຂອງ ປະຊາຄົມໂລກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທົ່ວທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນລວມເຖິງບັນຫາທາງສາສະໜາ ສຳລັບປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດພູສູງ ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.
ໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຣິສມາສ ປີ 2023, ໂບດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູສູງຂອງເຂດສາສະໜາ ກາໂຕລິກ ເຮົ່າຖ່າວ (ຢູ່ບ້ານ ຮາງດ໋າ, ຕາແສງ ເຮົ່າຖ່າວ, ເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ, ແຂວງ ລາວກາຍ) ມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ມ່ວນຊື່ນ ໃນມື້ບຸນໃຫຍ່ສໍາຄັນຂອງປີ.
ໃນເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າ, ວົງແກທອງ ຂອງໂບດ ຈະບັັນເລງ ບັນ ດາບົດດົນຕີທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນ ວັນບຸນ ຄຣິສມາສ. ຊາວ ກາໂຕລິກ ດ້ວຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນຸ່ງຊຸດພື້ນເມືອງທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ ເຈືອຈານເຂົ້າກັບ ບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ ສະຫງົບສຸກ ແລະ ອົບອຸ່ນ ຕ້ອນຮັບ ວັນບຸນ ຄຣິສມາສ ເໝືອນດັ່ງລະ ລາຍອາກາດ ທີ່ໜາວເຢັນ ຢູ່ທ່າມກາງເມກໝອກ.
ຢູ່ພາຍໃນຫໍທຳມະສະພາ, ຄຸນພໍ່ ເຟໂຣ ຟ້າມແທງບິ່ງ-ພະສັງຄະລາດ ເມືອງຊາປາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເຂດສາສະໜາ ກາໂຕລິກ ເຮົ່າຖ່າວ ກຳລັງ ກ່າວເທດສະໜາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຫຼື້ອມໃສຕໍ່ສາສະໜາ ແລະ ວິທີການດຳລົງຊີວິດ ຢ່າງສະຫງົບສຸກ ແລະ ນັບ ຖືສາສະໜາທີ່ດີ, ມີສິນລະທໍາ ແລະ ສົ່ງຄຳອວຍພອນ ຄຣິສມາສ ທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ອົບອຸ່ນເຖິງຊາວ ກາໂຕລິກ ທຸກຄົນ.
ໂບດ ກາໂຕລິກ ເຮົ່າຖ່າວ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສວຍງາມ ຕາມແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ gothic ສະຫຼັບ ກັບວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນບ່ອນດຳເນີນຊີວິດ ທາງສາສະໜາ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາ ກາໂຕລິກ ຢູ່ ເຮົ່າຖ່າວ.
ຕ້ອນຮັບພວກຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຮອຍຍິ້ມອັນອົບອຸ່ນ, ທ່ານ ມ໋າອາຊິງ, ອາຍຸ 40 ປີ, ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ຢູ່ ບ້ານ ຮາງດ໋າ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ໝູ່ບ້ານ ບໍ່ມີຖະໜົນຫົນທາງ, ສະນັ້ນພວກຂ້າພະ ເຈົ້າ ຕ້ອງຍ່າງຜ່ານໜ້າຜາສູງຊັນ ແລະ ຂ້າມຫ້ວຍ ໃຊ້ເວລາໝົດມື້. ໃນເວລານັ້ນ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງພິທີສຳຄັນຕ່າງໆ, ຊາວ ກາໂຕລິກ ເຮົ່າຖ່າວ ຕ້ອງອອກນອກເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ ເພື່ອ ນິມົນ ຄຸນພໍ່ ຂອງ ເຂດສາສະໜາ ກາໂຕລິກ ເຂົ້າມາທຳພິທີ. ປັດຈຸບັນ, ຍ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ ຈາກພັກ - ລັດ, ເສັ້ນທາງປູຢາງ ລະຫວ່າງບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດສູ່ໂບດ, ສະນັ້ນສະດວກຫຼາຍ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ທາງສາສະໜາ ຂອງ ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້.
ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ໃນຕອນເຊົ້າຢູ່ ເຮົ່າຖ່າວ, ພວກຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມຄຸນພໍ່ ເຟໂຣ ຟ້າມແທງບິ່ງ ກັບຄືນ ເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມ ວັນບຸນ ຄຣິສມາສ ໃນຕອນຄ່ຳຢູ່ໂບດຫີນ ຊາປາ.
ໂບດຫີນ ຊາປາ ຕັ້ງຢູ່ ໃຈກາງເທດສະບານ ແລະ ຖືວ່າ ເປັນສັນ ຍາລັກ ຂອງ ຊາປາ. ໃນປີ 1902, ສະມາຄົມ ອົງກອນ ນິກາຍ ໂຣມັນ ກາໂຕລິກ ປາຣີ (ຝຣັ່ງ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເຂດສາສະໜາ ກາ ໂຕລິກ ຊາປາ ແລະ ປີ 1925 ໃຫ້ກໍ່ສ້າງ ໂບດແຫ່ງນີ້.
ຊາປາເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສມາແຕ່ດົນນານ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ກິງ ແລະ ຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເຊັ່ນ: ມົ້ງ, ຢາວ, ໄຕ່, ໄຢ໋... ເພາະສະນັ້ນ, ໃນພິທີຕ້ອນຮັບວັນບຸນ ຄຣິສມາສ 2023, ໂບດຫີນ ຊາປາ ຈຶ່ງມີບັນຍາ ກາດຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ກັບຫຼາກຫຼາຍ ສີສັນ ຂອງ ບັນດາຊຸດພື້ນ ເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່.
ເໝືອນດັ່ງທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ ຢູ່ ໄຕບັກ (ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ), ເຂດສາສະໜາ ກາໂຕລິກ ຊາປາ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນເຂດດິນທີ່ທຸກຍາກ, ຊາວ ກາໂຕລິກ ຫາລ້ຽງຊີບ ດ້ວຍເຮັດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນຕໍ. ເພາະສະນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ, ລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັກສາເອກະລັກ ທາງວັດທະນະທຳ, ໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງ ສະຫງົບສຸກ ແລະ ພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງນີ້ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ ສະຫງົບສຸກ.
ບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ (ຕາແສງ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່, ເມືອງ ຟອງໂຖ, ແຂວງ ລາຍເຈົາ) ເປັນບ້ານ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ 149 ຄອບຄົວ, ມີປະ ຊາກອນ ກວ່າ 650 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ນັບຖືສາສະໜາ ໂປຣແຕສຕັງ ກວ່າ 500 ຄົນ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດຂອງແຂວງ ລາຍເຈົາ. ປີ 2023, ທີ່ເວທີປາໄສ ງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວສາກົນຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມຊົນທີ່ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດ ASEAN ໃນປີ 2022.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີໜ້າຢູ່ ຈຸດ ຜູ້ທ່ີນັບຖື ສາສະໜາ ໂປຣແຕສຕັງ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ໃນໂອກາດທ້າຍປີ ທ່າມກາງສະພາບອາກາດທີ່ສົດໃສ, ເຢັນສະບາຍ. ບັນດາ ສາສະນິກະຊົນ ໂປຣແຕສຕັງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ໃນຊຸດອາພອນພື້ນເມືອງ ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ພາກັນມາຈຸດ ໂປຣແຕສຕັງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ ຄຣິສມາສ. ຢູ່ເທິງເວ ທີ ປາໄສ, ນອກຈາກບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບຫຼັກພະທຳ ຄຸນພໍ່ ຫາງອາຊ່າ ຍັງປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນ ແລະ ສາສະນິກະຊົນ ຈົ່ງຮ່ວມກັນ ສາມັກຄີ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ເຊື່ອ ບໍ່ຟັງ ຕາມຖ້ອຍທຳນອງເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ກ່ຽວກັບກັບແຜນນະໂຍບາຍ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ທຳລາຍພັກ, ລັດ ຈາກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປ່ຽນແປງ ຂອງ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່, ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າເຖິງ ຄໍາວ່າ “ສິ່ງປະຕິຫານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່”, “ອະພິນິຫານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່”, ຫຼື “ເລືື່ອງແປກປະຫຼາດຢູ່ບ້ານ ເງ້ນ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່”... ເພາະໃນສະໄໝກ່ອນ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ເປັນບ້ານ ທຸກຍາກ, ປູກສະເພາະຕົ້ນຝິ່ນ ແລະ ມີຊາວບ້ານກວ່າ 90% ແມ່ນຕິດຝິ່ນ. ຢາຝິ່ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ຂອງ ຜູ້ຄົນມືດມົນ, ອຶດຫີວ, ລຳບາກຂາດເຂີນ, ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຊ້າ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.
ຄຸນພໍ່ ຫາງອາຊ່າ ກ່າວວ່າ: “ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຄອບຄົວຂອງ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ເຄີຍມີຜູ້ຕິດຝິ່ນຫຼາຍ, ແຕ່ຫຼັງຈາກຮຽນຮູ້ຄໍາສອນ ທາງສາສະໜາ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ອະທິບາຍ ຈາກອຳ ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍ ຂອງ ຢາຝິ່ນ, ທຸກຄົນໄດ້ອອກຢາດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕົວ. ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ປັດຈຸບັນ ໝູ່ບ້ານ ຊິນຊ໋ວນໂຮ່ ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ”.
ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມ ສ່ົງເສີມປະຊາຊົນ ປະຕິບັດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຮ່ວມກັນສາມັກຄີ ມານະພະຍາຍາມພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນ ປະກອບສ່ວນກຳລັງເຫື່ອແຮງ ເພື່ອສ້າງ ບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມຊົນ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ASEAN, ປີ 2023, ຄຸນພໍ່ ຫາງອາຊ່າ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນໜຶ່ງໃນ 75 ຕົວຢ່າງ ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ນັບແຕ່ປີ 2012, ຍ້ອນຂະບວນການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ເສັ້ນທາງໄປຫາບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ໄດ້ປູດ້ວຍເບຕົງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ຍັງໄດ້ພັດທະນາອາຊີບປູກກ້ວຍໄມ້, ຕົ້ນຄາຍ, ຕົ້ນໝາກໝັ້ນ… ຕື່ມອີກ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສະນັ້ນ ປັດຈຸບັນ ໝູ່ບ້ານຈຶ່ງມີຄວາມສະອາດ ແລະ ຮັ່ງມີກວ່າອະດີດ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ປະຊາຊົນໃນບ້ານຍັງໄປສຶກສາ ຫາຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອເປີດຮູບແບບການ ທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມຊົນ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປີ 2015, ຄະນະກຳມະການ ປະຊາຊົນແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ຮັບຮູ້ບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ເປັນໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ. ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຊາວບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ມີພື້ນຖານ ແລະ ແຮງຈູງໃຈເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຢຶດໝັ້ນກັບອາຊີບ ເຮັດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປູກກ້ວຍໄມ້ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ມີກວ່າ 10 ຄອບຄົວເຮັດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ແບບ homestay. ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ລົງທຶນສ້າງເຮືອນພັກໃໝ່ ຫຼື ຍົກລະດັບເຮືອນພັກ ໂດຍຕົນເອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການ ທ່ີນັບມື້ສູງຂຶ້ນ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພິເສດ, ປະຊາຊົນ ຍັງປະຕິບັດ ຕົວແບບ “6 ບໍ່” ຄື: ບໍ່ສູບຢາຝິ່ນ, ບໍ່ສູບ ຢາຫີດ ຫຼື ສູບຢາ, ບໍ່ຊຸມແຊວດື່ມເຫຼົ້າ, ບໍ່ຫຼິ້ນການພະນັນ, ບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍທຳມະຊາດ.
ບ້ານ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ເວົ້າລວມ ແລະ ຊາວ ໂປຣແຕສຕັງ ຊິນຊ໋ວຍໂຮ່ ເວົ້າສະເພາະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ. ພົ້ນເດັ່ນຄື ຄະນະສາສະໜາລັດຖະບານ, ຄະນະສາສະໜາ ແຂວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ລະບຽບການ ຂຶ້ນທະບຽນເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ ແລະ ໃນໂອກາດອັນສຳຄັນທາງສາສະໜາ, ອຳ ນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນກໍ່ໄດ້ມາອວຍພອນ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ທ່ີນັບຖືສາສະໜາ ຢູ່ສະເໝີ.
ບົດ: ເຕິດເຊີນ - ພາບ: ເຕິດເຊີນ, ແທງຢາງ/VNP
ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ