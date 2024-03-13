ຄົ້ນພົບ ວັນມ໋ຽວ - ກວກຕືຢ໋າມ ໃນຕອນກາງຄືນ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທົວທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນພົບ ວັນມ໋ຽວ-ກວັກຕືຢາມ ໃນຕອນກາງຄືນ ໃນຫົວຂໍ້ “ແກ່ນແທ້ ຂອງ ຄຸນນະທໍາ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອນ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນ ໂດຍສູນວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ (ຮ່າໂນ້ຍ) ດ້ວຍຈຸດປະສົງ ໂຄສະນາ ຄຸນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ ການສຶກສາ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມຊອກຫາເຂດອະນຸສອນ ສະຖານໃນ ຕອນກາງຄືນ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຕະພັນ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ອຸດົມສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ.
ນີ້ແມ່ນທົວທ່ອງທ່ຽວຕອນກາງຄືນ ທີ 4 ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ໄດ້ ຮັບການ ຈັດຂຶ້ນ, ຫຼັງທົວທ່ອງທ່ຽວ ອະນຸສອນສະຖານ ຄຸກ ຮວາລໍ່, ກຳແພງທັງ ລອງ, ຫໍພິິພິທະພັນ ວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ. ທົວທ່ອງທ່ຽວ ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ໃນຕອນ ກາງຄືນ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານປະສົບການ ຕົວຈິງ ຮູບແບບໃໝ່, ແຕກຕ່າງຈາກການຢ້ຽມຢາມອະນຸສອນ ສະຖານ ໃນຕອນກາງເວັນ. ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 3D Mapping, ສົມ ທົບກັບເຕັກນິກການຈັດສາກ ແສງ-ສີ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ທົວທ່ອງທ່ຽວໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ໄດ້ສ້າງສິ່ງແປກໃໝ່ ທ່ີເປັ່ງປະກາຍ, ມະຫັດສະຈັນ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ທົວທ່ອງທ່ຽວ ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ຫຼາຍ ພື້ນທີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງເສັ້ນທາງ ການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໄດ້ສຳຜັດຕົວຈິງ. ນັ້ນແມ່ນບັນ ດາ ພື້ນທີ່ຄື: ເສັ້ນທາງ ການສຶກສາ, ບັນລຸຄາດໝາຍ, ສວນສີລາຈາ ລຶກ, ປະລິນຍະເອກ, ດ້າຍແທ່ງ, ຖ໋າຍຮອກ. ໃນແຕ່ລະເຂດ, ຜູ້ຈັດໄດ້ປະສົມປະສານສຽງ ແລະ ແສງສະຫວ່າງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອນໍາເອົາປະສົບການຕົວຈິງໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ.
ຢູ່ເຂດ ເຄວວັນກາກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບຊົມການສະແດງສິລະ ປະ ກັບບັນດາລາຍການດົນຕີພື້ນເມືອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ພິເສດ, ເຂດ ຖ໋າຍຮອກ ຈະນຳມາເຊິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ເມື່ອໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສາຍ 3D Mapping ໃນຫົວຂໍ້ “ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ເສັ້ນທາງ ການ ສຶກສາ”. ໜ້າເຮືອນທັງໝົດຂອງເຮືອນ ຕ່ຽນເດື່ອງ ຢູ່ເດີ່ນ ຖ໋າຍຮອກ ຈະກາຍເປັນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຊອກຮູ້ບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ຍອດຢ້ຽມສຸດໃນເສັ້ນທາງ ການສຶກສາ ຂອງ ຊາວ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ເລຊວນກຽວ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນ ວັດທະນະທຳ ວິທະຍາສາດວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີລັກສະນະ ຈຳ ເພາະຂອງ ວັນມ໋ຽວ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 3D Mapping ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການສຶກສາ”.
ຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ, ອະນຸສອນ ສະຖານ ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ປັດຈຸບັນມີໜ້າທີ່ສອງຢ່າງຄື: ແມ່ນເຂດບູ ຮານ ສະຖານ, ແມ່ນສູນປ່ຽນໃໝ່ປະດິດສ້າງ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ໃນຕອນກາງຄືນ ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ ໃນສາຍຕາ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງ, ໝູນໃຊ້ທ່າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນຮູບແບບການຮ່ວມມື ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຜູ້ຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບັນດາຜູ້ຜະລິດມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ເປັນແບບ ຢ່າງໃນການຮ່ວມມືສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງໄດ້ສໍາຜັດ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລ ຊີ ແວ່ນຕາເໝືອນຈິງ ແລະ ຮັບຊົມບັນດາ ລາຍການສະແດງ ສິລະ ປະ ພື້ນເມືອງ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ສະຖານທີ່ປູສາດ ແລະ ຕຽງ ເພື່ອຈຳ ລອງ ຄືນໃໝ່ບັນຍາກາດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການສອບເສັງໃນສະໄໝກ່ອນ; ມີສະຖານທີ່ ຫ້ອງຮຽນ ຂຽນໜັງສື ລວດລາຍ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ກັບການຂຽນໜັງສືຶ ແບບ ລວດລາຍ ໂດຍ ມີການ ແນະນຳ ຂອງ ອາຈານພາສາ “ຍໍ”.
ການທ່ອງທ່ຽວ “ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ວັນມ໋ຽວ-ກວກຕືຢາມ ໃນ ຕອນກາງຄືນ” ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ພິເສດແມ່ນ ໄວໜຸ່ມ ໄດ້ ເຂົ້າເຖິງມູນເຊື້ອ ເຄົາລົບນັບຖືຄູບາອາຈານ, ເຄົາລົບຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນນະທຳ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ກ່ຽວກັບປະຫວັດ ສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.