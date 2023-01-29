ຂົວ “ຂ້າມ” ສາມສະຕະວັດ
ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ປ່ຽນໂສມໜ້າໃໝ່ ໃນແຕ່ລະມື້, ສ່ວນແມ່ນ້ຳ ແດງ ບ່ອນທີ່ຂົວ ລອງບຽນ ຂ້້າມຜ່ານ ໄດ້ປ່ຽນແປງ ໄປຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາ ລັກສະນະທຳມະຊາດຢູ່. ໝູ່ບ້ານຫາປາທີ່ຄຶກຄັກໜ້າແໜ້ນເມື່ອ 20 ປີກ່ອນນີ້ ນັບມື້ນັບມີປະຊາກອນຈຳນວນໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ໄປຫາປາ ຢູ່ບ້ານ ຟຸກເຕີນ, ເມືອງ ຮວ່ານກ໋ຽນ. ຢູ່ຕີນຂົວ ແມ່ນເຂດດິນທີ່ປະຊາ ຊົນ ຈາກບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງມາເຊົ່າເພື່ອປູກຜັກ ແລະ ປູກຫົວ ຮວ່າຍເຊີນ (Dioscorea persimilis Prain et Burk) ເພື່ອເຮັດຢາ.
ແມ່ນ້ຳ ແດງ ແລະ ຂົວເຫຼັກເກົ່າແກ່ແມ່ນຈຸດ ຄົ້ນຫາ ຂອງຮູບພາບທຳມະຊາດ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນທຸກວັນນີ້. ຖ້າຫາກວ່າໃນລະ ດູບານໃໝ່, ຂົວ ລອງບຽນ ຈະເຫັນໝອກ, ໃນລະດູຮ້ອນ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ, ແຕ່ເຖິງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ ລະດູໜາວ, ເວ ລາຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະ ຕາເວັນຕົກ, ຢືນເທິງຂົວ ຈະເຫັນຄືຮູບແຕ້ມແຜ່ນໜຶ່ງທີ່ສະຫງ່າງາມຄຶກຂຶມ.
ສໍາລັບຊ່າງພາບບາງຄົນ, ແສງຕາເວັນ ໃນຍາມຄ້ອຍຄໍ່າ ແມ່ນ ຄ້າຍຄືໝາກບານສີແດງ ກໍາລັງສະແດງກາຍະສິນ ເທິງ “ຂົວເດັກ ກໍາພ້າ” - ຂົວ ທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ຫຼັງຈາກສົງຄາມ ເທິງແມ່ນ້ໍາແດງ ພາກຕາເວັນອອກ. ໃນຕອນບ່າຍ ແລະ ຕອນກາງຄືນ, ເງົາຂອງຂົວ ຍັງມືດມົວຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ, ຊວນໃຫ້ຄິດເຖິງສຽງເພງທີ່ອ່ອນຊ້ອຍທ່າມກາງສາຍລົມເຢັນໆ ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ ຂອງເມືອງ. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ, ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆ ນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບຂົວ ລອງບຽນ, ຈະມີຂົວທາງລົດໄຟ ອີກແຫ່ງໜຶ່ງຂ້າມຜ່ານ. ທັດສະນີຍະພາບຈະມີການປ່ຽນແປງຍິ່ງຂຶ້ນ ເມື່ອນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຄ່ອຍໆ ປ່ຽນໄປ ພ້ອມກັບ ບັນດາ ກຸ່ມຕົວເມືອງ ແລະ ສູນການຄ້າໄດ້ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ຢູ່ແຄມ ແມ່ນ້ຳ. ແຕ່ບັນດາຮູບພາບໃນປັດຈຸບັນຂອງປະຕູທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງ ນະຄອນ ດ້ວຍຂົວ ລອງບຽນ ຈະຄົງເປັນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າ ໃນວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳ ຂອງຫຼາຍລຸ້ນຄົນ ໃນອະນາຄົດ.
ແສງຕາເວັນ ໃນຍາມຄ້ອຍຄໍ່າ ຄ້າຍຄືໝາກບານ ສີແດງ ກໍາ ລັງ ສະແດງກາຍະສິນ ເທິງ “ຂົວເດັກ ກໍາພ້າ” - ຂົວ ທີ່ຍັງຫຼົງ ເຫຼືອ ຢູ່ຫຼັງສົງຄາມ ເທິງແມ່ນ້ໍາແດງ. ພາບ: ແທງຮ່າ
ປະຕິບັດ: ຟ້າມແທງຮ່າ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ