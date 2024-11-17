ຂົວເຊື່ອມໂຍງ ຮ້ອຍອາຊີບ ຢູ່ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້

ຂົວເຊື່ອມໂຍງ ຮ້ອຍອາຊີບ ຢູ່ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້
ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ທ່ີຢາກອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກ ເງ້ ທ່ີເປີດນໍາໃຊ້ໂດຍ ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ 2024 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ປະສົບການ ຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດ.
ໂດຍຮຽນຈົບດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຕ່ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ຮູ້ສຶກເຖິງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ໃນການເດີນທາງໄປຍັງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ທ່ານ ກຸຍ ໄດ້ເຫັນກັບຕາຄວາມສາມາດ ຂອງ ບັນດານາຍຊ່າງ ໃນການຜະລິດ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເພິ່ນໃນຂະບວນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າມູນເຊື້ອ ອັນດີງາມ ຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຫວຽດ. ພາຍຫຼັງ 17 ປີແຫ່ງການຕິດພັນກັບໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເຊື້ອ, ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ໄດ້ມີຄວາມຄິດໃນການສ້າງກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ໃຫ້ບັນດາໝູ່ບ້ານ ອາຊີບ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ດຶກ ແບ່ງປັນວ່າ: “ອາຊີບຫັດຖະກຳ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ໃນ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປັດຈຸບັນ, ຕາມທ່າອ່ຽງຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳຫຼາຍແຫ່ງຄ່ອຍເສື່ອມຫາຍໄປ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການຮັກສາສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກຊື່ ແບັກເງ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຊື່ນີ້ຍັງສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍຮ້ອຍອາຊີບ, ເພື່ອວ່າ ເມື່ອມີແຂກມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ໄດ້ສຳຜັດກັບການຜະລິດ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ໂດຍຕົນເອງ, ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເຊື້ອ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຍິ່ງຂຶ້ນ. ນັ້ນແມ່ນວິທີ ທີ່ໄວທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ກັບຄືນສູ່ຊີວິດ ຂອງ ຊາວ ຫວຽດນາມ”.
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຫັດຖະກຳ ຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ຕາມຫົວຂໍ້ ຂອງ ແຕ່ລະໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ ແຕ່ລະເດືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງເທົ່ານັ້ນ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດຊອກເຫັນການເຊື່ອມໂຍງກັບວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ. ຈາກນັ້ນ, ພ້ອມກັນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ບັນດາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳມູນເຊື້ອ.
ນັບແຕ່ມື້ເປີດ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຫຼາຍງານວາງສະແດງ ໃນບັນດາຫົວຂໍ້ຄື: “ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້ ແທງລ໊ຽວ-ຂະບວນການຟື້ນຟູ ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ” ໂດຍທໍາການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງຊ່າງຫັດຖະກຳ ຂອງ ໝູ່ບ້ານ ແທງລ໊ຽວ ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈັດຕັ້ງການແກະສະລັກ ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈເຖິງບັນດາເຕັກນິກທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະຂອງການແກະສະລັກ ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ດຶກ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວປະດິດສ້າງຢູ່ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ອາຊີບທາສີ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ຂັດສີ ແລະ ການຈັດດອກໄມ້.
ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການເຊື່ອມໂຍງກັບ ບັນດາ ວິສາຫະກິດໃນຂະບວນການປະຕິບັດ ຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຫັດຖະກຳ ຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ເຂົ້າເຖິງປະຊາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນພ້ອມກັນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ບັນດາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳມູນເຊື້ອ”.
ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ