ຂົວເຊື່ອມໂຍງ ຮ້ອຍອາຊີບ ຢູ່ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້

ຂົວເຊື່ອມໂຍງ ຮ້ອຍອາຊີບ ຢູ່ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ ທ່ີຢາກ​ອະນຸລັກຮັກ​ສາ ແລະ ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນຄ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ​ຂອງ ບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ຫວຽດ​, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກ ເງ້ ທ່ີເປີດນໍາໃຊ້ໂດຍ ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ​ແຕ່​ເດືອນ ມິຖຸນາ 2024 ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​​ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ປະສົບການ ຊອກຮູ້​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນດາ​ຄຸນຄ່າ​ວັດທະນະທຳ ​ທີ່​ເຊື່ອງ​ຊ້ອນ​ໃນບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ຂອງ​ ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ຫວຽດ.

ແຕ່​ເດືອນ​ ມິຖຸນາ​ 2024 ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ, ຕາ​ແສງ ແບັກເງ້ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ອາຊີບ​ມູນ ເຊື້ອ. ພາບ: ເອກະສານ

ໂດຍ​ຮຽນ​ຈົບ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ, ແຕ່ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ມໍລະດົກ​ວັດທະນະທຳ ​ຂອງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ. ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຍັງ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ທ່ານ ​ກຸຍ ໄດ້​ເຫັນ​ກັບຕາຄວາມ​ສາມາດ​ ຂອງ ບັນດານາຍ​ຊ່າງ​ ​ໃນການຜະລິດ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ​ຫັດຖະກຳ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ສ້າງ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ໃນ​ຂະບວນການ​ອະນຸລັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ມູນເຊື້ອ ​ອັນ​ດີງາມ ​ຂອງ​ ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ຫວຽດ. ພາຍຫຼັງ 17 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບມູນເຊື້ອ, ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນການສ້າງ​ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສ້າງ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ວັດທະນະທຳ ​ໃຫ້​ບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານ​ ອາຊີບ ​ຫວຽດນາມ.


ທ່ານ ດຶກ​ ​ແບ່ງປັນ​ວ່າ: ອາຊີບຫັດຖະກຳ ​ແມ່ນ​ພາກສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂາດ​ບໍ່​ໄດ້​ ໃນ ​ວັດທະນະທຳ​ ຫວຽດນາມ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ປັດຈຸ​ບັນ, ຕາມ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຫັນ​ເປັນ​ອຸດສາຫະກຳ, ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ​ຫັດຖະກຳ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງຄ່ອຍເສື່ອມຫາຍໄປ, ສະ​ນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ຮັກສາ​ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ​ຂອງ ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ຕ້ອງ​ໄດ້ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກຊື່ ແບັກເງ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຊື່ນີ້ຍັງສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍຮ້ອຍອາຊີບ, ເພື່ອວ່າ ເມື່ອມີແຂກມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ໄດ້ສຳຜັດກັບການຜະລິດ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ໂດຍຕົນເອງ, ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເຊື້ອ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຍິ່ງຂຶ້ນ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ວິທີ ​ທີ່​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ ເພື່ອ​ນຳ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຫັດຖະກຳ ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຊີວິດ​ ຂອງ​ ຊາວ ຫວຽດນາມ”.

ຫຼາຍ​ຄົນ​ທີ່ມີຄວາມຮັກມັກກັບ​ເຄື່ອງ​ຫັດ​ຖະ​ກໍາ​ພື້ນ​ເມືອງ​ ມາ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​. ພາບ: ເອກະສານ

ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ຫັດຖະກຳ​ ຂອງ ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ງານວາງ​ສະ​ແດງ​ ຕາມຫົວຂໍ້ ຂອງ ​ແຕ່​ລະ​ໝູ່​ບ້ານອາຊີບ​ຫັດຖະກຳ​ ແຕ່ລະ​ເດືອນ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່​ຈັດຕັ້ງງານ​ວາງສະ​ແດງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ​ຍັງໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ​ບັນດາຜະລິດ​ຕະພັນ ຕົວຈິງ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດ​ຊອກ​ເຫັນການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຜ່ານ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຫັດຖະກຳ. ຈາກ​ນັ້ນ, ພ້ອມ​ກັນ​ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ​ ບັນດາໝູ່​ບ້ານ​ຫັດຖະກຳ​ມູນເຊື້ອ.



ນັບແຕ່ມື້ເປີດ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫຼາຍງານວາງສະແດງ ໃນບັນດາຫົວຂໍ້​ຄື: “​ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້ ແທງລ໊ຽວ-ຂະບວນການຟື້ນ​ຟູ​ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ​ຫັດຖະກຳ​​ໂດຍ​ທໍາການ​ພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ​ລະຫວ່າງ​ຊ່າງ​ຫັດຖະກຳ​ ຂອງ​ ໝູ່​ບ້ານ ແທງ​ລ໊ຽວ ກັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງການແກະສະລັກ ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງບັນດາ​ເຕັກນິກ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ ສະ​ເພາະຂອງການແກະສະລັກ ແມ່ພິມດ້ວຍໄມ້. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ດຶກ ​ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະດິດ​ສ້າງ​ຢູ່​ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ​ເຊັ່ນ: ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ວາງ​ສະ​ແດງຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ອາຊີບທາສີ, ຊອກ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ, ​ຂັດສີ ​ແລະ ການ​ຈັດ​ດອກ​ໄມ້.

ທຸກຄົນພ້ອມກັນທົດລອງເຮັດຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ພາບ: ເອກະສານ

ທ່ານ ໂງກຸຍດຶກ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ ​ບັນດາ ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ປະຕິບັດ​ ຈະ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພັດທະນາ​ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດ​ຕະພັນ​ ຫັດຖະກຳ ​ຂອງ ​ໝູ່​ບ້ານອາຊີບ ເຂົ້າເຖິງປະຊາຄົມ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ພ້ອມ​ກັນ​ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ​ ບັນດາໝູ່​ບ້ານ​ຫັດຖະກຳ​ມູນເຊື້ອ”.

ກຸ່ມອາຊີບ ແບັກເງ້ ເປັນທີ່ຢູ່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຫຼາຍຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ຮັກເຄື່ອງຫັດຖະກໍາພື້ນເມືອງ. ພາບ: ເອກະສານ

ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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