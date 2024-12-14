ຂີດໝາຍ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ຕົ້ນປີ 2023, ໃນບົດບາດເປັນກອງກໍາລັງ ຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ, ທ່ານພັນໂທ ຫງວຽນວັນຫຽນ ໄດ້ໄປຮອດເທດສະບານ Bambiri ແຂວງ Ouaka ຂອງ ສ ອາຟຣິກາກາງ ທີ່່ຫ່າງໄກ. ເປັນສະຖານທີ່ມີ ສະພາບອາກາດ ທີ່ຂ້ຽວຂາດ ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ພ້ອມກັບການປະທະກັນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫຼ້າຫຼັງນີ້ ບົ່ມຊ້ອນ ໄປດ້ວຍໄພອັນຕະລາຍ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຢູ່ສະເໝີ.
ດ້ວຍຄຸນນະທາດຂອງ “ທະຫານລຸງ ໂຮ່”, ທ່ານພັນໂທ ຫງວຽນວັນຫຽນ ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງໄວ, ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບທຸກໜ້າທີ່ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຈາກຂັ້ນເທິງ, ເພື່ອນມິດ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານສາກົນ. ທ່ານແບ່ງປັນວ່າ: “ການເຄື່ອນໄຫວ ແບບເອກະລາດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແຫ່ງການເຮັດວຽກ ຫຼາຍປະເທດ, ຄວາມແຕກຕ່າງ ດ້ານວັດທະນະທຳ, ວິຖີຊີວິດ, ພາສາ ແລະ ລັກສະນະ ສັບສົນ ຂອງ ວຽກງານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃສ່ໝວກ ເບເລ ສີຟ້າ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ຝຶກຝົນຄວາມຮູ້ ດ້ານວິຊາສະເພາະຕະຫຼອດເວລາ; ຕ້ອງມີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຊີດຊູນ້ຳ ໃຈ ສາມັກຄີສາກົນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາ ແລະ ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.”.
ທ່ານພັນເອກ Jhalendra Bhattarai, ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງ ສູ້ຮົບ Bambari ໄດ້ໃຫ້ການສັງເກດວ່າ: “ທ່ານພັນໂທ ຫງວຽນວັນຫຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄຳໝັ້ນສັນຍາສູງສຸດ ທີ່ມີຕໍ່ບັນດາຄຸນຄ່າຂອງ ສປຊ, ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນພາລະ ກິດ ປົກປັກຮັກສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ Bambari ໃນການປະຕິ ບັດ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ການສູ້ຮົບ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ”. ສຳລັບທ່ານພັນເອກ MD Rafiqul Islam, ຮອງຫົວໜ້າ ເສນາທິການ ກຳລັງ ທະຫານ ຄະນະປະຕິບັດງານ MINUSCA ຕີລາຄາວ່າ: “ທ່ານພັນໂທ ຫງວຽນວັນຫຽນ ທີ່ຄະນະ ປະຕິບັດງານ MINUSCA ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດລື່ນກາຍຄາດໝາຍທັງໝົດ”.
ສຳລັບທ່ານນາງ ພັນເອກສາມດາວ ຫງວຽນທິລຽນ, ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຄົນດຽວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍາລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ ສ ອາຟຣິກາກາງ ໄດ້ເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສື່ມວນຊົນໃນໂລກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ ດ້ວຍຮັກແພງ ວ່າ “Madam ລຽນ”.
ມາຍັງ ສ ອາຟຣິກກາກາງ ແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2019, ທ່ານນາງພັນເອກສາມດາວ ຫງວຽນທິລຽນ ແລະ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕ້ອງໄດ້ປະ ສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍຢ່າງ ຍ້ອນປະເທດນີ້ ກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປະທະກັນ ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ດ້ານການເມືອງ ແລະ ການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ກໍາລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ. ນອກຈາກ ການເຮັດວຽກ ຢູ່ໜ່ວຍງານແລ້ວ, ໃນເວລາວ່າງ ທ່ານນາງ ກໍ່ຫາທາງ ໄປຫາ ປະຊາຊົນທ້ອງ ຖິ່ນ, ແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນ ຜູ້ທຸກຍາກ ວິທີການປູກພືດ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງ ລຽນ ກ່າວວ່າ ໃນທຸກຄອບຄົວ ມີທີ່ດິນ, ທ່ານນາງ ໄດ້ແນະນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປູກຜັກ. ອາໄສສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທຸກໆ ຄອບຄົວຢູ່ອ້ອມບໍລິເວນ ທີ່ຕັ້ງ ຂອງກົມກອງ ລ້ວນແຕ່ມີສວນຜັກ. ເຮືອນມີສວນຜັກບົ້ງ, ເຮືອນມີ ຄ້າງຜັກປັງ, ຄ້າງໝາກນ້ຳເຕົ້ົ້າ ຫວຽດນາມ... ນອກຈາກ ປູກຜັກແລ້ວ, ທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າວິທີປູກສາລີ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ ເພື່ອເພີ່ມແຫຼ່ງອາຫານ ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ກັບທີ່. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ພັນເອກສາມດາວ ຫງວຽນທິລຽນ ຍັງໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ວິທີເຮັດຖົ່ວງອກ, ເຮັດເຂົ້າໜົມມັນ ຕົ້ນ ແລະ ແປ້ງຖົ່ວຂຽວ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດື່ມ ເພື່ອບຳລຸງສຸຂະພາບ... ທ່ານນາງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ປະຊາຊົນ ອາຟຣິກກາກາງ ດ້ວຍການກະທຳ ແລະ ນໍ້າໃຈ ທີ່ແທດກັບຕົວຈິງ, ລຽບງ່າຍ ແລະ ຈິງໃຈ, ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານນາງ ຈິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແພງ ແລະ ເອີ້ນທ່ານ ນາງລຽນ ວ່າ “Madam ລຽນ”.
ເຊັ່ນດຽວກັບທ່ານ ຫຽນ ແລະ ທ່ານນາງ ລຽນ, ທ່ານ ພັນເອກສາມດາວ ບຸ່ຍດຶກແທ່ງ, ປັດຈຸບັນເປັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 175, ເຄີຍໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ ອາຟຣິກກາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ຊູດັງໃຕ້. ໃນຊຸມມື້ ທີ່ປະສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ຊູດັງໃຕ້, ນອກຈາກການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ ພະຍາດແລ້ວ, ທ່ານ ແທ່ງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຍັງໄດ້ສະຫງວນເວລາ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດູແລປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນຕັ້ງຄ້າຍ. ເຖິງວ່າ ຂອງຕ້ອນ ຈາກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ບາງ ເທື່ອມີພຽງຜັກ, ໝາກໂຕ່ນ, ໝາກອຶ ຫຼື ປຶ້ມບັນທຶກ, ປາກກາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ຈາກປະຊາຊົນ. ເພາະສະນັ້ນ ທຸກຄັ້ງທີ່ ເຂົາເຈົ້າ ເຫັນທະຫານ ທີ່ມີຮູບທຸງແດງ ດາວຄຳ ຢູ່ເທິງໜ້າເອິກ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ່າງກໍຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມດີໃຈວ່າ: “ຫວຽດນາມ!”.
ເລື່ອງກ່ຽວກັບ ທ່ານພັນໂທ ຫງວຽນວັນຫຽນ, ທ່ານນາງພັນເອກສາມດາວ ຫງວຽນທິລຽນ ແລະ ທ່ານພັນເອກສາມດາວ ບຸ່ຍດຶກແທ່ງ ກໍແມ່ນ ເລື່ອງເລົ່າ ປະຈໍາວັນ ທີ່ບັນດານາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃສ່ໝວກ ເບເລ ສີຟ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດ ເພື່ອນໍາມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສຸກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ອາຟຣິກກາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນ 10 ປີ ຜ່ານມາ.
ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2014, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງນາຍທະຫານ ສອງຄົນ ທຳອິດ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ ຢ່າງເປັນທາງການ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຖືກຈັດອັນດັບທີ 39 ໃນຈຳນວນ 117 ປະເທດ ທີ່ສົ່ງກຳລັງທະຫານ, ຕຳຫຼວດ 274 ຄົນ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ປະຈຳ ຢູ່ພື້ນທີ່ ຄະນະປະຕິບັດງານ ຕົວຈິງ, ໃນນັ້ນມີທະຫານ ຍິງ 36 ຄົນ.
ໃນໄລຍະ 10 ປີ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ກອງທັບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ທຸກໜ້າທີ່ ວຽກງານ ທີ່ ສປຊ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມອບໝາຍໃຫ້. ມີນາຍທະຫານ ຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ເມື່ອສິ້ນສຸດ ອາຍຸການ ປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໄດ້ຖືກ ປະເມີນວ່າ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໜ້າທີ່ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ, ຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ ໂດຍ ສປຊ. ພິເສດ, 100% ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ກອງທັບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊ ເພື່ອພາລະກິດ ຮັກສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ ໂດຍຜູ້ບັນຊາການ ບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ ຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ສປຊ ມອບໃຫ້. ຈໍານວນນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ປະຕິ ບັດ ສຳເລັດໜ້າທີ່ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສູງກວ່າ ລະດັບສະເລ່ຍ ຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດ ສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຮ່ວມ ອື່ນໆ.
ພິເສດ, ປະຕິບັດ ມະຕິເລກທີ 1325 ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງ, ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ຍິງປະມານ 100 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ການເຄື່ອນໄຫວ ຮັກສາສັນຕິພາບ. ໃນນັ້ນ, ທະຫານຍິງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ເອກະລາດ ກວມເອົາປະມານ 20% ເມື່ອທຽບກັບ ລະດັບສະເລ່ຍ ຂອງ ສປຊ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 10%. ນອກຈາກນັ້ນ, ທະຫານຍິງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໜ່ວຍ ໂຮງໝໍ ພາກສະໜາມ ຂັ້ນ 2, ກວມເອົາ 16-21% (ຕົວເລກນີ້ ສູງກວ່າ ລະດັບສະເລ່ຍ ຂອງ ສປຊ ແມ່ນ 12%); ທະຫານຍິງ ໃນກອງທະຫານຊ່າງ ຫວຽດນາມ ກວມປະມານ 12%, ໃນຂະ ນະດຽວກັນ ກອງທະຫານຊ່າງ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ປະເທດອື່ນ ບໍ່ມີທະຫານຍິງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນຂະບວນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ພື້ນຖານ, ກຳລັງ “ເບເລ ສີຟ້າ” ຫວຽດນາມ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນທາດຂອງ “ທະຫານລຸງ ໂຮ່”; ສ້າງ ແລະ ຮັກສາ ສາຍພົວພັນ ອັນດີງາມ ກັບປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືອຳ ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສ້້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຄົາລົບຮັກແພງ ໂດຍຜ່ານ ການຊ່ວຍເຫຼືືອ, ສະໜັບສະໜູນທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກໍ່ສ້າງທາງ, ສິດສອນ, ແນະນຳການເຮັດກະສິກຳ, ການເຮັດໂຕະຮຽນ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນ, ກໍ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ, ເຈາະນ້ຳ ບາດານ, ບໍລິຈາກ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ໃຫ້ການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວ ພະ ຍາດ, ມອບໜ້າກາກ ປ້ອງກັນການລະບາດເຊື້ອພະຍາດ, ແຈກຢາ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ... ດ້ວຍການສຳຜັດໃໝ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຊຸມຊົນ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກຜູ້ບັນຊາການ ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ການນຳ ສປຊ ເໝືອນວ່າເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມ, ເປັນແບບຢ່າງ ອ້າງອີງທີ່ດີ ແລະ ປຽບເໝືອ “ກະແສລົມໃໝ່” ໃນການ ເຄື່ອນໄຫວ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ.
ຕາມການຕີລາຄາ ຂອງ ກອງບັນຊາການ ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ບັນດາອົງການ ຂອງ ສປຊ, ກອງກຳລັງ ຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ກອງທັບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄວາມ ມານະພະຍາ ຍາມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວິຊາສະເພາະ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີລະບຽບ ວິໄນສູງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ອັນດີງາມ ໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການ ຄະນະປະຕິບັດງານ ກໍຄືເພື່ອນມິດ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວງານ ສາກົນ ອີກດ້ວຍ.
ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ: ການຜັນຂະຫຍາຍ ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ ຮັກ ສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ ທີ່ສະຫຼາດ ສ່ອງໃສ ຂອງພັກ, ລັດ, ແມ່ນບາດກ້າວ ເຮັດໃຫ້ແນວທາງ ການຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ. ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນພາລະ ກິດ ສັນຕິພາບ ຂອງໂລກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ; ຍົກສູງ ຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການ ແກ້ໄຂ ບັນຫາສາກົນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ການຮ່ວມມືສາກົນ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ເພີ່ມທະວີ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດ, ຮັກສາ ສະພາບແວດລ້ອມ ແຫ່ງສັນຕິ ພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ເພື່ອພັດທະນາ ປະເທດຊາດ..
ບົດ: ທົງທ້ຽນ - ພາບ: ຫງວຽນອ໋າ, ທົງຫາຍ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ