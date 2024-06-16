ຂະບວນລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ ພາກກາງ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້, ສະຫະບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີເປີດຂະບວນລົດໄຟທ່ອງທ່ຽວ ສະເພາະ ລະຫວ່າງ ເຫວ້-ດ່າໜັງ ໃນຊື່ “ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ ພາກກາງ”. ນີ້ແມ່ນບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີເງື່ອນໄຂ ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງທີ່ສວຍງາມ ເຫວ້-ດ່າໜັງ ດ້ວຍລົດໄຟ.
ໄລຍະທຳອິດຂອງການນໍາໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ຂະບວນ ລົດໄຟ ຈະປະກອບດ້ວຍຫ້ອງແອທີ່ທັນສະໄໝ 5 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງລວມ01 ຫ້ອງ. ການເປີດນຳໃຊ້ ຂະບວນລົດໄຟ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈ ທີ່ບໍ່ອາດລືມໄດ້ ເພາະນອກຈາກໄດ້ຊິມ ບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ພິເສດຂອງ ເຫວ້ ແລະ ດ່າໜັງ ແລ້ວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງໄດ້ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບ ບັນດານັກສິລະປິນ ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ວັດທະນະທຳທີ່ດີເດັ່ນພິເສດອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ດ່າໜັງ ແລະ ເຫວ້, ຂະແໜງທາງລົດໄຟຍັງຈັດຫ້ອງລໍຖ້າ VIP ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ໂດຍສານ.
ໂດຍໃຊ້ເວລາເດີນທາງປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ, ຂະບວນລົດໄຟຈະນຳນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານ ກີ່ວຫາຍເວິນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການ ຂະໜານນາມວ່າ “ສະຖານທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ”. ນອກຈາກນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງສາມາດຊົມທິວທັດ ທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ ແລະ ສວຍງາມ, ບ່ອນທີ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ມາພົບກັນ, ເບື້ອງໜຶ່ງ ແມ່ນສາຍພູຫຼວງ ເຈື່ອງເຊີນ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນທະເລ ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ. ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ເຫວ້ ແລະ ດ່າໜັງ, ແຕ່ລະມື້ຈະມີລົດໄຟ 2 ຖ້ຽວອອກເດີນທາງ ໃນຕອນເຊົ້າແລະ ຕອນບ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດ ຊົມທິວທັດທຳມະຊາດໃນຍາມອາລຸນວັນໃໝ່ ແລະ ຍາມຕາເວັນຕົກຢູ່ອ່າວ ລັງໂກ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາອ່າວ ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ, ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານີ ລົດໄຟສອງແຫ່ງ, ເພິ່ນໄດ້ຈັດລະບົບໃຫ້ເຊົ່າລົດຖີບ ແບບ ອັດຕະໂນມັດໂດຍການນຳໃຊ້ QR code ເພື່ອສ້າງ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດໄປທ່ຽວຊົມ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຕ່າງໆ. ພິເສດ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ຫຼຸດລາຄາ ບໍລິການໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການ, ບຸກຄົນເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ເຫວ້ (ປະຕິບັດຄັ້ງດຽວສຳລັບປີ້ລົດໄຟແຕ່ລະຖ້ຽວ).
ການເປີດນຳໃຊ້ຂະບວນລົດໄຟ “ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ ພາກກາງ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນສອງນະຄອນ ແລະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ບັນດາບໍລິການຂົນສົ່ງ ປະສານສົມທົບກັບ ການຂຸດຄົ້ນບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ຫວຽດນາມ ຈະຜັນຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການສັນຈອນຂອງປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ນະຄອນເຫວ້ ແລະ ດ່າໜັງ ເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນ ການສຳຜັດຕົວຈິງ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເມື່ອມາຍັງ 2 ນະຄອນ ທ່ອງທ່ຽວ ທັງເກົ່າແກ່, ທັງ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນປະເທດ.
ເວລາອອກເດີນທາງຂອງຂະບວນລົດໄຟ “ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ ພາກກາງ”:
ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້, ລົດໄຟໝາຍເລກ HD1 ໄດ້ອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟ ເຫວ້ ໃນເວລາ 7:45 ໂມງ ແລະ ໄປຮອດສະຖານີລົດໄຟ ດ່າໜັງ ເມື່ອເວລາ 10:35 ໂມງ; ລົດໄຟໝາຍເລກ HD3 ອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟ ເຫວ້ ໃນເວລາ 14:25 ໂມງ ແລະ ໄປຮອດນະຄອນດ່າໜັງ ເມື່ອເວລາ 17:40 ໂມງ.
ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ລົດໄຟໝາຍເລກ HD2 ໄດ້ອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟ ດ່າໜັງ ໃນເວລາ 7:50 ໂມງ ແລະ ໄປຮອດສະຖານີລົດໄຟ ເຫວ້ ເມື່ອເວລາ 11:05 ໂມງ; ລົດໄຟໝາຍເລກ HD4 ອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟ ດ່າໜັງ ໃນເວລາ 15:00 ໂມງ ແລະໄປຮອດສະຖານີລົດໄຟ ເຫວ້ ເມື່ອເວລາ 17:45 ໂມງ.
ລາຄາປີ້: 150.000 ດົ່ງ/ປີ້/ຄົນ
- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ