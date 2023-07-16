ຂະບວນການຄົບວົງຈອນ ຈາກນິຄົມ ເຖິງໂຕະກິນເຂົ້າ ຂອງ ເຮືອງຫວຽດຊິງ
ໂດຍເລີ່ມຈາກຄວາມຄິດ ຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ທີ່ຫ່ວງໃຍ ຕໍ່ຂະບວນ ການເຕີບໂຕ ຂອງ ເດັກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ທ່ານນາງ ຫວູລານຊິງ ແລະ ບັນດາຜູ້ຮ່ວມງານ ໄດ້ຕັ້ງໃຈສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ຈຳກັດ ເພື່ອນຳເອົາ ສ່ວນອາຫານທີ່ປອດໄພ, ຮັບປະກັນ ດ້ານໂພຊະນາການ ມາໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ສຳນັກງານ ຫຼາຍແຫ່ງ.
ບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ໃນວັນທີ 5 ມີ ນາ 2012 ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 300 ຕື້ດົ່ງ. ບໍລິສັດລົງ ທຶນສ້າງ 02 ຟາມປູກຜັກປອດສານພິດຕາມມາດຕະຖານVietgap ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 20 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງ ຕຽນຢູ (ແຂວງ ບັກນິງ) ແລະ ລະບົບໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ສະບຽງອາຫານ, ອາຫານຢູ່ນະ ຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 2000 ມ2 ແລະ 1200 ມ2 ຢູ່ນະ ຄອນ ບັກນິງ.
ໃນປີ 2014, ດ້ວຍຂອບຂະໜາດ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງໃໝ່, ບໍລິ ສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ຂອງ 30 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອສະໜອງອາຫານໃຫ້ນັກຮຽນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຫວັງ ຂອງ ບັນດາຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ທີ່ມີລູກຫຼານ ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນ ເຄິ່ງກິນນອນ.
ບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ 50 ວິສາຫະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ປະດິດສ້າງໃນປີໃນປີ 2022.
ດ້ວຍຂອບຂະໜາດນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ໄດ້ຍ້າຍສຳນັກງານໃຫຍ່ ມາຢູ່ເມືອງ ລອງບຽນ - ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຖານະ ຂອງຕົນ. ປີ 2019, ບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງອາ ຫານໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດພວມສະໜອງອາຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເຄິ່ງກິນນອນ 114 ແຫ່ງຢູ່ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ບັກນິງ.
ທ່ານນາງ ຫວູລານຊິງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ປີ 2019 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ໄດ້ໝູນໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ຕາມມາດຕະຖານ ISO 22000, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມີຄຸນຄ່າໃນທົ່ວໂລກ ຈາກອົງການ UKAS, ອັງກິດ ແລະ ດຳເນີນຕົວຈິງ ທີມງານ 5S ຕາມມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ໃນລະບົບເຮືອນຄົວຂອງບໍລິສັດ.
ດ້ວຍທິດນຳ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດຢູ່ແຖວໜ້າ, ທ່ານນາງ ຫວູລານຊິງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຢືນຢັນວ່າ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ບໍລິສັດໄດ້ ແລະ ກຳລັງ ປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງອາຫານເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະ ບຽງອາຫານ ຕາມຕົວແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີທີມວິສະວະກອນກະສິກໍາ ຕິດຕາມກວດກາ ການເພາະປູກ ຖືກຕາມຂັ້ນຕອນ. ໂດຍສະເພາະ, ສໍາລັບແຫຼ່ງອາຫານ ເຕົ້າຫູ້, ຖົ່ວງອກ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ເສັ້ນເຝີ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທ່ີໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຈາກຊີ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ OCOP 3 ດາວ ແລະ 4 ດາວ ຈາກ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ສໍາລັບອາຫານ ຫຼັງການປຸງແຕ່ງ, ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກ ງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ເພື່ອການເກັບຕົວຢ່າງ, ເກັບຮັກສາໄວ້ ດ້ວຍເຄື່ອງມືພິເສດ ແລະ ຕິດສະແຕມຕົວຢ່າງ ຕາມລະບຽບການ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ໄດ້ລົງທຶນຊື້ລົດ ທີ່ໃຊ້ສະເພາະເກືອບ 40 ຄັນ ເພື່ອຂົນສົ່ງອາຫານເຖິງມືລູກຄ້າ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ລະບົບທັງໝົດຂອງໂຮງ ງານປຸງແຕ່ງອາຫານຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ລົງທຶນ ຕິດຕັ້ງກ້ອງ ວົງຈອນປິດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນເຮືອນຄົວ, ຊ່ວຍຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ມອບ-ຮັບອາ ຫານ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຢູ່ເຮືອນຄົວ ແຕ່ທາງໄກ.
ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບທິດທາງ ໃນອະນາຄົດ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮວ່ານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຈະຕາມຫາພາລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ກ້າປັບປຸງ, ປ່ຽນໃໝ່ວິທີຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ທິດທາງ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ປ່ຽນໃໝ່ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກນິກ ເພື່ອກ້າວຂຶ້ນເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງ”.
"ພະນັກງານທຸກຄົນຂອງບໍລິສັດ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ຕາມເວລາກຳນົດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ມີສຸຂະພາບຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດວຽກ ໃນເຮືອນຄົວ ຕາມເວລາກໍານົດ”.
ທ່ານນາງ ຫວູລານຊິງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ ເຮືອງຫວຽດຊິງ ຈຳກັດ
ປະຕິບັດໂດຍ: ຮວ່າງຮ່າ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ