ກຳລັງໜູນແຫ່ງການເຕີບໂຕ ຂອງ ການຂົນສົ່ງຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ເສັ້ນທາງໆ ທະເລ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ມະ ຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ທະເລຕາເວັນອອກ ຈິ່ງມີບົດບາດ ສຸດທີ່ສໍາຄັນດ້ານການຄ້າທາງທະເລ ຂອງ ASEAN ແລະ ທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ລະບົບທ່າກໍາປັ່ນ, ກໍ່ຄືການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໄດ້ປຽບ ໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ຂອງຂະແໜງການ logistics.
ໄດ້ທະນາຄານໂລກ ຈັດອັນດັບທີ 1 ໃນ 155 ປະເທດ ກ່ຽວກັບຂົງ ເຂດ logistics, ພ້ອມກັບທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປັດຈຸບັນ, ສິງກະໂປ ແມ່ນສູນລວມການຄ້າ, ພົວພັນແລກປ່ຽນ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວໂລກ. ຂະແໜງບໍລິ ການທາງທະເລ ແລະ logistics ປະກອບສ່ວນເຖິງ 34% ຍອດມູນຄ່າຂອງຂົງເຂດການບໍລິການ, ປະກອບສ່ວນປະມານ 20% ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສິງກະໂປ.
ພິເສດ, ໃນປີ 2040, ທ່າກຳປັ່ນ Tuas ຈະຕ້ອນຮັບ ກຳປັ່ນບັນທຸກ ຕູ້ຄອນເທນເນີ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຂອງ ສິງກະໂປ ຈະສ້າງສຳເລັດ ດ້ວຍກຳລັງບັນຈຸ ເຖິງ 65 ລ້ານ TEU, ສູງກວ່າຄວາມສາມາດບັນ ຈຸ 50 ລ້ານ TEU ຂອງທັງໝົດ 5 ສະຖານີ ຕູ້ຄອນເທນເນີ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອິນເຕີເນັດ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເຕີບໂຕ ໄວທີ່ສຸດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຄາດວ່າຈະກວມເອົາ 50% ຂອງການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ ທັງໝົດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນປີ 2025. ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດຂອງ ການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນ ໄດ້ກາຍເປັນການຂັບເຄື່ອນໂດຍກົງສົ່ງເສີມການພັດທະ ນາ ການບໍລິການ logistic. ລັດຖະບານ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ວາງແຜນຈະສ້າງລະບົບນິເວດ logistic ແຫ່ງຊາດ (NLE) ໂດຍມີ ທ່າກໍາປັ່ນ 14 ແຫ່ງ ແລະ ສະໜາມບິນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະແໜງການ logistic.
ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດ ນຳໜ້າ ໃນຂົງເຂດວາງແຜນກຳນົດລະ ບົບທ່າກຳປັ່ນ ຮັບໃຊ້ການຄ້າທາງທະເລ ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຕາມກົມຄຸ້ມຄອງການເດີນທະເລ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດ ນາມ ມີທ່າກຳປັ່ນ 286 ແຫ່ງ, ມີລວງຍາວທັງໝົດ 96 ກມ, ມີກຳ ລັງການຜະລິດລວມປະມານ 700 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ເມື່ອທຽບໃສ່ຂະໜາດການຂົນສົ່ງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ເປັນຮອງແຕ່ ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ.
ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດ logistics ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ມຸ່ງໄປສູ່ສີຂຽວ, ພັດທະນາຂະ ແໜງການ logistics ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ COP 26.
ທ່ານ Thomas Tieber, ຜູ້ຈັດການ ຂອງ DHL Global Forwarding ປະຈໍາພູມີ ພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ: “ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຫວັງວ່າ ຈະສ້າງອະນາຄົດສີຂຽວ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພກວ່າ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຢັ້ງຢືນຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການປະຫຍັດນໍ້າມັນ. ເມື່ອຮວມກັນ, ບັນດາປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ສ້າງການປ່ຽນແປງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງບົກ ແລະ ສະໜອງບັນດາວິທີການແກ້ໄຂ logistics ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ດຶງດູດກວ່າເວລາ”.
ທາງລົດໄຟ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ASEAN ຍັງພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມ ການກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ logistic ເພື່ອຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາ ກອນເຊັ່ນ: ທ່າກໍາປັ່ນ ແລະ ສາງເກັບສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟໃນລະ ບົບຕ່ອງໂສ້ logistic. ຕະຫຼາດຂົນສົ່ງທາງບົກ ASEAN ຄາດວ່າ ຈະມີ CAGR ສູງກວ່າ 8% ໃນໄລຍະ 2020-2025.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາສະມາຊິກ ASEANຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງການພັດທະນາລະບົບ logistics ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນຂອງການກຳເນີດ ASEAN Smart Logistics Network (ASLN) ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ Logistics ໃນກຸ່ມ ASEAN, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນ 2 ໂຄງການຄື: ສູນ Logistics ICD ວິງຝຸກ ຢູ່ ຫວຽດ ນາມ (ທ່າກຳປັ່ນໃຫຍ່ ລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ) ແລະ Phnom Penh Logistics Complex ຢູ່ ກໍາປູເຈຍ.
ນອກນີ້, ທາງລົດໄຟ ຈີນ-ລາວ ທີ່ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ກາຍເປັນກຳລັງຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ. ນີ້ຖືວ່າ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ກັບ ASEAN ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ BRI (ໜຶ່ງແລວທາງ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ) ຄຸນນະພາບສູງ.
ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນບູລິມະສິດສຳຄັນຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ເປັນສະ ມາຊິກ ASEAN. ການເຕີບໂຕ ຂອງການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງພາກພື້ນ ແລະ ນອກພາກພື້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ “ເສດຖະກິດພັດ ທະນາຕາມຂະໜາດ” ໃນພາກພື້ນ. ໃນນັ້ນການຊຸກຍູ້ພັດທະນາຂະແໜງການ Logistic ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພັດທະນາ.
ບົດ: VNP – ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ