ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢູ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸ​ບູຮານ ໝຸຍ​ແໜ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ມໍ​ລະ​ດົກ

ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢູ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸ​ບູຮານ ໝຸຍ​ແໜ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ມໍ​ລະ​ດົກ

ພວກ​ນ້ອງ​ນັກ​ຮຽນ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸບູຮານໝຸຍ​ແໜ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ເມື່​ອ​ປີ 2023. ນີ້​ແມ່ນ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ເອ​ກະ​ຊົນ ໂດຍ​ທ່ານ ຫງວຽນ​ງອກ​ເອີນ, ຜູ້​ເກັບ​ສະ​ສົມ​ວັດ​ຖຸບູຮານເປັນຜູ້ບໍ​ລິ​ຫານ​​ໂດຍ​ກົງ.

ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 2.500 ຕາ​ແມັດ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ພວມ​ວາງ​ສະ​ແດງວັດ​ຖຸ​ພັນ 20.000 ຢ່າງ ຕາມ​ຫົວ​ເລື່ອງພ້ອມ​ກັບ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ກວ່າ 30.000 ຢ່າງ​ພວມ​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຢູ່​ໃນ​ສາງ. ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນທີ່​ພວມ​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ ແລະ ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 1.500 ປີກ່ອນ ຄ​ສ (ຄິດຕະສັກກະລາດ) ຈົນ​ເຖິງ​ໄລ​ຍະ​ກ​ອ່ນ​ປີ 1975 ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ວາງສະແດງຕາມ 6 ຫົວ​ເລື່ອງ, ລວມ​ມີ: ເຄື່ອງ​​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ເຄື່ອງ​ເຄືອບ, ​ຮູບ​ພາບນູນ, ຊຸດອາພອນລາ​ຊະ​ວົງ ຈຳ, ຕະຫຼອດ​ຮອດເຄື່ອງ​ດົນ​ຕີ​ດ້ວຍ​ຫີນ​ເກົ່າ​ແກ່… ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ແຕ່​ລະ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ລາວ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ບູ​ຮານ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄຸນ​ຄ່າ.

ເພື່ອ​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວຫຼາຍ​ຄົນ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸບູຮານໝຸຍ​ແໜ ພວມ​ຄ່ອຍໆ​ຫັນ​ວັດ​ຖຸ​ພັນເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຫັນ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ທີ່ມິດ​ງຽບ​ໃນ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ກາຍ​ເປັນ​ບັນ​ດາ​ຄຼິບ​ວີ​ດີ​ໂອ 3D. ຍ້ອນ​ຈຳ​ນວນ​ແຂ​ກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຫຼາຍຂຶ້ນ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ຫໍ​ພ​ິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ຖືກຈຳ​ກັດ, ສະ​ນັ້ນ ເລື່ອງ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ຈະ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງແຂກ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີກວ່າ. ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ພວມ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ງອກ​ເອີນ, ຜູ້ກ​ໍ່​ຕັ້ງ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸ​ບູຮານໝຸຍ​ແໜ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ມີ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ກວ່າ 50 ຢ່າງ​ໄດ້​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈ​ີ​ຕອນ​ແລ້ວ. ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​​ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ AI (ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ), Chat GPT, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ກ​ານ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ກໍ​ຈະ​ມີຄວາມ​ງ່າຍກວ່າ, ແລ້ວ​ຈະມີ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ພາ​ສາ ລັດ​ເຊຍ ຕື່ມ​ອີກນັ້ນ ກໍຍິ່ງຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຈັບ​ໃຈ​ກວ່າ ແລະ ກໍ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຂົ້າມາ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ອີກ​ດ້ວຍ”.

ທ່ານ ຫງວຽນ​ງອກ​ເອີນ (ເບື້ອງ​ຊ້າຍ) ຢູ່​ສູ​ນາ​ວາງ​ສະ​ແດງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳເຜົ່າ ຂະ​ແມ

ເລື່ອງ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ກໍ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍ​ລິ​ຫານ, ຄົ້ນ​ຫາ, ຟື້ນ​ຟູ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂອງ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ດວກກວ່າ, ພ້ອມ​ທັງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ບູ​ຮານ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໄດ້​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງກວ່າ. ທ່ານ ອຶກ​ຫວຽດ​ວ່ອງ, ແຂ​ກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ມາ​ຈາກ​ຕາ​ແສງ ບັກ​ບິ່ງ, ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຂົ້າມາ​ຢ້ຽມ​ຊົມ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ສາ​ມາດຂຸດ​ຄົ້ນ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ, ອ່ານ​ໄດ້​ງ່າຍ, ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ງ່າຍ. ຜ່ານ​ນັ້ນ ກໍມີການ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ, ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ຂ​ອງ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ. ຜ່ານ​ນີ້​ກໍປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ດຶງ​ດູດ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຊົມ ໝຸຍ​ແໜ, ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ ຫຼາຍກວ່າ​ອີກ”.

ພວກ​ນ້ອງ​ນັກ​ຮຽນ​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ຜ່ານ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ດ້ວຍ​ທ່າ​ອ່ຽງຫັນ​ຈາ​ກ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແບບ​ພັ​ກ​ຜ່ອນ​ຢ່ອນ​ໃຈ​ໄປ​ສູ່​ຮູບ​ແບບ​ລົງ​ຕົວ​ຈິງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸບູຮານໝຸຍ​ແໜ ພວມ​ກາຍ​ເປັນ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ພິ​ເສດ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຢຸດ​ຢູ່​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ແບບ​ເກົ່າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ເລື່ອງ​ຫັນ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນກໍ​ໄດ້​ເປີດ​ອອກ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງກວ່າ, ພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ ແລະ ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ. ທ່ານ​ນາງ ລື​ຖາຍ​ຕວຽນ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ຂອງ​ທ່ານ ຫງວຽນ​ງອກ​ເອີນ ກໍ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ເອ​ກະ​ຊົນ ທີ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ​ຫັນ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ເປັນ​ດີ​ຈ​ີ​ຕອນ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ 3D, ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ຊ່ວຍ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ດາ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີກວ່າ, ນຳ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຫຍັບ​ມໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ​ອີກ. ເລື່ອງໝູນ​ໃຊ​້​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ”.

​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ

ໂດຍຕັ້ງ​ຢູ່​ກາງ​ໝູ່​ບ້ານ​ຊາວ​ປະ​ມົງ ໝຸຍ​ແໜ, ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວັດ​ຖຸ​ບູຮານໝຸຍ​ແໜ ແມ່ນ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັ​ດ​ທະ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ພິ​ເສດ, ບ່ອນ​ທີ່​ເລົ່າ​ບັນ​ດາ​ເລື່ອງ​ລາວ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ​ຂອງ​ເຂດ​ດິນ​ແດນ​ພາກ​ກາງ​ຕອນ​ໃຕ້​ສຸດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ດ້ວຍຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ​ທີ່​ພວມ​ໄດ້​ເກັບ​ຮັກ​ສາ ແລະ ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ ກໍ​ຄື​ໃນ​ລະ​ບົບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ./.


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