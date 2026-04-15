ການພົບປະຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ເມສາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
ການນຳສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ຍາມໃດກໍຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນບຸລິມະສິດໃນນະໂນຍາຍການທູດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຢູ່ລະດັບສູງກວ່າ. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຄະນະການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍປາດຖະໜາວ່າ ຈະພ້ອມກັບສະຫາຍ ສີຈີ້ນຜິງ, ຄະນະການນຳພັກ, ລັດ ຈີນ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງປະຊາຄົມ, ແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ”.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ການນຳສອງທ່ານ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍສັງລວມ “6 ກວ່າ” ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ລວມມີ: ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງທີ່ສູງກວ່າ; ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີ່ແທດຈິງກວ່າ; ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງເລິກເຊິ່ງກວ່າ; ພື້ນຖານສັງຄົມແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ; ສົມທົບກັນຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ; ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ); ຮັກສາການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດກຳນົດທິດທາງທີ່ສຳຄັນຂອງຊ່ອງທາງພັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດ, ປັບປຸງພື້ນຖານສັງຄົມໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກຳນົດສ້າງລະດັບສູງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫັນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືທາງລົດໄຟ. ສອງຝ່າຍຕົກລົງເປັນເອກະພາບເປີດປະຕູໃຫ້ສິນຄ້າຂອງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້, ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຄ້າດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ປອດໃສ.
ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ປະກາດເລີ່ມຕົ້ນ “ປີຮ່ວມມືການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຈີນ 2026 – 2027” ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຫັນດີຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມືຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາທີ່ຕັ້ງເປັນຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ສຸດຂອງກັນ.
ການນຳຂັ້ນສູງສອງຝ່າຍກໍຕົກລົງເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ປະຕິບັດຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ຈີນ ໃນການປະຕິບັດກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຊຸກຍູ້ເພື່ອບັນລຸໄດ້ກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາວັນອອກ (COC) ຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.
ພາຍຫຼັງການພົບປະສອງຝ່າຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ໂງເຟືອງລີ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທາງລັດຖະກິດຢ່າງສົມກຽດ, ເຂົ້າຮ່ວມງານນ້ຳຊາອຳລາ, ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ ເຂິງວິແຢວນ ເປັນປະທານ. ນີ້ແມ່ນຮູບແບບພົບປະພິເສດລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສຸດສອງພັກ, ສອງລັດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)