ການແຂ່ງລົດອອບໂຣດ ສຸດດຸເດືອດ ຫວຽດນາມ
ການແຂ່ງຂັນລົດອອບໂຣດ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຈະມີ ການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 4 ລຸ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອໃກ້ຊິດຕິດແທດ ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດ. ລຸ້ນລົດ ກະບະ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນລຸ້ນການແຂ່ງຂັນ ສຳລັບລົດກະບະ ຕົ້ນສະບັບ ທີ່ເປີດຕົວໃນປີ 2016, ຈະບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງປະກາດ ລຸ້ນການແຂ່ງຂັນໃໝ່ ທັງໝົດ ຄື: ລົດກະບະຍົກສູງ. ຍັງຄົງຢູ່ໃນແບບລົດກະບະ ແມ່ນຕົວແບບ ການຄ້າ ທີ່ສົມບູນແບບ, ແຕ່ປີນີ້ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຈະຕ້ອງ ປະເຊີນກັບ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມ ຄ່ອງແຄ້ວຍິ່ງຂຶ້ນ, ນອກຈາກຄວາມໄວ ທີ່ເຄີຍມີ. ດັ່ງນັ້ນ, 4 ລຸ້ນການແຂ່ງຂັນໃໝ່່ ຈະແມ່ນ: ພື້ນຖານ, ລົດກະບະຍົກສູງ, SUV ຍົກສູງ ແລະ ເປີດກວ້າງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, PVOIL VOC 2023 ກໍມີ 15 ເສັ້ນທາງ ແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກສະຖິຕິ ຂອງບັນດາລະດູການ ແຂ່ງ ຂັນ VOC ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ໃນນັ້ນ, ມີ 3 ເສັ້ນທາງໃໝ່ ທັງໝົດ ແລະ 7 ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກອອກແບບໃໝ່.
PVOIL VOC 2023 ຍັງເປັນລະດູການ ທີ່ຕ້ອນຮັບ ການກັບມາ ຂອງບັນດານັກຂັບຂີ່ ລະດັບສາກົນ ສັນຊາດ ສ ເກົາຫຼີ, ໂປ ໂລຍ ແລະ ໄທ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນ ພິສູດຄວາມດຶງດູດ ຂອງ ການແຂ່ງຂັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ ນັກກິລາ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສຳລັບຜູ້ຊົມພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.
ບັນດາທີມເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນ ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ກັບກວ່າ 600 ຮອບການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ ພ້ອມກັບລາງວັນ ມູນຄ່າ ກວ່າ 500 ລ້ານດົ່ງ.
ຜູ້ຊົມທີ່ເຂົ້າຊົມການແຂ່ງຂັນ ມີໂອກາດ ໄດ້ສໍາຜັດໂດຍກົງ ກັບບັນດາຕົວແບບລົດຮຸ່ນໃໝ່ ທີ່ຫາກໍເປີດຕົວ ໃນຕະຫຼາດ ພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີປະສົບການ. ປີນີ້, ມັນເປັນປະສົບການຕົວຈິງທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກຍີ່ຫໍ້ Subaru ແລະ Isuzu, ບົນເສັ້ນທາງ off-road ທີ່ຈໍາລອງສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ບັນດາການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ງານແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ບໍ່ງ່າຍຈະພົບເຫັນ ໃນເວລາບັນຊາ ຍານພາຫະນະ ໃນຊີວິດ ປະຈໍາວັນ.
ບົດ: ກົງດາດ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ