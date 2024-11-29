ການເດີນທາງເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາ ອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ
ເພື່ອສຳເລັດປຶ້ມຮູບ “ອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ” - ຊື່ພາສາ ອັງກິດວ່າ Vietnam’s Traditional Crafts, ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາກວ່າ 10 ປີ ໃນການເດີນທາງຈາກ ພາກເໜືອສູ່ພາກໃຕ້, ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າ, ຮັບຟັງບັນດາເລື່ອງລາວ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນກ້ອງ ຖ່າຍຮູບ ບັນດາຊ່ວງເວລາ ທີ່ລຽບງ່າຍ ແຕ່ມີຄວາມປະທັບໃຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊົ່ວພິບຕາ.
ມີຄວາມຕິດພັນກັບການຖ່າຍຮູບ ມາເປັນເວລາ 34 ປີ, ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ມີໂອກາດເດີນທາງໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ພົບປະກັບ ບັນ ດານັກສິລະປະ, ຮັບຟັງເຂົາເຈົ້າເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ເບິ່ງວິທີ ທ່ີເຂົາເຈົ້າ ອະນຸລັກຮັກສາ ອາຊີບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ. ຈາກຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມມັກນັ້ນ, ຮູບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ ໃນກ້ອງ ຖ່າຍຮູບ ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານໄດ້ໄປຍັງແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ໝູ່ບ້ານຫັດຖະກໍາ ຫຼາຍແຫ່ງ ເພື່ອການໂອ້ລົມ, ບັນທຶກ ແລະ ຖ່າຍ ຮູບ. ຈາກ ໄຟລ ຮູບຖ່າຍຫຼາຍກວ່າ 20.000 ໄຟລ ທ່ີເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈຳ ຂອງ 66 ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ ໃນທົ່ວປະເທດ, ທ່ານ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຄັດເລືອກເອົາ 45 ຊຸດຮູບຖ່າຍ ຕາມມາດຖານ ບຸລິມະສິດ ຄຸນລັກສະນະຈຳເພາະ ແລະ ຫັດຖະກຳ. ສຳລັບເພິ່ນແລ້ວ, ນັ້ນແມ່ນ 45 ຊຸດຮູບຖ່າຍ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງບັນດາເຂດພາກ, ບັນຈຸລົມຫາຍໃຈແຫ່ງຊີວິດ ຂອງ ຊາວຫວຽດ ນາມ.
ຈາກອາຊີບເຮັດເຈ້ຍສາ (ແຂວງ ກາວບັ່ງ), ອາຊີບ ຫຼໍ່ຂາງ ໝີ໊ດົ່ງ (ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ), ອາຊີບຖັກແສ່ວ ວັນເລີມ (ແຂວງ ນິງບິ່ງ), ອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ໂດງໂຮ່ (ແຂວງ ບັກນິງ), ອາຊີບເຮັດ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບາດຈ່າງ (ຮ່າໂນ້ຍ), ອາຊີບເຮັດກຸບ (ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້), ອາຊີບເຮັດມ່ານກັ້ງໄມ້ເຮ້ຍ ກູຈີ, ອາຊີບເຮັດ ໂຄມ ໄຟ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ), ອາຊີບເຮັດເສັ້ນໄຍໝາກພ້າວ (ແຂວງ ເບັ໋ນແຈ), ອາຊີບຕຳແພລາຍດອກພື້ນເມືອງ (ແຂວງ ອານຢາງ)..., ແລະ ຮູບພາບທີ່ພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍ ໃນຮູບຖ່າຍ ຂອງນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ແມ່ນຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽງ ຂອງ ບັນດານາຍຊ່າງຫັດຖະກຳ.
ບາງຄັ້ງ ເທິງໃບໜ້າ ຂອງ ພວກເຂົາສະແດງເຖິງຄວາມອິດເມື່ອຍ, ແຕ່ສາຍຕາ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງເປັ່ງປະກາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ. ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ກ່າວວ່າ: “ຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບປະໃນທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃຫ້ປຶ້ມພິເສດ ຫົວນີ້ ຕ່າງກໍມີຈຸດລວມດຽວກັນຄື ຮັກອາຊີບ, ຢຶດໝັ້ນກັບອາຊີບ ຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ເຖິງວ່າຊີວິດ ຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕາມ”.
ເມື່ອເຫັນວ່າ, ເອກະສານທີ່ເກັບກໍາມາໃນໄລຍະ 10 ປີ ນັບມື້ນັບ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບ 1 ປີ ເພື່ອການເລືອກເຟັ້ນ, ຮຽບຮຽງຮູບພາບ ແລະ ກະກຽມພາກເນື້ອໃນ ຂອງປຶ້ມ. ການເລືອກຮູບແມ່ນຂັ້ນຕອນ ທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກວ່າ ຈໍານວນຮູບຖ່າຍມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເລື່ອງຄຳສັບ ແລະ ສຳນວນກໍໄດ້ຜູ້ຂຽນຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ ແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຮັບປະກັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວັດທະນະທໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງປະ ເທດ. ແຕ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ທ່ານຢາກສ້າງແຮງ ບັນດານໃຈ ຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ ເຖິງຜູ້ອ່ານ ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ.
ໃນປຶ້ມໜາ 200 ໜ້ານີ້, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ເປັນທີ່ສຸດ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສວຍງາມທີ່ລຽບງ່າຍ, ໃກ້ຊິດ ຂອງ ຊ່າງຫັດຖະກຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດພັນກັບອາຊີບ ພື້ນເມືອງ ຢ່າງງຽບໆ. ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ດ້ວຍຄວາມມັກຮັກ, ອາຊີບພື້ນເມືອງ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊີວິດ ສະໄໝ ໃໝ່ ຈະປະເຊີນກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ.
ຍຄຸນນະພາບທີ່ດີ. ເຈ້ຍຮູບ ແລະ ເຈ້ຍຮອງ ແມ່ນເລືອກຈາກເຈ້ຍສິລະປະ ຂອງ ອີຕາລີ. ໜ້າປົກປຶ້ມ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ ຂອງ ໂຮນລັງ. ກັບບັນຈຸປຶ້ມ ແມ່ນເຈ້ຍ ຂອງ ແຟງລັງ.
ບົດ: VNP ສັງລວມ - ພາບ: ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ