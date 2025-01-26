ການສົ່ງອອກເຂົ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸສະຖິຕິສູງສຸດ
ຕາມການລາຍງານ ຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະເພາະ ເດືອນ ພະຈິກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງອອກເຂົ້າ ສານ ໄດ້ບັນລຸ 700.000 ໂຕນ ດ້ວຍມູນຄ່າ 444,9 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ຍອດປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ໃນ 11 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ບັນລຸເກືອບ 8,5 ລ້ານໂຕນ ດ້ວຍມູນຄ່າ 5,31 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,6% ດ້ານປະລິມານ ແລະ 22,4% ດ້ານມູນຄ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງ ປີ 2023.
ຟີລິບປິນ ແມ່ນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າ ເຂົ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດ ນາມ ໃນ 10 ເດືອນ ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 46,1%. ສ່ວນ ອິນໂດ ເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ ແມ່ນສອງຕະຫຼາດ ທ່ີໃຫຍ່ ມີສ່ວນແບ່ງ ຕະຫຼາດ 13,5% ແລະ 8,2%. ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງ ປີ ກ່ອນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປຍັງ ຟີລິບປິນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 59,1%, ອິນໂດເນເຊຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,2%, ມາເລເຊຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2 ເທົ່າ.
ໃນຈຳນວນ 15 ຕະຫຼາດສົ່ງອອກເຂົ້າສານລາຍໃຫຍ່, ມູນຄ່າການ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດ ຢູ່ຕະຫຼາດ ມາເລເຊຍ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2 ເທົ່າ. ສ່ວນຕະຫຼາດ ທີ່ມີມູນຄ່າ ສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ສປ ຈີນ ຫຼຸດລົງ 71,3%.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ກວ່າ 5 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ. ໝາກຜົນນີ້ ຍ້ອນວ່າ ລາຄາສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ສະເລ່ຍໃນ 11 ເດືອນຂອງປີ 2024 ບັນລຸ 627,9 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ ໂຕນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ປັດຈຸບັນ, ອັດຕາສ່ວນເຂົ້າຫອມ ທີ່ສົ່ງອອກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 20%, ເຂົ້າຂາວ 70% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນເຂົ້າ Japonica ແລະ ເຂົ້າໜຽວ.
ທ່ານ ໂດ໊ຮ່ານາມ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ Intimex ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຫວຽດນາມ ກຳລັງສ້າງຂະແໜງເຂົ້າ ໃຫ້ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກັບປະເທດອື່ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ສຸມໃສ່ເຂົ້າ ຄຸນນະ ພາບສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນເຂົ້າຄຸນນະພາບຕ່ຳ. ຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆ ສ້າງຕະຫຼາດ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສ້າງລາຄາ ຕ່າງຫາກ”.
ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິລຽນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ Vinaseed Group ເຄີຍໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດເຂົ້າ ໄດ້ມີການ ປັບປຸງຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ, ສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປັບປຸງເຕັກນິກ ການ ປຸງແຕ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜະລິດ. ບໍລິສັດ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ໄດ້ລົງທຶນ ຫຼາຍສິບລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປັບປຸງ ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງໃຫ້ທັນສະໄໝ, ເປີດກວ້າງ ການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຄວາມ ສາມາດ ໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ.
ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິລຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນການເຂົ້າສູ່ຕະ ຫຼາດ ເອີຣົບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, Vinaseed ໄດ້ວາງແຜນການຜະລິດ ແຕ່ ລະເຂດສະເພາະ, ໂດຍຖືເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເປັນເປົ້າ ໝາຍຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ເພື່ອກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເຂົ້າ, ຕ້ອງກຳນົດເຂດ ສະເພາະປູກ, ມີການ ເອື້ອອໍາ ນວຍດ້ານເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງເຂົ້າ.
ຜົນການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກ່າວເຖິງການຜະ ລິດ ພາຍໃນປະເທດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ເນື້ອທີ່ ເກັບກ່ຽວ ໄດ້ໃນ ທົ່ວ ປະເທດ ບັນລຸ 6.853.800 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 100,1% ເມື່ອທຽບ ໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຄາດວ່າ ຜົນຜະລິດໃນເນື້ອທີ່ ເກັບກ່ຽວ ຈະບັນລຸ 42,12 ລ້ານໂຕນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 101,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນ. ຜົນຜະລິດ ສະເລ່ຍ ບັນລຸ 61.500 ກິໂລ/ເຮັກຕາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 600 ກິໂລ/ເຮັກຕາ.
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2024, ການຜະລິດເຂົ້າທົ່ວປະເທດ ຈະບັນລຸກວ່າ 43 ລ້ານໂຕນ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ປະເທດ ໃນການສ້າງແນວພັນ, ການປຸງແຕ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ພ້ອມກັບໂອກາດ ໃນການສົ່ງອອກ, ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕ໋ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ສາມາດສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ໄດ້ 9 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2024. ນີ້ແມ່ນ ໝາກຜົນ ຂອງຂະບວນການ ທີ່ຂະແໜງກະສິກຳ ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ປະຕິບັດ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ ໃນການຫັນປ່ຽນ ໂຄງປະກອບ ຂະແໜງກະສິກຳ, ໃນນັ້ນມີ ການຜະລິດເຂົ້າ ຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມຸ່ງໄປ ເຖິງການ ຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດ ຜ່ານໂຄງການ 1 ລ້ານເຮັກ ຕາ ເຂົ້າຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າ ກຳລັງ ໄດ້ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສົມທົບກັບ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງແຂງແຮງ ຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ນໍ້າຂອງ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຟຸ່ງດຶກຕ໋ຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ມາຮອດປັດຈຸບັນ, 95% ແນວພັນເຂົ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມີຄຸນນະ ພາບສູງ, 89% ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແມ່ນເຂົ້າຄຸນນະພາບສູງ. ຖ້າ ຫວຽດ ນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດ ໂຄງການ 1 ລ້ານເຮັກຕາ ເຂົ້າຄຸນນະພາບ ສູງ, ການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າ ຕິດພັນກັບ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນເຂດ ທົ່ງພຽງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນປີ 2030, ມູນຄ່າ ຂອງ ອຸດສາຫະກຳເຂົ້າ ຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງແນ່ນອນ. ນັ້ນແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບ ຂອງ ປະເທດ”.
ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ