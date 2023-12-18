ການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່
ການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄາດວ່າ ດ້ວຍຈັງຫວະເຕີບໂຕ ໃນປັດຈຸບັນ, ຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຈະລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 5,5 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2023.
ໃນສະພາບການຂະແໜງສິນຄ້າ ທັງໝົດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກຫຼຸດລົງ, ແນວໃດກໍດີ, ການສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ນຳໜ້າຂະແໜງກະສິກຳ, ລື່ນກາຍການສົ່ງອອກ ບັນດາກຸ່ມພືດທີ່ສຳຄັນຄື: ເຂົ້າ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ກາເຟ, ມັນຕົ້ນ...
ຕາມສະມາຄົມຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ, ຜະລິດຕະພັນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ສປ ຈີນເປັນຕົ້ນຕໍ (3,2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,7%), ສ ອາເມລິກາ (212 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ), ສ ເກົາຫຼີ (187 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 35%), ຍີ່ປຸ່ນ (151 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 7%)... ໃນນັ້ນ, ໝາກມັງກອນ, ໝາກມີ້, ໝາກຖົ່ວລຽນ, ໝາກໂມ, ໝາກຟຸກ ແລະ ລຳໄຍ ແມ່ນໝາກໄມ້ທີ່ມີປະລິມານສົ່ງອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີອັດຕາການເຕີບໂຕ ແຕ່ 40-200% ເມື່ອ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ສປ ຈີນ ຍັງແມ່ນລູກຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫວຽດ ນາມ, ກວມເກືອບ 65% ວົງເງິນສ່ົງອອກ. ພິເສດແມ່ນໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ ນອກຈາກໝາກຖົ່ວລຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ນີ້ໄປຮອດທ້າຍປີ ຈະມີໝາກມີ້, ໝາກມັງກອນ ຕື່ມອີກ..., ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າ ການສົ່ງອອກ ໝາກມັງກອນ ຈະຟື້ນຕົວຄືນໃໝ່. ຫວ່າງມໍ່ໆ ນີ້, ໝາກພ້າວ ໄດ້ສະໜອງ “visa” ສົ່ງອອກ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ສ ອາເມລິກາ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນການເຈລະຈາສົ່ງອອກ ໃນໂຄຕ້າ ບັນດາຜະລິດຕະພັນໝາກພ້າວໄປຍັງ ສປ ຈີນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໝາກພ້າວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະກາຍເປັນສິນຄ້າ ທີ່ມີມູນຄ່ານັບຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.
ສະເພາະຜະລິດຕະພັນໝາກຖົ່ວລຽນ, ໃນ 10 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ການສົ່ງອອກໝາກຖົ່ວລຽນ ຄາດວ່າ ບັນລຸ 1,82 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ. ຄຽງຄູ່ກັບໝາກຖົ່ວລຽນ, ໝາກຟຸກ ກໍໄດ້ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນການສົ່ງອອກໝາກໄມ້, ຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກສະມາຄົມຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ, ປີ 2023, ໝາກຟຸກ ໄດ້ຈົດຊື່ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ການສົ່ງອອກໝາກຟຸກ ບັນລຸ 29,6 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 144% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022, ແມ່ນອັນດັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍທີສຸດໃນ 5 ປີຜ່ານມາ.
ພ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມ ຕອບສະໜອງ ເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບມາດຖານຄຸນນະພາບ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຟຸ່ງດຶກຕ໋ຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອຸດສາຫະກຳຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ເພື່ອເປີດກວ້າງຕະຫຼາດໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດ ທີ່ມີ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ພິເສດແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ໂດຍສະເພາະ ສປ ຈີນ ແມ່ນອະນຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນລວມມີ: ໝາກໂມ ຈາກເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກແບບດັ້ງເດີມ ຫັນໄປສູ່ ການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາ ເພື່ອສ້າງ ມາດຕະຖານ ຂໍ້ກຳນົດ; ໝາກຖົ່ວລຽນ ເຢັນ, ໝາກເຜັດ, ຢາສະໝຸນໄພ ແລະ ໝາກໄມ້ ມີງີມ. ຖ້າຫາກບັນຫາໃນການສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດ, ການພົວພັນການຄ້າຈະມີຄວາມສະດວກຫຼາຍແລະ ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ກຳລັງຊຸກຍູ້ ສ້າງບັນດາຮູບແບບ ການຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານ VietGAP ແລະ GlobalGAP ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຕອບສະໜອງ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບ ກັກກັນພະຍາດ ຈາກຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ອຸດສາຫະກຳຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ແລະ ສົ່ງອອກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຈຶ່ງບັນລຸການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງ ວົງເງິນສົ່ງອອກ ຂອງທົ່ວຂະແໜງການຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
- ບົດ: VNP - ພາບ: VNA
- ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ