ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2023 ບັນລຸລາຍຮັບ 1,345 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຜະລິດກະສິກຳແບບລວມສູນ, ສ້າງແຫຼ່ງວັດຖຸດິບທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນແລະ ສົ່ງອອກ.
9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ບັນລຸ 1.345 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ຜະລິດຕະພັນກະເສດບັນລຸ 777 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 22,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນມີ 13.474 ພື້ນຖານການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ, ໃນນັ້ນ 1.700 ກວ່າແຫ່ງ ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ມີວິສາຫະກິດ 250 ກວ່າແຫ່ງດຳເນີນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ, ສະຫະກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ 1.421 ແຫ່ງ.
9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ບັນລຸ 1.345 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ຜະລິດຕະພັນກະເສດບັນລຸ 777 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 22,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນມີ 13.474 ພື້ນຖານການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ, ໃນນັ້ນ 1.700 ກວ່າແຫ່ງ ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ມີວິສາຫະກິດ 250 ກວ່າແຫ່ງດຳເນີນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ, ສະຫະກອນ ແລະ ບຸກຄົນ ດຳເນີນການປຸງແຕ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິໂພກໃນທ້ອງຖິ່ນ 1.421 ແຫ່ງ.
ເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຍົກສູງວຽກງານການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຂະແໜງການກະສິກຳໄດ້ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ໃນ 11 ເດືອນຂອງປີ 2023 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ 1.984 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນມີ 306 ຕົວຢ່າງ ມີຕົ້ນກຳເນີດ ຈາກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, 94% ຕົວຢ່າງ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ຄຸນນະພາບ.
ນອກນີ້, ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາອົງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທີ່ກ້າວໜ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານຄື VietGAP, HACCP, ISO 22000 ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສະເພາະຂະແໜງກະສິກຳຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ 95 ພື້ນຖານ ກໍ່ສ້າງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ກ້າວໜ້າຕາມ HACCP ແລະ 45 ພື້ນຖານ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການກໍ່ສ້າງ, ຈົດທະບຽນປົກປັກຮັກສາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢູ່ ກົມກຳມະສິດ ພູມປັນຍາ.
ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບ 16 ລະຫັດສໍາລັບພື້ນທ່ີປູກຕົ້ນໄມ້ ກິນໝາກ ແລະ 04 ພື້ນຖານຫຸ້ມຫໍ່ ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ ແຕ່ 30-50 ໂຕນ/ວັນ/ພື້ນຖານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກ, ໃນນັ້ນ 08 ລະຫັດ ສຳລັບໃຫ້ເຂດປູກກ້ວຍແລະ 08 ລະຫັດສຳລັບໃຫ້ເຂດປູກລຳໄຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງສົ່ງອອກເຊັ່ນ: ເຂົ້າ Japonica 7.000 ກວ່າເຮັກຕາ; ກ້ວຍ ງ້າວ 3.200 ເຮັກຕາ; ຜັກປອດສານພິດ 5.000 ກວ່າເຮັກຕາ; ຜັກອິນຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງຫຼາຍຊະນິດ ມີຄວາມສາມາດສົ່ງອອກອີກ 50 ເຮັກຕາ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ນະຄອນໄດ້ຕີລາຄາ, ຈັດລະດັບໃຫ້ແກ່1.649 ຜະລິດຕະພັນ OCOP, ໃນນັ້ນມີ 20 ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງສົ່ງອອກລະດັບ 5 ດາວ, 1.098 ຜະລິດຕະພັນ 4 ດາວ, 534 ຜະລິດຕະພັນ 3 ດາວ, ໃນນັ້ນ 1.071 ຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ ໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານOCOP. ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຍັງຕ່າງປະເທດຄື: ລຳໄຍ ດ້າຍແທ່ງ - ກວັກອວາຍ ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ ສ ອາເມລິກາ; ເຂົ້າສານອິນຊີດົ່ງຟູສົ່ງອອກໄປເຢຍລະມັນ; ຜັກ ວັນດຶກສົ່ງອອກໄປ ສ ເກົາຫຼີ; ໝາກກ້ວຍງ້າວ ສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ...
ຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການສື່ສານ, ໂຄສະນາ, ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງບັນດາພື້ນຖານການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ຜ່ານ “ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຕົ້ນກຳເນີດຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ” (check.hanoi.gov.vn). ປັດຈຸບັນ, ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນການແນະນຳ, ໄດ້ອອກລະຫັດບັນຊີບໍລິຫານໃຫ້ພື້ນຖານຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ທີ່ປອດໄພ 3.275 ແຫ່ງແລະໄດ້ອອກ QR codeເພື່ອຕິດຕາມຕົ້ນກຳເນີດ ກວ່າ 12.286 ຜະລິດຕະພັນ, ໃນນັ້ນກວ່າ 2.000 ຜະລິດຕະພັນ ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກ 48 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ຂຶ້ນກັບລະບົບຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຮ່າໂນ້ຍ ມີປະລິມານຜະລິດຕະພັນຜັກ ແລະ ຫົວກວ່າ 700.000 ໂຕນຕໍ່ປີ; ສະບຽງອາຫານກວ່າ 1 ລ້ານໂຕນ; ໝູ 1,4 ລ້ານໂຕ ແລະ ສັດປີກ 33 ລ້ານໂຕ. ຮ່າໂນ້ຍ ມີເຂດປູກເຂົ້າ 48 ເຂດ, ປູກຜັກ 127 ເຂດ, ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ 87 ເຂດ, ລ້ຽງສິນໃນນໍ້າ 102 ເຂດ ແລະ 128 ເຂດຈຸດສຸມໃນການລ້ຽງສັດ, ເຕົ້າໂຮມ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ນະຄອນໄດ້ຈັດຕັ້ງການຕີລາຄາ, ຈັດລະດັບໃຫ້ແກ່ 1.871 ຜະລິດຕະພັນ OCOP, ໃນນັ້ນມີ 06 ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກ 5 ດາວ, 11 ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ 5 ດາວ, 1.162 ຜະລິດຕະພັນ 4 ດາວ, 692 ຜະລິດຕະພັນ 3 ດາວ, ໃນນັ້ນ ກວ່າ 1000 ຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານໄດ້ຮັບຮອງຈາກ OCOP.
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ຮວ່າງຮ່າ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ