ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ອົດສະຕຣາລີ ຍົກລະດັບເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ພາຍຫຼັງກວ່າ 50 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ ບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ານຍຸດທະ ສາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນກອບການຢ້ຽມຢາມ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໃນເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ ຕາມຄຳເຊີນ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕຣາລີ Anthony Albanese, ສອງຝ່າຍໄດ້ປະກາດ ຍົກລະດັບການພົວພັນ ສອງຝ່າຍ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.
ນັບແຕ່ສ້າງຕັ້ງ ການພົວພັນທາງການທູດ ໃນປີ 1973 ແລະ ຍົກລະ ດັບຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໃນປີ 2018, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສອງປະເທດໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີ ລະດັບຍຸດທະສາດໃນທຸກຂົງເຂດ.
ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົ້ນເດັ່ນກາຍເປັນ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຢູ່ ອາຊີ ດ້ວຍຕະຫຼາດເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກຳລັງແຮງງານແຂ່ງຂັນ. ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 13,8 ຕື້ ໂດລາສະ ຫະລັດ ໃນປີ 2023, ເຮັດໃຫ້ ອົດສະຕຣາລີ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບ 10 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນຂະນະທີ່ ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າ ໃຫຍ່ອັນດັບ 7 ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ.
ການພົວພັນດ້ານການລົງທຶນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດກໍມີການພັດທະ ນາ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ມີເກືອບ 600 ໂຄງການລົງທຶນຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ເຂົ້າສູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍ ຍອດເງິນລົງທຶນ ບັນລຸກວ່າ 2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ອົດສະຕຣາລີ ບັນລຸ 600 ລ້ານ ໂດລາສະຫະ ລັດ. ອົດສະຕຣາລີ ຍາມໃດກໍ່ເປັນ ໜຶ່ງໃນຜູ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ລ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນ ODA ບັນລຸ 92,8 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລີ/ປີ ໃນໄລຍະ 2022-2023. ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນ ຊ່ວຍຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ປັດ ຈຸບັນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອົດສະຕຣາລີ ມີຈຳນວນປະ ມານ 350.000 ຄົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ຖິ່ນ ແລະ ກາຍເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນ, ປະກອບ ສ່ວນ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບດ້ານ ວັດ ທະນະທຳ ແລະ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດໝາຍປາຍ ທາງຍອດນິຍົມ ສຳລັບນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ໂດຍມີນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອົດສະຕາລີ ກວ່າ 32.000 ຄົນ. ສອງປະເທດໄດ້ມີການແບ່ງປັນ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຢູ່ ບັນດາເວທີປາໄສ ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ພິເສດ ແມ່ນການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນ ASEAN ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນໍ້າຂອງ.
ຕາມຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ມີ 6 ທິດທາງການຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ໃນໄລ ຍະຈະມາເຖິງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນລວມມີບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພົ້ນເດັ່ນ ສຸດ ແມ່ນຈິດໃຈ ຂອງການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ການສະໜິດຕິດພັນ ໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ຮ່ວມມືວິທະຍາ ສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ. ນີ້ສາມາດຖືວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດສູງ ແລະ ເປັນແຮງກະຕຸ້ນ ມີຄວາມ ໝາຍຍຸດທະສາດ ຂອງການພົວພັນສອງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສອງຝ່າຍຈະເປີດ ກວ້າງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ ປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມໝັ້ນ ຄົງໃນການເດີນທະເລ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສອດແນມ.
ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງ ປະຕິບັດ ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍ ການປະ ພຶດຕໍ່ ຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ປີ 2002 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະມວນກົດລະບຽບການປະພຶດຕໍ່ໃດໆ ບົນທະເລຕາເວັນອອກ ກໍຕ້ອງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ດ້ວຍ ກົດໝາຍທະເລ 1982 (UNCLOS), ພ້ອມທັງບໍ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ປະເທດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ.
ໝາກຜົນນີ້ກໍ່ແມ່ນບາດກ້າວຜັນຂະຫຍາຍ ເສັ້ນທາງການຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກ ທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ໃນນັ້ນມີການສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະຢ່າງ ຍິ່ງ ແມ່ນ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ມຸ່ງໄປເຖິງຮັບໃຊ້ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາທີ່ແທດເໝາະຕົວຈິງ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ, ຊື່ສຽງຂອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງ ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ