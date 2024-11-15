ການຜ່າຕັດ ປ່ຽນຖ່າຍຫົວໃຈ ລາຍທຳອິດ ຢູ່ໂຮງໝໍ ມະຫາວິທະ ຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ການຢາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ການປ່ຽນຫົວໃຈ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຊ້ເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ພະນັກງານການແພດ ເກືອບ 100 ຄົນ ຢູ່ໂຮງໝໍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ການຢາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ຄືນຂອງ ວັນທີ 24 ສິງຫາ ເຖິງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2024, ໂຮງໝໍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ການຢາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍຫົວໃຈ ລາຍທຳອິດ ໃຫ້ ຄົນເຈັບ L.A.H (37 ປີ) ບ້ານເກີດຢູ່ ຢາລາຍ. ທ່ານ ຮສຈ. ປອ. ທ່ານໝໍ ຫງວຽນຮວ່າງດິ້ງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ການຢາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ L.A.H ໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າ ການບີບ ຂອງ ກ້າມເນື້ອ ຫົວໃຈຢືດ ດ້ວຍການເຮັດວຽກ ຂອງຫົວໃຈອ່ອນແອຫຼາຍ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຖ່າຍ ຫົວໃຈໃຫ້ທັນເວລາ, ລາວ ຈະມີຊີວິດໃນອີກບໍ່ດົນ. ຄົນເຈັບໄດ້ລົງ ທະບຽນ ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງ ສູນປະສານງານ ອະໄວຍະວະ ແຫ່ງຊາດ, ໂຊກດີ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ສິງຫາ, ພວກຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ມີຫົວໃຈທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບຄົນເຈັບ, ຫົວໃຈນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ໂຮງໝໍ Saint Paul (ຮ່າໂນ້ຍ).
ການເດີນທາງ ຂອງ ຫົວໃຈ ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກ ຈາກຄົນ ເຈັບ ສະໝອງຕາຍ ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງຜ່າຕັດ ຂອງໂຮງໝໍ Saint Paul (ຮ່າ ໂນ້ຍ) ເມື່ອເວລາ 20 ໂມງ ຂອງວັນທີ 24 ສິງຫາ ໄດ້ດຶງດູດ ຄວາມ ສົນໃຈ ຈາກຫາງສຽງທົ່ວປະເທດ. ໝາກຫົວໃຈ ໄດ້ຮັບການ ເກັບ ຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາທ່ານໝໍ, ພະນັກງານການແພດ ນັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນແມ່ນ ການປະສານສົມທົບ ຂອງ ຫຼາຍອົງການ, ພະແນກ, ຂະແໜງການ ໃນໄລຍະເດີນທາງ ຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຍັງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນຍາມກາງຄືນ.
ການຜ່າຕັດ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ, ນັບແຕ່ເວລາ ຜ່າຕັດຜີວໜັງ ເພື່ອນຳເອົາ ຫົວໃຈເຂົ້າໄປ ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງ ຄົນ ເຈັບ ໃນເວລາທ່ຽງຄືນ ຂອງ ວັນທີ 24 ສິງຫາ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນ ເວລາ 3 ໂມງເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 25 ສິງຫາ. ທຸກໆ ຄົນ ຕ້ອງມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈເປັນພິເສດ, ໃນແຕ່ລະນາທີ, ແຕ່ລະວິນາທີ ລ້ວນແຕ່ ໄດ້ ຖືກຄິດໄລ່ ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍຫົວໃຈ, ທ່ານ L.A.H ໄດ້ຮັບການ ຕິດ ຕາມ ແລະ ດູແລໂດຍທ່ານໝໍ ແລະ ພະຍາບານ ຂອງ ພະແນກ ດູ ແລແບບພິເສດ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປອດເຊື້ອຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ນີ້ເປັນ ກໍລະນີພິເສດສຸດ. ອ້າຍຂອງ ທ່ານ L.A.H ໄດ້ກ່າວຄວາມຮູ້ສຶກ ວ່າ: “ນີ້ແມ່ນ ສະຖານະການ ທີ່ພິເສດຫຼາຍ, ຄອບຄົວຂອງ ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ທີມ ແພດໝໍ ທັງໝົດ ອັນເນື່ອງຈາກ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ສຸດອົກສຸດໃຈ ໃນການປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບ. ໂຮງໝໍໄດ້ ຈັດການສະຖານະການ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຮອບຄອບທີສຸຸດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກ ປາບປຶ້ມໃຈຫຼາຍ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ບັນດາ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃຫ້ມີໂອກາດໃຊ້ຊີວິດ ເປັນຄັ້ງ ທີ່ສອງ”.