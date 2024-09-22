ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແບບຍືນຍົງແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ
ກົນໄກຄວາມຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດສຳຄັນ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນໄລຍະມໍ່ໆ ມານີ້, ປະກອບສ່ວນສ້າງພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ. ພິເສດ, ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນບຸລິມະສິດ ອັນດັບໜຶ່ງ, ເພາະມັນມີບົດບາດສຳຄັນ ພິເສດ ແລະ ຕັດສິນ ເຖິງພື້ນຖານກະສິກຳ ຂອງຂົງເຂດນີ້.
ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ (MLC) ຄັ້ງທີ 9 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ນະຄອນ ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນ ດາປະເທດສະມາຊິກ ປະກອບມີ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ”, ບັນດາປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແບບຍືນຍົງແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ກອງປະຊຸມ; ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດ ທິຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໄລຍະ 2023-2027 ແລະ ສະໜັບສະໜູນຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2025.
ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ຊົມເຊີຍໝາກຜົນການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳ ຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໂດຍມີເກືອບ 100 ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນພິເສດ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ສາທາລະ ນະສຸກ, ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການມອບສິດອຳນາດ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຍັງໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ເພື່ອດຶງດູດກາລະໂອກາດ ພັດທະນາໃໝ່ໆ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ. ບັນດາປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີກັນວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາລະບົບຄົມມະນາຄົມ ທາງລົດໄຟ, ທາງບົກ, ທາງອາ ກາດ, ຮັບປະກັນລະບົບການສະໜອງທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຊຸກຍູ້ກະສິກຳ ສະ ຫຼາດ ແລະ ຍືນຍົງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພທຳມະຊາດ, ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຂອງ ອາກາດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ. ເພື່ອປະຕິບັດວິໄສທັດ ການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ການນຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຮັບຮອງເອົາ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ເສີມຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງແບບຍືນຍົງ, ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົມມະ ນາຄົມ. ໃນນັ້ນ ບຸລິມະສິດ ການຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳສ້າງສັນ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະວັດຕະກໍາສ້າງສັນ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ບັນດາປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຍູ້ແຮງກວ່າເກົ່າການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງນໍ້າ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດ້ານອຸທົກກະສາດ, ປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ...; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 6 ປະເທດ.
ມຸ່ງສູ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີ ການສະຖາປະນາ ກົນໄກຄວາມຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໃນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນລະ ຫວ່າງປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ, ເຊື່ອມໂຍງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ຊອກຫາແນວຄວາມຄິດຮ່ວມມືໃໝ່ ຈາກຮຸ່ນໜຸ່ມ ຂອງ 6 ປະເທດ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ, ຂົງເຂດການຮ່ວມມືນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງກວ່າ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນ ຂອງ ສັງຄົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິ, ຫວຽດນາມ ມີແມ່ນ້ຳ 3.450 ກວ່າສາຍ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 10 ກມ ຂຶ້ນໄປ, ດ້ວຍປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າໃນແຕ່ລະປີປະມານ 844 ຕື້ ແມັດກ້ອນ. ການໄຫຼວຽນ ແຕ່ລະປີ ຢູ່ເຂດລຸ່ມ ແມ່ ນໍ້າຂອງ ກວມເອົາປະມານ 56% ຂອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີເຖິງ 95% ຂອງປະລິມານນໍ້າ ທັງໝົດ ແມ່ນມາຈາກ (ຈີນ, ມຽນມາ, ໄທ, ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ).
- ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຢາງ ແລະ ຖາວວີ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ
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