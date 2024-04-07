ກາຈໍ້າ ມັງກອນ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງບ້ານ ບາດຈ່າງ
ພາຍໃນໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນໝູ່ບ້ານ, ບັນຍາກາດແມ່ນຄຶກຄື້ນ ຜິດປົກກະຕິ. ບັນດານາຍຊ່າງ ຊຳນານງານ ພວມຕັ້ງໃຈ ແລະ ລະມັດລະວັງ ໃນການສ້າງລວດລາຍ ເທິງ ກາຈໍ້າ ມັງກອນ ຟອກຄຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກ ກາຈໍ້າ ຄຳ “ຮ່ວາງເດ໋ ຈີບ໋າວ” - ຂອງປະເສີດອັນລ້ຳຄ່າໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການອອກແບບແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງ ບັນດານໃຈ ຈາກໂຕ ມັງກອນ ແຕ່ສະໄໝລາຊະວົງ ເລ ທີ່ພວມນອນຢູ່ ໃນວັງ ກິງທຽນ - ກຳ ແພງ ທັງລອງ.
ເພື່ອສ້າງກາຈໍ້າ ໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສົມບູນແບບ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ຊ່າງຫັດຖະກຳ ຕ້ອງສ້າງຮູບຊົງຈາກດິນ ດາກ, ນີ້ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມພິຖີພິຖັນ ແລະ ລະມັດລະວັງ ເພື່ອບັນດາລວດລາຍແກະສະຫຼັກ ຕ້ອງມີຄວາມ ຊັດເຈນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກາຈໍ້າ ຈະຖືກເອົາໄປເຜົາເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ຫຼັງຈາກອອກຈາກເຕົາເຜົາ ຈະເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ ລໍຖ້າທີ່ສຸດ ແມ່ນການແຕ້ມຮູບຄຳ. ຊ່າງຫັດຖະກໍາ ຈະໃຊ້ສີນໍ້າຄຳ ເພື່ອສ້າງບັນດາລວດລາຍເທິງກາຈໍ້າມັງກອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະເອົາໄປເຜົາ ເປັນຄັ້ງທີສອງ ໃຊ້ເວລາແຕ່ 6 - 8 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອສ້າງຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມ ຫຼູຫຼາ.
ທ່ານ ຟ້າມວຽດຄວາ ຢູ່ບ້ານ ບາດຈ່າງ, ມີປະສົບການເກືອບ 40 ປີ ໃນດ້ານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພື່ອສ້າງກາຈໍ້າ ຟອກຄຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໜ່ວຍໜຶ່ງ, ນາຍຊ່າງ 5 ຄົນຕ້ອງປ່ຽນກັນເຮັດ ແຕ່ຂັ້ນຕອນການສ້າງຂອບຫຼໍ່, ແຕ່ງຮູບຊົງ, ສຳເລັດການຜະລິດວັດຖຸດິບ, ເຄືອບສີເຄືອບ, ນໍາໄປເຜົາ ໄປຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການ ແຕ້ມສີຄຳ ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ.
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເວລາປະຕິບັດທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ ກາຈໍ້າ ທຸກໜ່ວຍທີ່ຜະລິດອອກມາ ແມ່ນໄດ້ມາດຕະຖານ. ພຽງແຕ່ ກາຈໍ້າ ບໍ່ມີຮອຍແຕກ ແລະ ສີເຄືອບສວຍງາມ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການ ແຕ້ມສີຄຳ.
ທ່ານ ມາກຈ່ຽວເຢືອງ, ຊ່າງແຕ້ມຮູບ ເທິງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເປັນເວລາ 4 ປີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພື່ອສຳເລັດການແຕ້ມຮູບໂຕ ມັງກອນ ປີ ມະໂລງ 2024, ສະເລ່ຍແລ້ວຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 2,5 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ້ມຫຼາຍສຸດແມ່ນໄດ້ 5 ຜະລິດຕະພັນຕໍ່ມື້. ສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດແມ່ນການແຕ້ມສ່ວນລາຍລະອຽດ ທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້, ເລິກຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບຂະໜາດນ້ອຍ ໃນຜະລິດຕະພັນ.
ສຳລັບ ກາຈໍ້າ ມັງກອນ ໜ່ວຍໜຶ່ງສໍາເລັດຮູບ, ສາມດ້ານ ເທິງຜະລິດຕະພັນຈະຕ້ອງມີ 3 ຄໍາຄື: ອານ-ທ້ວນ-ຟາດ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຖືກແກະສະຫຼັກຮູບພາບ ປາໄນ ກາຍເປັນ ມັງກອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນ, ລື່ນກາຍ, ກ້າວໄປສູ່ໄລຍະໃໝ່.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນລຶກ, ຜູ້ທີ່ມີແນວຄິດດ້ານສິລະປະ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊ່າງຫັດຖະກຳ ບ້ານ ບາດຈ່າງ ລົງມືຜະລິດ “ກີ່ລິງ ຢາບຖິ່ນ” ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຈໍ້າ ໄດ້ຮັບແຮງບັນ ດານໃຈ ຈາກ ກາຈໍ້າ ຄຳ “ຮ່ວາງເດ໋ ຈີບ໋າວ”, ຂອງປະເສີດອັນລໍ້າຄ່າ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝ ເຈົ້າຊີວິດ ມິງມ້າງ, ລາ ຊະວົງ ຫງວຽນ. ຮູບມັງກອນ ຢູ່ເທິງ ກາຈໍ້າ ໄດ້ອອກແບບ ຈາກໂຕ ມັງກອນ ໃນສະໄໝລາຊະວົງ ເລ ທີ່ພວມນອນໃນ ວັງ ກິງທຽນ - ກໍາແພງທັງລອງ. ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ ໄດ້ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນ ດາຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມງາມຂອງ ປະຫວັດສາດ, ວັດທະ ນະທຳ ຫວຽດນາມ.
ບັນດາ ກາຈໍ້າ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ ກີ່ລິງ ຢາບຖິ່ນ 2024 ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຊຸດສະສົມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ກາຈໍ້າ ມັງກອນ ສັກສິດ”. ຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດ ທີ່ສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງ ກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊຸດສະສົມນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ຄືຈຸດໝາຍໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ສະໄໝໃໝ່, ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ ແຫ່ງຄວາມ ຈະ ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ບົດ: VNP/ແຄ໋ງລອງ - ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ