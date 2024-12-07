ກະສິກຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຍຸກ ດີຈີຕອນ
ຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ແກ່ ພື້ນຖານ ເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນ ວິທີການ ຊ່ວຍບັນດາຄອບ ຄົວຊາວກະສິກອນ ເຂົ້າເຖິງ, ອັບເດັດຄວາມຮູ້ໃໝ່, ເປີດອອກ ວິທີການຄິດໃໝ່. ປັດຈຸບັນ, ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຊຸກຍູ້ ການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ຢ່າງຕັ້ງ ໜ້າ. ມີສະຫະກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຜະລິດ ອອກ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຮັບ ປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າ ກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ.
ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວໜ້າເຊັ່ນ: blockchain, ປັນຍາປະດິດ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ການຈັດການຂໍ້ມູນ (Internet of Things IoT), ຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (big data), Drone ກຳລັງຖືກ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກໍາ. ໂດຍ ການນຳໃຊ້ ອຸປະກອນອັດສະລິຍະ, ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງນິຄົມກະສິກໍາ ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງສະດວກ ແລະ ປະສິດ ທິຜົນ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດຫົດນ້ໍາ, ໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງພືດຈາກ ທາງໄກ ພຽງແຕ່ ນໍາໃຊ້ ສະ ມາດໂຟນ.
ທ່ານນາງ ບຸ່ຍທິແທງຮ່າ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຫະກອນຜະລິດ ແລະ ບໍລິການກະສິກຳ ແທງຮ່າ (ເມືອງ ເທື່ອງຕີ໋ນ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຫະກອນ ມີເນື້ອທີ່ດິນ 10.000 ມ2 ເພື່ອປູກຕົ້ນກ້າຜັກ, ຜະ ລິດຕະພັນ ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານ ປອດ ສານພິດ. ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ສະ ຫະກອນ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນລະຫັດ QR ລວບລວມກັບຂໍ້ມູນຫາ ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ, ການເກັບກ່ຽວ, ການຫຸ້ມຫໍ່... ພຽງແຕ່ ຕ້ອງສະແກນ ລະຫັດ QR ຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍ ສາມາດ ກຳ ໄດ້ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ສັບປົນກັນ ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫຼື ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ ເປັນປະເພດດຽວກັນ ທີ່ຖືກ ຂາຍຢູ່ທ້ອງ ຕະຫຼາດ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ສະຫະກອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອ ເຊື່ອໃຈ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ, ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ສະໜອງ ຕົ້ນກ້າຜັກ ທຸກຊະນິດໃຫ້ ຕະຫຼາດໄດ້ 200 ກວ່າໂຕນ.
ທ່ານ ຫງວຽນວ໋ຽດຮຸ່ງ, ຫົວໜ້າສະຫະກອນກະສິກຳ ກວ໊າງບີ້ (ເມືອງ ເຈືອງໝີ໊) ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ເພື່ອປະຢັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ແຮງງານ, ໃນລະດູການ ລະດູບານໃໝ່ປີ 2024, ສະຫະກອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ Drones ເພື່ອຫວ່ານແນວພັນເຂົ້າເປືອກ ໃນເນື້ອທີ່ ເກືອບ 400 ເຮັກຕາ. ການໃຊ້ກົນຈັກ ໃນການກະກຽມທີ່ ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ Drones ໃນການຫວ່ານແນວພັນເຂົ້າເປືອກ ໄດ້ນໍາມາ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼາຍຢ່າງ. ຕົ້ນເຂົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະ ເລີນເຕີບໂຕ, ພັດທະນາໄດ້ດີ, ມີຜົນຜະລິດສູງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ຍັງຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ແລະ ໃຫ້ມູນຄ່າສູງກວ່າ ວິທີການຜະລິດ ແບບ ດັ້ງເດີມເຖິງ 2-3 ເທົ່າ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮັ່ງ, ຫົວໜ້າສາຂາ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າ ໂນ້ຍ ພວມຮັກສາ ລະບົບຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ຜະລິິດຕະ ພັນກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ຢູ່ນະ ຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ (check.hanoi.gov.vn). ປັດຈຸບັນ, ລະບົບດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍແນະນຳ ແລະ ສະໜອງບັນຊີ, ຮັກສາລະບົບ ຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ 3.533 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ເປັນສະຫະກອນ, ພື້ນຖານ ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ປຸງແຕ່ງຂັ້ນຕົ້ນ, ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ກະສິ ກຳ, ປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳ; ສະໜອງ 14.050 ຊຸດ ລະຫັດຕິດ ຕາມ ສິນຄ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ທີ່ບັນລຸມາດ ຖານ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂຶ້ນລະ ບົບ. ໃນປີ 2024, ຈໍານວນ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໃນຕະຫຼາດ ການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ເມື່ອທຽບກັບປີ ກ່ອນ. ວິສາຫະກິດຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິນໃນນໍ້າໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ, ນຳໃຊ້ຕະຫຼາດ ດີຈີຕອນ ເພື່ອໂຄ ສະນາເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນ, ສ້າງຍີ່ຫໍ້ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ສັງຄົມ (facebook, tiktok, zalo...), ເວັບໄຊ ແລະ ມືຖື. ເລື່ອງດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມການຮັບຮູ້ ແລະ ດຶງດູດລູກຄ້າ ຈາກຕະ ຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຮວາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອນຳເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ຊົນນະບົດ, ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ຄົບຊຸດ ບັນດາ ເຄື່ອງມືຮັບ ໃຊ້ການ ຫັນເປັນ ດີຈິີຕອນ, ສ້າງຂໍ້ມູນ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນກະສິກໍາ, ພືດ, ສັດລ້ຽງ, ສິນໃນນໍ້າ ເປັນມາດ ຕະຖານ; ເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນພື້ນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການ, ຂົງເຂດຮັບໃຊ້ ການຊີ້ນຳບໍລິການ ຂອງ ອົງກອນລັດ ແລະ ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ໜູນຊ່ວຍນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນສຳຄັນ, ສິນຄ້າ OCOP ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ...
ປັດຈຸບັນ, ຕາມຂໍ້ມູນ ຂອງ ຂະແໜງກະສິກຳ ນະຄອນຫຼວງ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສ້າງ 406 ຕົວແບບນຳໜ້າ ກ່ຽວກັບກະສີກຳ ເຕັກ ໂນໂລຊີສູງ ດ້ວຍ 262 ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຜະລິດກະສິກຳ, ມີວິສາຫະ ກິດລ້ຽງສັດ 119 ແຫ່ງ ແລະ 25 ໂຄງການລ້ຽງ ສິນໃນນໍ້າ, ຕົ້ນ ຕໍ ແມ່ນຢູ່ ບັນດາເມືືອງ ຮວ່າຍດຶກ, ເມລິງ, ຢາເລີມ, ເທື່ອງ ຕີ໋ນ, ດົງແອງ ແລະ ແທງອວາຍ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ຮວ່າງຮ່າ, ເຟືອງຕີ໋ນ, ສູນສົ່ງເສີມກະສິກຳ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ