ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ: ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIV

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2026, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ໄດ້ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIV.

 
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກຳມະການສູນກາງພັກສົມບູນ ແລະ ກຳມະການສຳຮອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIV. ພາບ: VNA
 
 
ບັນດາສະຫາຍຜູ້ນຳພັກ ແລະ ລັດ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIV. ພາບ: VNA
 
ບັນດາຜູ້ແທນ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XIV. ພາບ: VNA
 
 
  • ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA
