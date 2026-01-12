Yoshioka Norihiko – អ្នកតភ្ជាប់ស្ពានវប្បធម៌ជប៉ុន - វៀតណាម

Yoshioka Norihiko – អ្នកតភ្ជាប់ស្ពានវប្បធម៌ជប៉ុន - វៀតណាម

ក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម-ជប៉ុនមួយថ្ងៃកាន់តែជិតស្និទ្ធ វប្បធម៌បានក្លាយជាស្ពានដ៏សំខាន់មួយរវាង​ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ​​។ លោក Yoshioka Norihiko នាយកមជ្ឈមណ្ឌលដោះដូរវប្បធម៌ជប៉ុនប្រចាំ​ប្រទេសវៀតណាម បាននិង​កំពុងចូលរួមចំណែក​ធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងនេះ កាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈគម្រោងច្នៃប្រតិដ្ឋ​ និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិល្បៈ។ល។

លោក Yoshioka Norihiko - នាយកមជ្ឈមណ្ឌលដោះដូរវប្បធម៌ជប៉ុន។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង​/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ តើលោក​អាចចែករំលែកបន្តិច អំពីដំណើររបស់​លោកមកដល់រដ្ឋធានី​ហាណូយជាលើក​ដំបូង រហូតដល់ត្រឡប់ទៅ​វិញ ក្នុងតំណែងជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌលដោះដូរ​វប្បធម៌ជប៉ុន ប្រចាំប្រទេសវៀតណាម​បាន​ទេ?

លោក Yoshioka Norihiko ខ្ញុំបានមកដល់រដ្ឋធានី​ហាណូយជាលើកដំបូង នៅខែតុ​លា ឆ្នាំ២០០៨​ ខណៈពេល​ដែលមជ្ឈមណ្ឌលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីៗ។ ខ្ញុំបានមក​ជួយគាំទ្រ​ក្នុងការកសាងមូលដ្ឋាន​គ្រឹះសកម្មភាព ហើយ​នៅឆ្នាំ២០១០ ខ្ញុំ​បានតែងតាំង​ជា​នាយករង​ដំបូង​គេ និង​បានកាន់តំណែងនេះរហូត​ដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ខ្ញុំនៅទាំងបានរៀនភាសាវៀតណាម នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងមនុស្សសាស្ត្រផង។ បន្ទាប់មក ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ២០២១ ខ្ញុំបាន​ធ្វើការ​នៅ​ទីក្រុងបាងកក (ប្រទេសថៃ​)។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ខ្ញុំបានត្រឡប់មករដ្ឋធានី​ហាណូយវិញ ក្នុងតំណែងជានាយក​មជ្ឈមណ្ឌល។

 

លោក Yoshioka Norihiko ធ្វើការជាមួយមិត្តរួមការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ តើលោក​មានអារម្មណ៍យ៉ាងណា ពេលត្រឡប់មករដ្ឋធានី​ហាណូយវិញ បន្ទាប់ពី១០ ឆ្នាំ​?

លោក Yoshioka Norihiko រដ្ឋធានី​ហាណូយ ផ្តល់នូវអារម្មណ៍ដែលទាំងធ្លាប់ស្គាល់ផង និង​ថ្មីផង។ រដ្ឋធានី​នេះ រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស សកម្ម និងសម្បូរសក្ដានុពល។ ជាពិសេស ជីវភាព​វប្បធម៌ - សិល្បៈ នៅវៀតណាម​បច្ចុប្បន្នមានភាពសម្បូរបែបខ្លាំងជាង​មុន ដោយមានភាពទូលំទូលាយ​តាំង​ពីប្រពៃណី រហូតដល់​សហសម័យ តាំង​ពីសកម្មភាពផ្លូវការ រហូតដល់សហគមន៍ច្នៃប្រតិដ្ឋ​ឯករាជ្យ។

 

ក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ លោក Yoshioka Norihiko ក៏ចូលរួមបង្រៀននៅបណ្ឌិត្យសភាការទូតផងដែរ។ រូបថត៖ ឯកសារ
លោក Yoshioka Norihiko ថ្លែងសុន្ទរកថា​ក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ “ដាយណូស័រក្នុងយុគសម័យប្លាស្ទិក”។ រូបថត៖ ឯកសារ

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ ក្នុងតំណែងថ្មី តើ​លោកបាន​ដាក់ចេញ​យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះ សម្រាប់សកម្មភាព​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​?

លោក Yoshioka Norihiko ទីមួយ យើងខ្ញុំ​ផ្តោតលើការកសាងបណ្តាញតភ្ជាប់ ជាមួយទាំង​វិស័យ​សាធារណៈ​ និងឯកជន ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយ​និរន្តរភាព។ ទីពីរ មជ្ឈមណ្ឌលខិតខំប្រឹងប្រែង​ក្នុងការណែនាំវប្បធម៌ជប៉ុន ឱ្យមានភាពចម្រុះ សមស្របនឹងមុខសញ្ញាចម្រុះ ប៉ុន្តែ​ធានាបាន​​គុណភាពខ្ពស់។

 

លោក Yoshioka Norihiko ចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលដោះដូរវប្បធម៌ជប៉ុន។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម
ក្រៅពីសកម្មភាពវប្បធម៌ លោក Yoshioka Norihiko ក៏ផ្តោតលើការអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវ អំពីប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់សិស្ស-និស្សិតផងដែរ។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម
លោក Yoshioka Norihiko ជាមួយនិស្សិទស្សនា​ស្វែងយល់ពិធីតាំង​ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ នៅមជ្ឈមណ្ឌល។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ តើលោកឃើញាមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះ ចំពោះរបៀបដែល​ប្រជាជនវៀតណាម ជាពិសេស​យុវជន ក្នុងការឈ្វេងយល់វប្បធម៌​ជប៉ុន?

លោក Yoshioka Norihiko បច្ចេកវិទ្យា គឺជាភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំធេងបំផុត។ អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន និងទូរសព្ទឆ្លាតវៃ ជួយឱ្យយុវជនវៀតណាមងាយស្រួល និងអាចជ្រើសរើសបុគ្គលភាវូបនីយកម្ម​​រៀងៗខ្លួន ជាមួយនឹង​វប្បធម៌ជប៉ុន។ តាំងពីភាពយន្ត តន្ត្រី ម្ហូបអាហារ រហូតដល់​ការរចនា និងសិល្បៈ ពួកគេ​មាន​លទ្ធភាព​ស្វែងរកខ្លឹមសារ ដែលសមស្របនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន​។

 

លោក Yoshioka Norihiko - នាយកមជ្ឈមណ្ឌលដោះដូរវប្បធម៌ជប៉ុន។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង​/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ ក្នុងដំណើរ​​ធ្វើការ តើលោកមាន​អនុស្សាវរីយ៍ណា ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេ?

លោក Yoshioka Norihiko ការតាំងពិព័រណ៍ “Yayoi Kusama ៖ ភាពមមៃ​” នៅឆ្នាំ​២០១៣ ក្នុងឱកាស​ខួបអនុស្សាវរីយ៍​ ៤០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ជប៉ុន គឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏គួរ​ឱ្យចងចាំមួយ។ យើងខ្ញុំ​បានផ្លាស់ប្តូរមជ្ឈមណ្ឌលទាំងមូល ទៅជាកន្លែងសិល្បៈKusama ដោយ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវជាង ៥០.០០០នាក់។ ក្រៅពីនេះ ក៏មានការ​សម្តែងនៃ​សិល្បករ ល្ខោនគរ​ Naoki Iimuro ដោយមាន​ការចូលរួមសម្តែងរបស់សិល្បករវៀតណាម ង្វៀន​ ហឿង​ទុង​ (Nguyen Huong Tung) ដែល​បាន​បង្ក​ចំណាប់អារម្មណ៍ល្អសម្រាប់ទស្សនិកជន​ជប៉ុន។

 


កម្មវិធីសម្តែងល្ខោនអាយ៉ង​ប្រពៃណីជប៉ុន បានទាក់ទាញអ្នកទស្សនារដ្ឋធានី​យ៉ាងច្រើនកុះករ នៅរោងភាពយន្តកម្មករ​។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ តើមជ្ឈមណ្ឌលមានគម្រោងថ្មីអ្វីខ្លះ ក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ និង​ការតភ្ជាប់​សិល្បករ​ទាំងពីរ​ប្រទេស?

លោក Yoshioka Norihiko ថ្មីៗនេះ យើងខ្ញុំ​បានគាំទ្រក្រុមសិល្បៈជប៉ុន contact Gonzo ឱ្យ​សហការជាមួយ​សិល្បករវៀតណាម ដើម្បីសម្តែងរឿង “ព្យុះ”។ នៅខែវិច្ឆិកា​ខាងមុខនេះ អ្នកថត​រូប Tawada Yuki និង​សិល្បករកុលាលភាជន៍​ Fukumoto Fuku នឹង​ចូលរួមក្នុង Photo Hanoi រួមជាមួយនិ​ស្សិត និង​សិល្បករ​វៀតណាម ដើម្បីបង្កើតស្នាដៃថ្មីៗ​។ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា នៅពេលអនាគត កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការនឹង​ពង្រីក​ទៅជាគម្រោង​សិល្បៈសម្តែង​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ដើម្បី​ឱ្យវប្បធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរ​ ពិតជាអាច​រួមបញ្ចូល​និង​រីកចម្រើនកាន់​​តែស៊ីជម្រៅថែម​ទៀត​។

អ្នកសារ​ព័ត៌មាន៖ សូមថ្លែងអំណរគុណលោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ​ការសន្ទនាគួរឱ្យចំណាប់​អារម្មណ៍នេះ!

 

លោក Yoshioka Norihiko ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយក្រុមតន្រ្តីរ៉ុកជប៉ុន Bati Holic ។ រូបថត៖ ឯកសារ

អត្ថបទ៖ ង៉ឹនហា  រូបថត៖ ខាញ់ឡុង និង ឯកសារ

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​


