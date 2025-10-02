អ្នក "បញ្ឆេះភ្លើង" ឱ្យភាពយន្តវៀតណាម

ទោះបីជាមិនសូវបង្ហាញខ្លួនច្រើននៅចំពោះមុខកាមេរ៉ាក៏ដោយ តែលោកស្រីបណ្ឌិត​ង៉ោ ផឿង​ឡាន​  (Ngo Phuong Lan) នៅតែជាអ្នកឈរជើងរឹង​មាំ​ពីក្រោយឆាក ដោយ​ស្ងៀមស្ងាត់ "បញ្ឆេះភ្លើង" ឱ្យ​ភាពយន្តវៀតណាម ក្នុង​ដំណើរសមាហរណកម្ម​ជាមួយពិភពលោក។ ថ្មីៗនេះ លោកស្រី​បានក្រសួងវប្បធម៌ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសអក្សរសិល្ប៍ និងសិល្បៈថ្នាក់នាយទាហាន។ នេះជាគ្រឿងឥស្សរិយយស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​​ដ៏មានកិត្តិយស ដើម្បីលើកតម្កើងបុគ្គល ដែលមានការ​ចូល​រួមចំណែកពិសេស ក្នុងវិស័យវប្បធម៌ សិល្បៈ និងជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌​អន្តរជាតិ​។

កើតក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រពៃណីសិល្បៈ ឪពុកជាសិល្បករប្រជាជន ង៉ោ​ ម៉ាញ​ឡឹន​ (Ngo Manh Lan) ជាអ្នកបង្កើតគ្រឹះមួយរូបសម្រាប់វិស័យគំនូរជីវចលវៀតណាម អ្នក​ម្តាយជាតារាសម្តែង សិល្បការិនី​ប្រជាជន ផាម ង៉ុក​ឡាន (Pham Ngoc Lan) ដូច្នេះ  ភាពយន្តបានក្លាយជាចំណង់ចំណូលចិត្ត និងឧត្តមគតិនៃជីវិតរបស់​លោកស្រី ង៉ោ ផឿង​ឡាន​  (Ngo Phuong Lan) តាំង​ពីកុមារភាពមក។

នៅវ័យអាយុ ​២០ ឆ្នាំ លោកស្រីបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី​ហាណូយ ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភាពយន្តជាតិ VGIK (ទីក្រុងម៉ូស្គូ សហភាពសូវៀត)។ 

លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan) សម្ដែង​ក្ដី​រំភើប​ចិត្ត និង​មោទនភាព ​នៅ​ពេល​ដែល​​ទទួល​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​ ​​អក្សរសិល្ប៍ និង​សិល្បៈ ថ្នាក់នាយទាហាន ពី​ប្រទេស​បារាំង។ រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញយ៉ាង/ VNP
លោកស្រី Rachida Dati - រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​វប្បធម៌​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​បារាំង និង​អនុរដ្ឋមន្រ្តី​​​អចិន្ត្រៃយ៍​ក្រសួង​វប្បធម៌ កីឡា និង​ទេសចរណ៍ លោកឡេ ហាយ​ប៊ិញ (Le Hai Binh) ជូន​​ផ្កា​អបអរសាទរ​​ដល់​លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan)។ រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញយ៉ាង/ VNP

ត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញ លោកស្រីបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានភាពយន្ត (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍) គាត់ក៏បានលះបង់អស់ពីចិត្ត ដើម្បីការអភិវឌ្ឍវិស័យ​ភាពយន្តក្នុងស្រុក។ បន្ទាប់មក ក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានភាពយន្ត លោកស្រីបាននាំយក​ជំនោរ​ខ្យល់អាកាសថ្មីមួយមកបញ្ចូលក្នុង​វិស័យ​ភាពយន្ត ក្នុងបរិបទ​ដែលវិស័យ​នេះមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ដោយមាន​ការចូលរួមខ្លាំងឡើងៗពី​ឯកជន។

គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​ ​​អក្សរសិល្ប៍ និង​សិល្បៈថ្នាក់​នាយទាហាន ​​បាន​ប្រគល់​ជូន​លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan)។ រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញយ៉ាង/ VNP 

មិនត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ លោកស្រីនៅជាអ្នករិះគន់ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវ ជាមួយនឹងស្នាដៃសិក្សាដែលមានតម្លៃ លេចធ្លោ ជាពិសេសគឺនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត "លក្ខណៈ​ទំនើប និងលក្ខណៈជាតិនិយមក្នុងភាពយន្តវៀតណាម" ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្នុងដំណើរការនាំយក​ភាពយន្តវៀតណាម ឱ្យ​កាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសាធារណជន​អន្តរជាតិ។ 

 

លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan) ​ជា​និមិត្តរូប​​​រស់​រវើក ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​​​រឹងមាំ​រវាង​ប្រទេស​វៀតណាម និង​បារាំង។ រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញយ៉ាង/ VNP

ក្នុង​ដំណើរ​នាំ​យក​ភាព​យន្ត​វៀតណាម​ សមាហរណកម្ម​ស៊ី​ជម្រៅ​ទៅ​កាន់ពិភពលោក​ លោក​ស្រី​ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan) មិនត្រឹម​តែ​ជា​អ្នក​ណែនាំ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ នៅទាំង​ជា​អ្នក​វប្បធម៌​ពិតប្រាកដមួយ​រូប  ចេះ​ថ្នាក់ថ្នម​រាល់​តម្លៃ​ស្មារតី​ រវាងខឿន​ភាព​យន្ត​នានា​។ រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញយ៉ាង​/VNP

បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ លោកស្រីបានបង្កើតសមាគមជំរុញ និងអភិវឌ្ឍភាពយន្តវៀតណាម ក្នុងតួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងស្ថាប័នគ្រប់គ្រង និងអ្នកជំនាញ ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តខេត្តក្រុងនានា ឱ្យ​ក្លាយជាទីតាំងថតភាពយន្ត និងថតរូបភាព ដោយបង្កើតគោលនយោបាយទាក់ទាញ​ថ្មីៗ។

 

កិច្ចប្រជុំ​មួយ​នៃ​សមាគម​ជំរុញ និង​អភិវឌ្ឍ​​ភាពយន្ត​វៀតណាម ក្រោម​អធិបតីភាព​របស់​លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan)។  រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញ​យ៉ាង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម
លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន (Ngo Phuong Lan) មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំង (DANAFF)។ រូបថត៖ ឯកសារ

នៅ​ឆ្នាំ២០២៣ លោកស្រីបានបង្កើត​មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំង ​ជាមហោស្រពភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាម (DANAFF)។ នៅរដូវកាលទីពីរ លោកស្រីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជំនាញរួមជាមួយកម្មវិធីបញ្ចាំងភាពយន្តពិសេស ដើម្បីលើកតម្កើងទំនាក់ទំនងរវាងភាពយន្តបារាំង និងភាពយន្តវៀតណាម។

"គ្រឿងឥស្សរិយយសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ គឺដើម្បីលើកតម្កើងដំណើរអស្ចារ្យនៃ​ស្ត្រីម្នាក់ ដែលបានជំនះគ្រប់ដែនកំណត់ និងឧបសគ្គ លះបង់អស់ពីចិត្តដើម្បីភាពយន្ត។ លោកស្រី ជានិមិត្តរូបដ៏រស់រវើក សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរឹងមាំ រវាងប្រទេសវៀតណាម និងបារាំង"។ លោកស្រី Rachida Dati - រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង


សម្តែងកិត្តិយសខណៈពេលទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយស ​​អក្សរសិល្ប៍ និង​សិល្បៈថ្នាក់នាយទាហាន ដែលប្រគល់ជូន​ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង លោកស្រី ង៉ោ ផឿងឡាន​ (Ngo Phuong Lan) បានចែករំលែកថា៖ "ក្នុងរយៈពេលជិតពីរទសវត្សរ៍​កន្លងមក ភាពយន្តវៀតណាមកំពុងតែរីកចម្រើន ជាពិសេសទាក់ទងនឹងកំណើនទីផ្សារ និងការកែលម្អគុណភាពភាពយន្ត។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះ ភាពយន្តវៀតណាមនឹងនៅតែទទួលបានការគាំទ្រជាប្រចាំ និងមានប្រសិទ្ធភាព ពីក្រសួងវប្បធម៌ ក្រសួងការបរទេសបារាំង និង​វិទ្យាស្ថានបារាំង សម្រាប់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងអភិវឌ្ឍ​ជំនាន់អ្នកផលិតភាពយន្តវ័យក្មេង មានទេពកោសល្យ និងវិជ្ជាជីវៈនៃប្រទេស​​វៀតណាម"៕

អត្ថបទ៖ ង៉ឹន​ហា​ រូបថត៖ ត្រឹន​ ថាញ​យ៉ាង​& ឯកសារ

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​


