អ្នកការទូត លោកស្រី តូន នឺធីនិញ (Ton Nu Thi Ninh)៖ "ទីជំហរវៀតណាមមួយថ្ងៃកាន់តែបានលើកកម្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិ"

អ្នកការទូត លោកស្រី តូន នឺធីនិញ (Ton Nu Thi Ninh)៖ "ទីជំហរវៀតណាមមួយថ្ងៃកាន់តែបានលើកកម្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិ"

ក្រោយរយៈពេល ៨០ឆ្នាំនៃការបង្កើតប្រទេស (១៩៤៥ - ២០២៥) វៀតណាមពីប្រទេសមួយដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយភ្លើងសង្គ្រាម ងើបឡើងក្លាយជាដៃគូ​ទំនុក​ចិត្ត​ និងជាសមាជិកមានទំនួលខុសត្រូវជាសកល។ កិច្ចសម្ភាសន៍របស់អ្នក​សារព័ត៌មាន​ នៃកាសែតរូបភាពវៀតណាម ជាមួយអ្នកការទូត លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ បានបង្ហើប​អំពី​ទស្សនៈស៊ីជម្រៅស្តីពីទី​ជំហរ​​ និងអនាគតរបស់វៀតណាម នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ល។​

អ្នកការទូត តូន នឺធីនីញ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥)។ រូបថត៖ ឡេមិញ /កាសែត​រូបភាព​វៀតណាម 

អ្នក​សារព័ត៌មាន៖ ក្រឡេកមើលទៅដង​ផ្លូវរយៈ​ពេល​៨០ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃបង្កើតប្រទេស តើពេលវេលាណាខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យលោកស្រី រំភើប ឬមានមោទកភាពក្នុងនាមជា​ជនជាតិ​វៀតណាមម្នាក់​?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៃ​ប្រជាជាតិ មាន​ចំណុច​សំខាន់ៗ​ជាច្រើន ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​បន្សល់​ទុក​ស្លាកស្នាម​ជ្រៅ​​ នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ៗ។ ចំពោះខ្ញុំ ពេលវេលាពិសិដ្ឋ និងរំភើបបំផុត គឺនៅ​ពេល​ដែល​លោកប្រធាន ហូជីមិញ អាន​សេចក្តី​ប្រកាស​ឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៤៥ នៅ​ទីលាន​បាឌិញ - ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រសូត​ប្រទេស​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​វៀតណាម គូស​បញ្ជាក់​​ការផ្លាស់ប្តូរ​របស់ប្រជាជាតិ ឈានទៅកាន់យុគសម័យ​ថ្មីមួយ​៖ ឯករាជ្យ សេរីភាព ​ម្ចាស់ការ។

ចំពោះវិស័យការបរទេស ព្រឹត្តិការណ៍នានា​ដូចជា​ការចូល​ជាសមាជិក​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​​របស់​វៀតណាម (ឆ្នាំ​១៩៧៧) ការធ្វើ​ធម្មតាទំនាក់​ទំនង​​ជាមួយ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (ឆ្នាំ​១៩៩៥) ការចូលជាសមាជិក​អាស៊ាន (ឆ្នាំ​១៩៩៥) និង WTO (ឆ្នាំ​២០០៧) គឺជារបត់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ វា​មិនត្រឹមតែ​បង្ហាញ​ពីការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម កាន់តែស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំង​បញ្ជាក់​អំពី​គោល​គំនិត​នៃ​កិច្ចការ​​បរទេស​ឯករាជ្យ ម្ចាស់ការ ពហុភាគី និង​ពិពិធកម្ម​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​របស់​វៀតណាម​ផងដែរ។

 

លោកស្រី តូន នឺធីនីញ ជាអ្នកបកប្រែឱ្យឧត្តមសេនីយ៍ឯក​ វ៉ ង្វៀនយ៉ាប (Vo Nguyen Giap) នៅ​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក (ឆ្នាំ​១៩៨០)។ រូបថត៖ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន

 អ្នកសារព័ត៌មាន៖ តើលោកស្រីវាយតម្លៃបែបណា ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម នៅពេលកន្លងមក?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ខ្ញុំពិតជា​ចាប់​អារម្មណ៍ខ្លាំង​ណាស់ ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​ពោល​ជារូប​ភាព​ "ដើមឫស្សីវៀតណាម" ដែលអតីតអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ពិពណ៌នា អំពីគោលជំហរការបរទេស​របស់ប្រទេស - ទន់ភ្លន់តែរឹងមាំ បត់បែន​តែនៅតែរក្សាបាន​ភាពក្លាហាន និងគោលការណ៍។

គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម បានកសាងឡើង​លើមូលដ្ឋាន​នៃឯករាជ្យភាព ភាពម្ចាស់ការ សន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ ដោយ​មាន​យុទ្ធសាស្ត្រពហុភាគីភាវូបនីយកម្ម និងភាពចម្រុះនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ គោលនយោបាយ "បួនមិន" ក្នុង​វិស័យការពារជាតិ បង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់ ពីជំហរ​ដែល​មិន​ប្រែប្រួលរបស់​វៀតណាម គឺ​៖ មិនចូល​រួមសម្ព័ន្ធភាព​យោធា មិនរួមដៃ​ជាមួយ​ប្រទេសណាមួយ ដើម្បីប្រឆាំង​នឹងប្រទេស​ផ្សេង មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បរទេស​ដាក់​មូលដ្ឋាន​យោធា​លើទឹក​ដី និងមិន​ប្រើកម្លាំង ឬគំរាមប្រើកម្លាំង​ក្នុង​ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

ការចូលរួមរបស់វៀតណាម ក្នុងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) តាំងពីឆ្នាំ២០១៤មក គឺជាភស្តុតាងជាក់ស្តែង នៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និង​ការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុងការរួមចំណែក​ដល់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក។ ជាពិសេស ការចូលរួមរបស់កម្លាំងពេទ្យយោធាជាស្ត្រី ក្នុងបេសកកម្មនានា គឺជា​ទិដ្ឋភាព​​ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ បង្ហាញ​ពីតួនាទី​សកម្ម​របស់ស្ត្រីវៀតណាម​ក្នុង​សកម្មភាព​អន្តរជាតិ។

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ជា​អ្នកការទូត ថ្លែងសុន្ទរកថា​ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ទីក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិក (ឆ្នាំ២០០៣)។ រូបថត៖ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន
 

 

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ជា​អ្នកការទូត ជាមួយគណៈប្រតិភូនៃ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាន វ៉ាន់ខាយ (Phan Van Khai) ទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិក (ឆ្នាំ២០០៥)។ រូបថត៖ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន៖ ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើការក្នុងវិស័យការទូត តើ​វៀតណាម​បាន​ឆ្លងកាត់ការលំបាកអ្វីខ្លះ ដើម្បី​បញ្ជាក់អំពី​ទីជំហរ​របស់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ គឺជា​ដំណាក់កាល​ដែល​មាន​ឧបសគ្គ​ច្រើន​។ មុនឆ្នាំ១៩៩៥ វៀតណាម​នៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើង ការសង្ស័យ​ជាច្រើន មកពី​បណ្តា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ក៏ប៉ុន្តែ​ ការ​ធ្វើ​ធម្មតា​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ចិន (ឆ្នាំ​១៩៩១) បន្ទាប់មកជាមួយនឹង​សហរដ្ឋអាមេរិក (ឆ្នាំ​១៩៩៥) បាន​បង្កើត​​​របត់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ បើកទូលាយលំហថ្មី សម្រាប់ការទូត​​វៀតណាម។

ការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក នៅឆ្នាំ២០០៧ បានបន្តបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅ។ សមិទ្ធិផលសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគមិនត្រឹមតែនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំង​ជួយវៀតណាមលើកកម្ពស់រូបភាព និង​ទីជំហរ​របស់ខ្លួន នៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ។

 

អ្នកការទូត តូន នឺធីនីញ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥)។ រូបថត៖ ឡេមិញ /កាសែត​រូបភាព​វៀតណាម 

 

* លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ មានបទពិសោធន៍ ៤០ ឆ្នាំក្នុងវិស័យការទូត និង​កិច្ចការ​បរទេស។

- ដំណាក់កាល​ ២០០០ - ២០០៣ លោកស្រី​ធ្លាប់កាន់តំណែងជា ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វៀតណាម​ប្រចាំ នៅបែលហ្សិក និង​លុចសំបួរ និង​នៅក្បែរ​សហភាព​អឺរ៉ុប (EU) ជាទី​ដែល​លោកស្រីបានផ្តួចផ្តើមសកម្មភាពការទូតវប្បធម៌ជាច្រើន។

- ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ ២០០៧ ក្នុងតួនាទី​ជា​អនុប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​កិច្ចការ​បរទេស នៃរដ្ឋសភា លោកស្រី​បានចូលរួមក្នុងបញ្ហាអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ក៏ដូចជា​ផលវិបាក​នៃ​សារធាតុ​ពុល Dioxin និងជំរុញដំណើរការ ធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនង មានលក្ខណៈធម្មតា ជាមួយ សហគមន៍​ជនជាតិវៀតណាម នៅបរទេស។

- លោកស្រី​បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសជាច្រើន ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស រួមមាន៖ គ្រឿង​ឥស្សរិយយសពលកម្ម​លេខ​១ នៃ​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម (២០០៨) គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​ ឡេហ្សីយុង ដឺណ័រ (Légion d'honneur) នៃ​រដ្ឋាភិបាលបារាំង (១៩៩៨ និង ២០១៣ ថ្នាក់​មេបញ្ជាការ) និងគ្រឿងឥស្សរិយ​យស Leopold II នៃរដ្ឋាភិបាលបែលហ្សិក (២០០៣)។

- បច្ចុប្បន្ន លោកស្រីជាប្រធានមូលនិធិសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញ (HPDF) ដែលមានគោលបំណងកៀរគរការចូលរួម និងការរួមចំណែកពីសហគមន៍ និងដៃគូក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីបម្រើបុព្វហេតុសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ និងប្រទេសជាតិ។

 

អ្នក​សារព័ត៌មាន៖ តាមលោក​ស្រី វៀតណាម​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​បាន​​មើល​ឃើញ​យ៉ាង​ដូចម្តេច​ នៅក្នុងក្រសែភ្នែកមិត្តភក្តិ​អន្តរជាតិ?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ វៀតណាម​បច្ចុប្បន្ន​ បាន​​វាយ​តម្លៃ​ជា​ប្រទេស ​ដែល​មាន​ស្ថិរភាព​នយោបាយ ថាមពល​​ក្នុងការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សកម្ម​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​កិច្ចការ​បរទេស។ រូបភាពវៀតណាមលែងជាប់ទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមទៀតហើយ គឺ​​ជា "ផ្កាយកំពុងរះ" នៅក្នុងតំបន់ទ្វីប​អាស៊ី។

វៀតណាមកំពុងបង្កើតទី​ជំហរ​តំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់ នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់​សកល ជាទិសដៅ​វិនិយោគ​ទាក់ទាញ ជាដៃគូសន្ទនា​ដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និង​គួរ​ឱ្យ​ទុក​ចិត្ត​។ ភាពរាក់ទាក់ បើកចំហ និង​បើកទូលាយ​ចក្ខុវិស័យ​នៃ​​ប្រជាជនវៀតណាម ក៏ជាកត្តា​ដែល​​បង្កើតមនោសញ្ចេតនាល្អ និង​ទំនុក​ចិត្ត​ពីមិត្តភក្តិអន្តរជាតិផងដែរ។

 



អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ជាមួយនឹងស្ថានភាពពិភពលោក កំពុងប្រែប្រួល តើវៀតណាម​ចាំបាច់​ត្រូវកែសម្រួលអ្វីខ្លះ ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេស ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយចីរភាព?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ពិភពលោកកំពុងឃើញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និង​ស្មុគស្មាញ​ជាច្រើន ដែល​តម្រូវឱ្យ​យើង​បន្តភាព​បត់បែន​តែ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​គោលការណ៍។ វៀតណាមត្រូវបន្តគោលជំហរការបរទេសឯករាជ្យ ភាពម្ចាស់ការ បន្តធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងយន្តការពហុភាគី និងតំបន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់តួនាទី និងសំឡេងនៅក្នុងបញ្ហាពិភពលោក។

ខ្ញុំយល់ថា ការចូលរួមក្នុងអាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ គឺជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ដែល​បង្កើត​បានជាជំហររឹងមាំ និងម្ចាស់ការជាងមុន បើក​ចំហរ​លំហ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​យ៉ាងទូលំទូលាយ ក្នុងវិស័យជាច្រើន។ នាពេលអនាគត យើង​ត្រូវ​បន្ត​អះអាង​ពីតួនាទី ជាអ្នកដឹកនាំ​ក្នុងការកសាងក្នុងតំបន់ រួមចំណែកដល់ការពង្រឹង និងលើក​កម្ពស់​យន្តការ​​​ពិភពលោក ដើម្បី​សន្តិភាព និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​។

 

អ្នកការទូត តូន នឺធីនីញ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥)។ រូបថត៖ ឡេមិញ /កាសែត​រូបភាព​វៀតណាម 
លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ជា​អ្នកការទូត បច្ចុប្បន្នជាប្រធានមូលនិធិសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញ (HPDF)។ រូបថត៖ ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ តើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរ អំពីតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិ?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ វៀតណាមបានបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវ តាមរយៈការចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗ។ ការទទួល​តួនាទី​ជាសមាជិក​មិនអចិន្ត្រៃយ៍​នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSC) ចំនួនពីរដង បង្ហាញ​ពីការជឿទុកចិត្តពីអន្តរជាតិសម្រាប់វៀតណាម។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ក្នុងពេលអនាគត វៀតណាមនឹង​មានតំណាងច្រើន​ថែមទៀត នៅក្នុង​ស្ថាប័ន​ជំនាញ​នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ យូណេស្កូ (UNESCO) ឬ​អង្គការអន្តរជាតិ​ដទៃ​ទៀត។ នេះជា​ឱកាស​សម្រាប់វៀតណាម មិនត្រឹមតែរួម​ចំណែកលើ​គោលនយោបាយ​ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង​បង្ហាញពីសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ភាពក្លាហាន និងប្រាជ្ញាវៀតណាមលើ​ឆាកសកលលោក។

 

អ្នកសារព័ត៌មាននៃកាសែតរូបភាពវៀតណាម សម្ភាសន៍អ្នកការទូត លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥)។ រូបថត៖ ឡេមិញ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

អ្នក​សារព័ត៌មាន៖ ក្រឡេកមើលទៅអនាគត២០ឆ្នាំខាងមុខ ឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចសំខាន់១០០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតប្រទេស (ឆ្នាំ២០៤៥) តើលោកស្រីរំពឹងអ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិ?

លោកស្រី តូន​ នឺធីនិញ ខ្ញុំរំពឹងថាវៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។ ក្នុងវិស័យ​​ការបរទេស ខ្ញុំចង់ឱ្យយើងបន្តរក្សាអត្តសញ្ញាណ​ពិសេស​ នៅក្នុងគោលនយោបាយការទូត ដែលមានភាពទន់ភ្លន់ បត់បែន និងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងគោលការណ៍។

ជាពិសេស ខ្ញុំរំពឹងថាបច្ឆាជន​ជំនាន់​ក្រោយ​នឹង​ដើរតួនាទី​ឈានមុខ ក្នុង​កិច្ចការបរទេស​សតវត្សទី​២១ - មានភាពស្វាហាប់ វិជ្ជាជីវៈ និង​ធ្វើសមាហរណកម្មពេញលេញ ដោយ​នាំវៀតណាម​ក្លាយជា​គំរូ​វិជ្ជមាន ​ក្នុង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ ដើម្បី​សន្តិភាព និង​​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយចីរភាព។

អ្នក​សារព័ត៌មាន៖ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកស្រី!

អត្ថបទ៖ សើនងៀ រូបថត៖ ឡេ​មិញ ឯកសារផ្ដល់ដោយ​ម្ចាស់រូបភាព

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង


Top