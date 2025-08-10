សាស្រ្តាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan ជំនួយកម្មវិធីស្តីពីជំងឺធ្មេញថ្គាមស្មុគស្មាញ ជូនមន្ទីរពេទ្យនៅវៀតណាម
សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan - នាយកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Nuoy សហរដ្ឋអាមេរិក មាន “និស្ស័យ” ជាមួយរទេសវៀតណាមតាំងពីលោកទើបមានអាយុត្រឹមតែ១៩ឆ្នាំ។ លោកបានមកប្រទេសវៀតណាម ដូចជារដ្ឋទូតម្នាក់ “នាំមកនូវប្រណីតភាពនៃផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ” សេចក្តីស្រឡាញ់ និងចិត្តសប្បុរស ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការងារពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ ធ្មេញ ថ្គាម និងមុខ សម្រាប់កុមារនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងប្រទេសវៀតណាម គោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការព្យាបាល នាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពជាសះស្បើយសម្រាប់អ្នកជំងឺឱ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅរួច។
ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញខ្ពស់ ជាមួយបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្មីៗនេះ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan ព្រមទាំងសហការីនៃអង្គការ Nuoy សហរដ្ឋអាមេរិក បានមកប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យធ្មេញ ថ្គាម និងមុខមជ្ឈិមទីក្រុងហូជីមិញ។ នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ វេជ្ជបណ្ឌិតវៀតណាម សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan បានពិភាក្សា និងវិភាគលម្អិត លើករណីអ្នកជំងឺវៀតណាមម្នាក់ៗ ដែលរងរបួស និង ពិការថ្គាមមុខ ហើយលោកបានពិនិត្យអ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ និងផ្តល់នូវផែនការព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរបំផុត។ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan បានចែករំលែកនូវការប្តេជ្ញាចិត្តលើប្រធានបទ ការវះកាត់កែទម្រង់មុខ ដោយមានរបួសស្មុគស្មាញ អូសគម្លាតឆ្អឹងក្នុងការវះកាត់មាត់និងថ្គាមមុខ”។ នេះគឺជាវិស័យ ដែលលោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះ ប្រសិនបើអនុវត្តក្នុងការព្យាបាលជំងឺ នៅមន្ទីរពេទ្យធ្មេញ ថ្គាម និងមុខមជ្ឈិមទីក្រុងហូជីមិញ នឹងជួយឱ្យវេជ្ជសាស្ត្រវៀតណាម ទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺ។
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅទីក្រុងហូជីមិញ វេជ្ជបណ្ឌិតបានចូលរួមសិក្ខាសាលា “ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចេកទេសទំនើប ក្នុងការវះកាត់កែទម្រង់ថ្គាមមុខ” ដោយមានការចូលរួមនៃអ្នកជំនាញល្បីៗចំនួន១៦នាក់ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ សិក្ខាសាលា បានចែករំលែក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវវឌ្ឍនភាពនៃការវះកាត់កាត់ឆ្អឹង Lefort I បច្ចេកទេសឯកទេសស្តីពី Lefort III និង Monobloc ក្នុងការព្យាបាលពិការស្មុគស្មាញ នៃរចនាសម្ព័ន្ធមុខខាងលើ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលមុខងារ និងសម្ផស្សល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺ។
ក្រៅពីសហការការងារជាមួយមន្ទីរពេទ្យធ្មេញ ថ្គាម និងមុខមជ្ឈិម សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan ក៏បានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាល ហុងង៉ុក (Hong Ngoc) ផងដែរ។ លោកបានជំនួយមន្ទីរពេទ្យក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីវះកាត់ថ្គាមមុខ ដែលជាប្រភេទវះកាត់នៅមានភាពថ្មីថ្មោងនៅឡើយ ចំពោះមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយ។ ជាពិសេស លោកបានបណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងស្រុក ឱ្យបង្កើនជំនាញ បង្កើតធនធានបុគ្គលិក សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវាវះកាត់ឯកទេសល្អបំផុត តាមរយៈនោះជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺយូរអង្វែងនៅប្រទេសវៀតណាម ។
ជាវេជ្ជបណ្ឌិត ដែលមានចិត្តសប្បុរស កក់ក្តៅ និងស្រឡាញ់វប្បធម៌វៀតណាម ជាពិសេស វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan នៅពេលលោកមានអាយុ១៩ឆ្នាំ បានមកជួបសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនវៀតណាម នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California ជាលើកដំបូង។ លោកមាននិស្ស័យជាមួយប្រទេសវៀតណាម ចាប់តាំងពីពេលនោះមក លោកបានរៀនភាសាវៀតណាមដើម្បីរស់នៅ និងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាម អស់រយៈពេលជិតពីរឆ្នាំ។ នៅក្នុងបេះដូងនៃវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានចិត្តសប្បុរសរូបនេះ ប្រទេសវៀតណាម គឺជាប្រទេសដែលកំពុងងើបឡើងវិញ ក្រោយពីសង្គ្រាម ជីវភាពរស់នៅ និងការងារថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាម ក៏កំពុងបានយកចិត្តទុកដាក់ជាជំហានៗផងដែរ។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan មានឱកាសចូលរួមបេសកកម្មសុខាភិបាលនៅរដ្ឋធានីហាណូយ។ នេះគឺជាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការសុខាភិបាលរបស់អាមេរិក ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការព្យាបាល និងការបណ្តុះបណ្តាលការវះកាត់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម។ បន្ទាប់ពីបេសកកម្មនេះ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ទិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan កាន់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ ចំពោះប្រទេសវៀតណាម ហើយលោកចង់ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះ។ អស់រយៈពេល២៥ឆ្នាំកន្លងមក សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan បានរួមដំណើរជាមួយអង្គការ Nuoy ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនលើកច្រើនសារ ដើម្បីសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យនានា នៅប្រទេសវៀតណាមដូចជា៖ មន្ទីរពេទ្យវៀតឌឹក (Viet Duc) បាចម៉ាយ (Bach Mai) មន្ទីរពេទ្យកុមារមជ្ឈិម មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ ថ្គាម និងមុខ។ល។ លោកបានធ្វើការជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតវៀតណាម ក្នុងការវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារដែលពិការលលាដ៍ក្បាល ថ្គាមមុខ និងបបូរមាត់ ក្រអូមមាត់ប្រេះ - បណ្តុះបណ្តាលការវះកាត់ផ្ទាល់សម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតវៀតណាម នៅនឹងមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងបន្ទប់វះកាត់។ ទន្ទឹមនោះ លោកនៅទាំងបានចូលរួមបង្រៀន បង្កើតសិក្ខាសាលា បើកថ្នាក់ហ្វឹកហាត់ និងសន្និសីទជំនាញជាច្រើនទៀត។
វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan មានបំណងចង់ឱ្យកុមារនៅប្រទេសវៀតណាមអាចទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺពីកំណើតដូចជា បបូរមាត់ក្រអូមមាត់ប្រេះ ដែលមានលក្ខណៈទំនើបបំផុតនៅលើពិភពលោក ដើម្បីឱ្យកុមារទាំងនោះបានព្យាបាល និងទទួលបានស្នាមញញឹមក្នុងកុមារភាពឡើងវិញ។ ចំពោះលោកផ្ទាល់ តែងតែពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារវៀតណាម។ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Michael Runyan បាននិងកំពុងបន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវះកាត់សប្បុរសធម៌ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ នៅប្រទេសវៀតណាម។ សេចក្តីស្រឡាញ់ និង ចិត្តសប្បុរសរបស់លោក បានមិត្តរួមការងារជាវេជ្ជបណ្ឌិតវៀតណាម ស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងខ្លាំង តែងហៅលោកថា វេជ្ជបណ្ឌិតនៃប្រជាជនវៀតណាម។
អត្ថបទ៖ ប៊ិចវ៉ឹន/កាសែតរូបភាពវៀតណាម រូបថត៖ ឯកសារ