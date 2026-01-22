សន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្ស៖ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៤
នាថ្ងៃទី ២២ ខែមករា មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្ស បានបន្តធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុវត្តន៍ខ្លឹមសារនានាអំពីការងារបុគ្គលិក សម្រាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៤។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងសមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិតិកាលទី១៤។ រូបថត៖ VNA
ប្រតិភូបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងសមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិតិកាលទី១៤។ រូបថត៖ VNA