សន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្ស៖ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៤

នាថ្ងៃទី ២២ ខែមករា មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្ស បានបន្តធ្វើ​ការ​ពេញមួយ​ថ្ងៃ​ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុវត្តន៍ខ្លឹមសារនានាអំពីការងារបុគ្គលិក សម្រាប់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៤។

 

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម  (To Lam) និងថ្នាក់ដឹក​នាំបក្ស រដ្ឋ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងសមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិតិកាលទី១៤។ រូបថត៖ VNA

 
 

ថ្នាក់ដឹក​នាំបក្ស រដ្ឋ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងសមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិតិកាលទី១៤។ រូបថត៖ VNA

 

ប្រតិភូបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកពេញសិទ្ធិនិងសមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិតិកាលទី១៤។ រូបថត៖ VNA

 
 
