លោកអគ្គលេខាបក្ស អញ្ជើញចូលរួម និងធ្វើជាសាក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខា និងប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ ម៉ោងក្នុងតំបន់ (ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ម៉ោងនៅរដ្ឋធានីហាណូយ) នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខា និងប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់យន្តហោះ Boeing ៧៣៧-៨ ចំនួន ៦ គ្រឿង រវាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ VietjetAir និងក្រុមហ៊ុន Griffin Global Asset Management។ រូបថត៖ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សី ក្នុងពិធីប្រគល់កិច្ចសន្យាអំពី ការទិញប្រព័ន្ធព្យាបាលជំងឺមហារីក ដោយកាំរស្មី proton Mevion S250-FIT រវាងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលតាមអាញ (Tam Anh) និងក្រុមហ៊ុន Mevion Medical Systems ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាស្តីពី ការទិញយន្តហោះ Boeing ៧៣៧ MAX ចំនួន ៥០ គ្រឿងរវាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាម និងក្រុមហ៊ុន Boeing។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNA
អនុវត្ត៖ VNA / VNP