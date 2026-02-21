លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា

ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ច​ប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា បាន​រៀបចំ នៅ Washington D.C សហរដ្ឋអាមេរិក​។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត –VNA 

 

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump - ស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា ថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុង​កិច្ចប្រជុំនេះ ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត –VNA 

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam)  និងគណៈប្រតិភូនានា អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ច​ប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត –VNA 

  • ខ្លឹមសារ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

 


