លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា

ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា បានរៀបចំ នៅ Washington D.C សហរដ្ឋអាមេរិក។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត –VNA
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump - ស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា ថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត –VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) និងគណៈប្រតិភូនានា អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត –VNA
- ខ្លឹមសារ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម