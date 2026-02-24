លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ទទួលស្វាគមន៍ជូនចំពោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក
អ្នកយកព័ត៌មាន និងអ្នកកែសម្រួលនៃគណៈកែសម្រួលព័ត៌មានពិភពលោក។ រូបថត៖ មិញ ឌឹក - VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក អ្នកយកព័ត៌មាន និង អ្នកកែសម្រួលនៃ VNA ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA
អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការងារដែល VNA បានសម្រេចបាន។ រូបថត៖ មិញ ឌឹក - VNA
អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ប្រគល់ជូនសៀវភៅរូបថតដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកយកព័ត៌មានមកពីគណៈកែសម្រួលរូបថត ដល់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam)។
រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ជូនអំណោយដល់បុគ្គលិក អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកកែសម្រួល បុគ្គលិកនៃ VNA ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA
អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកកែសម្រួល បុគ្គលិកនៃ VNA ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ រូបថត៖ មិញឌឹក - VNA
ខ្លឹមសារ៖ VNA / VNP
អ្នកកែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង