លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦ (ឆ្នាំមមី) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) បាន ​មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក អ្នកយកព័ត៌មាន និពន្ធនាយក អ្នក​កែសម្រួល និងបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA)

អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ទទួលស្វាគមន៍ជូនចំពោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA  

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក
អ្នកយកព័ត៌មាន និងអ្នកកែសម្រួលនៃគណៈកែសម្រួលព័ត៌មានក្នុងស្រុក។ រូបថត៖ មិញឌឹក  - VNA  

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក
អ្នកយកព័ត៌មាន និងអ្នកកែសម្រួលនៃគណៈកែសម្រួលព័ត៌មានពិភពលោក។ រូបថត៖ មិញ ឌឹក  - VNA  

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក
អ្នកយកព័ត៌មាន និងអ្នកកែសម្រួលនៃគណៈកែសម្រួលព័ត៌មានពិភពលោក។ រូបថត៖ មិញ ឌឹក  - VNA  

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដល់បុគ្គលិក អ្នកយកព័ត៌មាន និង អ្នកកែសម្រួលនៃ VNA  ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA  

អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការងារដែល VNA បាន​សម្រេចបាន។ រូបថត៖ មិញ ឌឹក  - VNA  

អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ប្រគល់ជូនសៀវភៅរូបថតដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកយកព័ត៌មានមកពីគណៈកែសម្រួលរូបថត ដល់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam)
រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA
រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA  

អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ប្រគល់ជូនសៀវភៅរូបថតដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកយកព័ត៌មានមកពីគណៈកែសម្រួលរូបថត ដល់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam)។   រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA  

អគ្គនាយិកា VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ប្រគល់ជូនសៀវភៅរូបថតដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកយកព័ត៌មានមកពីគណៈកែសម្រួលរូបថត ដល់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam)។   រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA  

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) ជូនអំណោយដល់បុគ្គលិក អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នក​កែសម្រួល បុគ្គលិកនៃ VNA ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA  

អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នក​កែសម្រួល បុគ្គលិកនៃ VNA ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ រូបថត៖ មិញឌឹក  - VNA  

ខ្លឹម​សារ៖ VNA / VNP

អ្នក​កែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង




