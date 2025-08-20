លុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមជូនប្រជាជន – សេចក្តីអំពាវនាវប្រកបដោយមនុស្សធម៌របស់បក្ស

ក្នុងរយៈពេលជិត ៤០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី វៀតណាម នៅតែមានជិត ២៧៤.០០០ គ្រួសារក្រីក្រ ជិតក្រីក្រ និងគ្រួសារ គោលនយោបាយ នៅតែរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម។ ដូច្នេះ​ហើយ កម្មវិធី "ប្រជាជន​ទាំង​មូល​រួមគ្នាលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមទូទាំងប្រទេស​" បានបង្ហាញពីលក្ខណៈមនុស្សធម៌ ស្មារតីជួយ​គ្នាទៅ​វិញ​ទៅ​មក និងមិនបោះបង់នរណាម្នាក់ឱ្យនៅ​ខាង​ក្រោយឡើយ​។ នេះក៏ជាគោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយជាច្រើន ដែលវៀតណាមកំពុងខិតខំអនុវត្ត ដើម្បីបញ្ជាក់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះពិភពលោក ក្នុងការការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស ដោយចាត់ទុកនេះ ជាគោលដៅ និងកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

យើងបានធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៅកាន់តំបន់ជាច្រើន ទូទាំងប្រទេស ទីដែលមានផ្ទះតូចៗ ប៉ុន្តែរឹងមាំ និងកក់ក្តៅដោយក្តីស្រឡាញ់ កំពុងត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ ដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជាជនក្រីក្រទាន់ពេលវេលា ជាមួយនឹង​ក្តីសុភមង្គលដ៏ធំធេងអំពីជីវិត "មាន​ផ្ទះរស់នៅ ជីវភាពប្រកបដោយសុខដុមរមនា

ខែមិថុនា ខេត្ត ឡាយ​ចូវ (Lai Chau) យើងនៅតែសម្រេចចិត្តឆ្លងកាត់ភ្នំ ហុង​ធូម៉ាន (Hong Thu Man) ដែលកំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ ដើម្បីទៅកាន់ស្រុក​ ផុង​ថូ (Phong Tho) ពោរពេញទៅដោយខ្យល់បក់ខ្លាំង ៗ។ នៅលើរថយន្ត លោកវរសេនីយ៍ឯក លេ កុង​ថាញ (Le Cong Thanh) អនុប្រធាននយោបាយ នៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ឡាយ​ចូវ (Lai Chau) បាននិយាយ ថា៖ "ភ្លៀង ខ្យល់ និងដីបាក់ស្រុតយ៉ាងណា យើងក៏នៅតែបន្តដំណើរឈានទៅ មុខដែរ អ្នកកាសែតអើយ។ មិត្តរួមកងជួរ​របស់យើងកំពុងច្បាមជាប់ភូមិ​ និង​ប្រជាជន ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដើម្បី​ជួយប្រជាជនសាងសង់ផ្ទះថ្មី"។

នាយទាហាន និងយុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែន ម៉ាលូថាង (Ma Lu Thang) ជួយគ្រួសារ លោក តឹន គីម​ហៀន (Tan Kim Hien) នៅភូមិ តាភីន (Ta Phin) សាងសង់ផ្ទះថ្មី។ រូបថត៖ ប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែន ម៉ាលូថាង (Ma Lu Thang)

នាយទាហាន និងយុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែន ហួយលួង (Huoi Luong ) សហការយ៉ាងសកម្ម ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការ និងបុគ្គល ដើម្បីលុបបំបាត់ផ្ទះ​បណ្ដោះ​អាសន្ន និងនិងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម ។ រូបថត៖ វៀតគឿង/ VNP

គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ឡាយ​ចូវ (Lai Chau) បានកេណ្ឌ​ប្រមូលនាយទាហាន យុទ្ធជនចំនួន ២.៨៥៩នាក់ ចូលរួម ៣.៦៦៦ ថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីជួយប្រជាជនសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួន ៥៤៦ ខ្នង។ 

ផ្លូវដីភក់ល្បាប់ក៏មិនអាចរារាំងដំណើរការរបស់ក្រុមការងារយើងទៅកាន់ភូមិ ហួយលួង ២ (Huoi Luong 2) ដែលមានកម្ពស់ជិត ២០០០ម៉ែត្រ ពីនីវ៉ូទឹក​សមុទ្រ​។ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ប៉ុន្តែកងទ័ពនៅតែបន្តជួយគ្រួសារលោក ម៉ាវ វ៉ាន់​ស្វឹន (Mao Van Xuan) ជនជាតិ ហាញី (Ha Nhi) ម្នាក់ កំពុងសាងសង់ផ្ទះ។ លោក ម៉ាវ វ៉ាន់ស្វឹន (Mao Van Xuan) បាននិយាយដោយរីករាយថា៖ "ផ្ទះចាស់របស់​ខ្ញុំ មិនអាច​ស្ថិតស្ថេរឆ្លងរដូវភ្លៀងនេះបានឡើយ! ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភ គ្រួសារខ្ញុំបានខ្ចីប្រាក់បន្ថែមពីធនាគារ ហើយមានប្រាក់សន្សំខ្លះ ម្យ៉ាងវិញទៀត យើង​បានកងទ័ពការពារព្រំដែនជួយកម្លាំង ដូច្នេះខ្ញុំជិតមានផ្ទះថ្មី ទំហំជិត ៨០ម៉ែត្រការ៉េនេះហើយ"។

ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងប្រកបដោយ​ការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយទាហាន និងយុទ្ធជននៃកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ឡាយ​ចូវ (Lai Chau) ផ្ទះថ្មីជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើង ដែល​នាំមកក្តីសប្បាយរីករាយ និងរំភើបចិត្តដល់ប្រជាជនក្នុងឃុំព្រំដែន​។ រូបថត៖ វៀតគឿង/ VNP

គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៥ កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ឡាយ​ចូវ (Lai Chau) បានកេណ្ឌ​ប្រមូលនាយទាហាន យុទ្ធជនចំនួន ២.៨៥៩នាក់ ចូលរួម ៣.៦៦៦ ថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីជួយប្រជាជនសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួន ៥៤៦ ខ្នង។ លើសពីនេះ កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត និងប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែន ក៏​បានសហការអំពាវនាវដល់សហគ្រាស និងអ្ន​កឧបត្ថម្ភនានា ជួយឧបត្ថម្ភជិត ៣ ពាន់លានដុង ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភថវិកា និងសម្ភារៈសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាជន។

លោកវរសេនីយ៍ឯក លេ ថាញកុង (Le Cong Thanh)អនុប្រធាន​នយោបាយ កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត ឡាយ​ចូវ (Lai Chau) និងសមមិត្ត ង្វៀន​ វ៉ាន់​ថាញ (Nguyen Van Thanh) អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ស្រុក ផុង​ថូ (Phong Tho) បានប្រគល់ផ្ទះថ្មីជូនប្រជាជនភូមិ ហួយលួង (Huoi Luong) ២។ រូបថត៖ វៀតគឿង / VNP

នៅតាមតំបន់ព្រំដែន ដែលមានការលំបាកជាពិសេស ដូចជា ស៊ីលើលូវ (Si Lo Lau) ប៉ាអ៊ូ (Pa U) ហួយ (Huoi) លួង (Luong) ប៉ា​វេស៊ុ (Pa Ve Su) តាបា (Ta Ba)... ផ្ទះរឹងមាំកំពុងលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ រួមជាមួយនឹងជំនឿ ដែលជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ប្រជាជននៅតាមព្រំដែន ដើម្បីកសាងជីវភាពឱ្យមានស្ថិរភាព រួមគ្នាការពារទឹក​ដីមាតុភូមិ នៅតំបន់ព្រំដែន។

តំបន់ភាគកណ្តាល - តំបន់​ តីង្វៀន (Tay Nguyen) គឺជាតំបន់ ដែលតែងតែរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិ ថែមទាំងនៅតែមានលំបាកជាច្រើនបើប្រៀបធៀបនឹងតំបន់ផ្សេង នៅទូទាំងប្រទេស ដូច្នេះហើយចំនួនគ្រួសារ ដែលស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាពលំបាកផ្នែកលំនៅដ្ឋាន គឺច្រើនជាងគេ។ ហេតុនេះ កម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់​​អាទិភាពជាចម្បង។ មូល​ដ្ឋានភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ ដូចជា ​ក្វាង​ទ្រី (Quang Tri) ហ្វេ (Hue) ដាណាំង (Da Nang) ក្វាង​ង៉ាយ (Quang Ngai) ប៊ិញ​ឌីញ (Binh Dinh) ខាញ​ហ្វ័រ (Khanh Hoa) ឡឹម​ដុង​ (Lam Dong) ដាក់ឡាក់ (Dak Lak) បានខិតខំបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ហើយមូលដ្ឋានជាច្រើនបានបញ្ចប់កម្មវិធីនេះមុនកាលកំណត់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ស្របតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល។

កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត កុន​ទុំ (Kon Tum) (ឥឡូវខេត្ត Quang Ngai) ចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះថ្មីជូនប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន។ រូបថត៖ ង្វៀន​ខ័រចឿង

គ្រួសាររបស់លោកស្រី Radel ធីទីន (Thi Tin) ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ភូមិ​​ តាវ៉ាង (Ta Vang) ឃុំ តីយ៉ាង (Tay Giang) ក្រុង ដាណាំង (Da Nang) បានរួមដៃគ្នា សាងសង់ផ្ទះថ្មី។ រូបថត៖ ថាញហ្វ័រ / VNP

ស្រុកព្រៃភ្នំ តីយ៉ាង (Tay Giang) ខេត្ត ក្វាងណាម (Quang Nam) (បច្ចុប្បន្នជាឃុំ តីយ៉ាង (Tay Giang) ក្រុង ដាណាំង (Da Nang)) គឺជាតំបន់ព្រៃភ្នំជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវ។ នៅទីនេះ មានប្រហែល៩៥ % ប្រជាជនគឺជនជាតិ​ កើទូ (Co Tu)។ ភូមិសាស្ត្រភ្នំដាច់ស្រយាល កន្លែង​ជា​ច្រើន​មាន​ប្រជាជនរស់នៅតិចៗ ជីវភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចលំបាកច្រើន ប៉ុន្តែដោយសារការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាល ទីក្រុង និងអាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាពីប្រភពសប្បុរសធម៌ផ្សេងទៀត មកដល់ពេលនេះ កម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមក៏បានបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ដែរ ដោយធានាមានទីលំនៅដ្ឋានដ៏សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជន មុនរដូវភ្លៀងព្យុះ ដែលមិនអាចគិតមុនបានក្នុងឆ្នាំនេះ។

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិតាវ៉ាង (Ta Vang) ម្នាក់ ៗ ជួយសាងសង់ផ្ទះថ្មី សម្រាប់គ្រួសារលោកស្រី Radel ធីទីន (Thi Tin) ។ រូបថត៖ ថាញហ្វ័រ / VNP

លោក Arat Bluoi ប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនឃុំ តីយ៉ាង (Tay Giang) បានឱ្យដឹងថា លោកបានចុះត្រួតពិនិត្យគ្រប់តំបន់ ហើយមានកន្លែង​ខ្លះ លោក​បានមកដល់ច្រើនដង ហើយឃើញថា កម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម ត្រូវបានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អ។ ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ ថវិកាមូលដ្ឋាន ការចូលរួមពីសង្គម និងការរួមចំណែករបស់ប្រជាជន មកដល់ពេលនេះឃុំ​​ តីយ៉ាង (Tay Giang) បានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋានការសាងសង់ថ្មី និងជួសជុលផ្ទះ សម្រាប់ប្រជាជន ដោយធានាថាប្រជាជនអាចស្ងប់ចិត្តចូលកាន់លំនៅដ្ឋានថ្មី មុនរដូវភ្លៀងទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះ។

ប្រជុំជន នៅភូមិ Por’ning ឃុំ តីយ៉ាង ស្រុក (Tay Giang) ទីក្រុង ដាណាំង (Da Nang) ធ្លាប់មានផ្ទះទ្រុឌទ្រោមជាច្រើនខ្នង ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានជួសជុល និងសាងសង់ឡើងវិញឲ្យរឹងមាំ ធានាបាននូវជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាព។ រូបថត៖ ថាញផុង
លោក Bling Tang (អាវពណ៌ក្រហម) ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ភូមិ Por’ning ឃុំ តីយ៉ាង (Tay Giang) សង្កាត់ ក្រុង ដាណាំង (Da Nang) ចែករំលែកនូវភាពរីករាយ ជាមួយមិត្តភ័ក្តិ នៅពេល​បាន​រស់ក្នុងផ្ទះថ្មី។ រូបថត៖ ថាញហ្វ័រ / VNP

លោក Bhling Phat ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ម្នាក់ ប្រធានភូមិ Por'ning បានបន្ថែមថា កម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋ ចំពោះ​បងប្អូនប្រជាជន។ ពីមុន ភូមិ Por'ning មានចំនួនគ្រួសារជាច្រើន ដែលមិនមានផ្ទះរឹងមាំ ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីនេះ រហូតដល់ពេលនេះ ទូទាំងភូមិមានជាង ៣០គ្រួសារ ដែលត្រូវបានជួយជួសជុល ឬសាងសង់ផ្ទះថ្មី ដើម្បីធានាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព យូរ​អង្វែង និងស្ថិរភាព។

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ ដល់ឆ្នាំ២០២៥ ស្រុក តីយ៉ាង (Tay Giang) ខេត្ត ក្វាងណាម (Quang Nam) (បច្ចុប្បន្នជាឃុំ តីយ៉ាង (Tay Giang) ក្រុង ដាណាំង (Da Nang)) បានជួសជុល និងសាងសង់ផ្ទះថ្មីបានចំនួន ១.០៦៧ ខ្នង។ ដោយឡែកក្នុង ៦ ខែដើមឆ្នាំ២០២៥ នេះ បានប្រគល់ផ្ទះចំនួន ៤០៧ខ្នង​។ គិតមកដល់ពេលនេះ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់កម្មវិធីមុនកាលកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ស្របតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្ត ក្វាង​ទ្រី (Quang Tri) បានមកអបអរសាទរ និងប្រគល់ផ្ទះថ្មីជូនគ្រួសារជនជាតិ Pa Ko។ រូបថត៖ ង្វៀន​លីញ

ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តបញ្ចប់កម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម ស្របតាមពេល​វេលាតាមការកំណត់របស់​រដ្ឋាភិបាល តំបន់ភាគជាច្រើននៃភាគខាងត្បូង ក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ មុនកាលកំណត់ដែរ។ តួយ៉ាងដូចទីក្រុងហូជីមិញ (Ho Chi Minh) (មុនពេលរួមបញ្ចូលគ្នា) បានបញ្ចប់ការ សាងសង់ថ្មី និងជួសជុលផ្ទះចំនួន ១.២២២ខ្នង ជាមួយនឹងថវិកាសរុបជាង ៧០ ពាន់លានដុង ជូនគ្រួសារក្រីក្រ គ្រួសារជិតក្រីក្រ និងគ្រួសារលំបាកផ្នែកលំនៅដ្ឋាន ដែលរួមចំណែកយ៉ាងជាក់ស្តែង និងមានអត្ថន័យដល់សកម្មភាពអបអរសាទរខួប៥០ឆ្នាំ​ នៃទិវា​រំដោះ ភាគខាងត្បូង និងបង្រួបបង្រួមប្រទេស (ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៥)។

ផ្ទះរបស់ លោកស្រី Chamale យុង (Dung) និងលោក Kte វ៉ាន់ស៊ុង (Van Xung) (ពីស្តាំទៅឆ្វេង) - ជនជាតិ Raglai នៅឃុំ ធួនបាក់ (Thuan Bac) ខេត្ត ខាញហ្វ័រ (Khanh Hoa) បានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៨០ លានដុង ពីអាជ្ញាធរ សម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះថ្មីនីមួយៗ ហើយគ្រួសារបានសុំខ្ចីបន្ថែម ដើម្បីសាងសង់ ផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេ។ រូបថត៖ ឡេមិញ/ VNP

ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២ ខែ នៃការអនុវត្ត (ចាប់ពីដើមខែមេសា ដល់ដំណាច់ខែឧសភា) ខេត្ត និញធួន (Ninh Thuan) (បច្ចុប្បន្នជាខេត្ត  ខាញ​ហ្វ័រ (Khanh Hoa)) បានបញ្ចប់ការសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះចំនួន ២១៨៣ ខ្នង។ រូបថត៖ ឯកសារ

តំបន់ជាច្រើន មុនពេលរួមបញ្ចូលគ្នា ដូចជា ខេត្តសុក​ត្រាំង (Soc Trang) ខេត្ត កាម៉ៅ (Ca Mau) ខេត្ត កឹន​ធើ (Can Tho) ខេត្តនិញធួន (Ninh Thuan) និងខេត្តអានយ៉ាង (An Giang) ខេត្ត វិញ​ឡុង (Vinh Long)... ក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធី មុនកាលកំណត់ដែរ។ មានវត្តមាននៅខេត្ត និញធួន (Ninh Thuan) (មុនពេលរួមបញ្ចូលគ្នា) ដែលជាតំបន់មានសហគមន៍ជនជាតិចាមជាច្រើន(ប្រហែល ១៣%) ជនជាតិ Raglai (ប្រហែល១១%) និងជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀត យើងពិតជាចាប់អារម្មណ៍នឹង "យុទ្ធនាការ ៩០ ទាំងយប់​ទាំងថ្ងៃ ឆ្លើយតបនឹងចលនាប្រកួតប្រឡងរួមគ្នា ដើម្បីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះ​អាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម"។

ត្រឹមតែប្រហែល ២ខែ នៃការអនុវត្ត (ពីដើមខែមេសា ដល់ចុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥) ខេត្ត និញធួន (Ninh Thuan) បានបញ្ចប់ការសាងសង់ថ្មី និងជួសជុលផ្ទះចំនួន ២.១៨៣ខ្នង ដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជាជន ដែលមាន​ស្ថាន​ភាពលំបាកផ្នែកលំនៅដ្ឋាន ដើម្បីមានស្ថិរភាពក្នុងជីវភាពរស់នៅ​។

 ប្រពន្ធលោក Chamale Dung ជនជាតិ Raglai នៅឃុំ លើយ​ហាយ (Loi Hai) ស្រុក ធួនបាក់ (Thuan Bac) ខេត្ត និញធួន (Ninh Thuan) (បច្ចុប្បន្នជាឃុំ  ធួនបាក់ (Thuan Bac) ខេត្ត ខាញហ្វ័រ (Khanh Hoa)) មិនអាចលាក់បាំងភាពរីករាយ និងអារម្មណ៍រំភើបចិត្តរបស់ខ្លួនបាន នៅពេលឈរនៅមុខផ្ទះថ្មីដ៏ធំទូលាយ និងរឹងមាំ ដែលមានផ្ទៃក្រឡាជិត ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ទើបបានអាជ្ញាធរប្រគល់ជូនគ្រួសារគាត់ កាលពីចុងខែឧសភា។ លោក Chamale Dung បានឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានជួយឧបត្ថម្ភ ៨០លានដុង ហើយប្តីប្រពន្ធលោកបានខ្ចីបន្ថែម ២០លានដុងទៀត ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីនេះ។ ឥឡូវនេះ លោកមិនបារម្ភនូវការធ្វើចម្ការ ខណៈកូនៗ នៅផ្ទះមិនមានសុវត្ថិភាព នៅក្នុងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមដូចពីមុនទៀតឡើយ។

គ្រួសារលោកស្រី ដុង​ធីហុង (Dong Thi Hong) ជនជាតិចាម នៅឃុំ ភឿគហា (Phuoc Ha) ខេត្ត ខាញហ្វ័រ (Khanh Hoa) បានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធរ ក្នុងការជួសជុលផ្ទះ និងសាងសង់បន្ទប់ទឹកថ្មី។ រូបថត៖ ឡេ​មិញ / VNP 

ជាមួយនឹងការឯកភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់អាជ្ញាធរ ការគាំទ្រទាន់ពេលវេលា ពីសហគ្រាស សហគ្រិន និងការចែករំលែកពីសហគមន៍សង្គម ខេត្ត និញធួន (Ninh Thuan) បានកាត់បន្ថយពេលវេលា និងបានបញ្ចប់កម្មវិធីលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្តោះអាសន្ន និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោម លើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញមុន៕

 

