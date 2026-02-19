រូបភាពសត្វសេះក្នុងគំនូរ និងការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran Le Huyen)

ក្នុងឆ្នាំ ”មមើ” នៅពេលដែលរូបភាពសត្វសេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃចលនា សំណាង និងថាមពលថ្មី វិចិត្រការិនី ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran Le Huyen) បានជ្រើសរើសរៀបរាប់អំពី រឿងរ៉ាវវប្បធម៌ តាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈ "សេះរត់លឿនដូចហោះ" មានពណ៌ចម្រុះ  ទីដែលប្រពៃណីប្រជាប្រិយត្រូវបានកម្លាយជាស្នាដៃសហសម័យ​។

អ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ត្រឹន លេហ៊្វៀន (Tran La Huyen)  ឈរនៅក្បែរស្នាដៃច្នៃប្រឌិត ដែលមានឈ្មោះថា "សេះលឿនដូចហោះ"។

នៅក្នុងឃ្លាំងនិមិត្តរូបប្រជាប្រិយវៀតណាម សេះ​ក្បាលនាគ - រូបភាពក្បាលនាគ ខ្លួនសេះ - ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណាងល្អ ភោគទ្រព្យ និងពរជ័យរបស់ប្រទេសជាតិ។ ដោយបំផុសគំនិតពីរឿងនេះ អ្នករចនាម៉ូដ ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran Le Huyen) បានច្នៃប្រឌិតគម្រោងសិល្បៈមួយ ដែលមានឈ្មោះថា "សេះរត់លឿន​ដូចហោះ" ដោយសង្ឃឹមថា នឹងផ្លាស់ប្តូររូបភាពប្រពៃណីក្លាយទៅជាស្នាដៃសហសម័យ។

ក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ ដែលស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវប្បធម៌ប្រជាប្រិយ អ្នក​រចនាម៉ូដ ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran La Huyen) បានជ្រើសរើសរូបភាពសេះក្បាលនាគ ដូចជាសារដ៏វិជ្ជមានមួយ ក្នុងឆ្នាំ មមើ ឆ្នាំ២០២៦ នេះ ។ អ្នករចនាម៉ូដ ហ៊្វៀន (Huyen) បាននិយាយថា "រាល់ពេល ដែលសេះក្បាលនាគលេចឡើងក្នុងរឿងព្រេង វាបង្ហាញពីសំណាងល្អ ហើយសេះលឿន​ដូចហោះគឺជាមធ្យោបាយ ដែលខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរីករាយ សំណាងល្អ និងថាមពលថ្មីដល់សហគមន៍ក្នុងឆ្នាំថ្មី"។

កម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈរួមផ្សំ​នឹង​ការបង្ហាញ​ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អាវផាយ (សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីវៀតណាម)។
 

ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ប្រើ​ក្រដាស​តាមបែប​ប្រពៃណី ​ អ្នក​រចនា​ម៉ូដ​ ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran La Huyen) បាន​ជ្រើសរើស​របៀប «បំបែកស៊ុម»។ រួមជាមួយសិក្ខាកាមរបស់គាត់ លោកស្រី ហ៊្វៀន (Huyen) បានប្រើប្រាស់សម្ភារៈថ្មីៗ ជាច្រើន ដូចជា នីឡុងរលោង ក្រណាត់ជនជាតិ ខ្សែសយ ក្រណាត់ពណ៌ និងក្បាច់រចនាសហសម័យ ដើម្បីបង្កើតសត្វសេះ ដែលមានរូបរាងប្លែកៗ។ ចាប់ពីគ្រោងសេះជាមូលដ្ឋាន មនុស្សម្នាក់ៗ មានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតពពក សក់ ភ្នែក និងរោមភ្នែកតាមការគិតគូរដោយឡែកៗ បង្កើតបណ្ដារូបភាព «សេះលឿមដូចហោះ» ដែល​បង្កប់លក្ខណៈ​ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់។

អ្នករចនាម៉ូដ ត្រឹន លេហ៊្វៀន (Tran La Huyen)  ណែនាំសិក្ខាកាមអំពី របៀបជ្រើសរើសសម្ភារៈ​។
 

សម្រាប់អ្នក​រចនាម៉ូដ ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran La Huyen)  វប្បធម៌មិនបានកំណត់តាមទម្រង់ណាមួយឡើយ។ គាត់សង្ឃឹមថា សិក្ខាកាមនឹងមើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងផលិតផលច្នៃប្រឌិត ដូច្នេះប្រពៃណីត្រូវបានបន្ត តាមរយៈ​អារម្មណ៍ និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗ។ ដូច្នេះសិក្ខាសាលា «សេះរត់លឿនដូចហោះ» បានក្លាយជាលំហអន្តរកម្មពហុវិមាត្រ ដែលវិចិត្រករ និស្សិត ឬកុមារទាំងអស់ អាចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ តាមរយៈរូបភាពសេះ។ 

យុវជនជាច្រើននាក់ ចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិក្ខាសាលា​នេះ។
 

មិនត្រឹមតែការច្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះ អ្នក​រចនាម៉ូដ ត្រឹន ឡេហ៊្វៀន (Tran La Huyen)នៅទាំងសង្ឃឹមថា៖ «ផលិតផល «សេះលឿនដូចហោះ» ទាំងនេះ អាចក្លាយជាវត្ថុតុបតែងមានសោភ័ណភាព សូម្បីតែក្លាយជាអំណោយវប្បធម៌ សម្រាប់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ - អំណោយដែលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវអំពីប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈសិល្បៈសហសម័យ»។

បណ្ដាផលិតផល "សេះរត់លឿនដូចហោះ" បានឈានផុតព្រំដែនក្រដាស  ដើម្បីក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការរួមផ្សំរវាងប្រពៃណី និងទំនើប។
ចាប់ពីសេះក្បាលនាគ ក្នុងរឿងព្រេងនិទាន រហូតដល់ "សេះលឿនដូចហោះ" សព្វថ្ងៃនេះ រូបភាពនៃសត្វសេះបានក្លាយជានិមិត្តរូប នៃការរួមផ្សំរវាងប្រពៃណី និងទំនើប រវាងអនុស្សាវរីយ៍វប្បធម៌ និងស្មារតីច្នៃប្រឌិតរបស់ជំនាន់ថ្មី នានិទាឃរដូវឆ្នាំមមី៕

អត្ថបទ៖ ង៉ឹនហា - រូបថត៖ ខាញ់ឡុង / VNP

ប្រែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង


