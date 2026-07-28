យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃយប់ដ៏ពិសិដ្ឋ ដើម្បីបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម
អដ្ឋិធាតុនីមួយៗរបស់យុទ្ធជនពលី អត្តសញ្ញាណនីមួយៗត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ព័ត៌មាននីមួយៗអំពី អ្នកចែកឋាន ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុង "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃយប់" មិនត្រឹមតែជាលទ្ធផលនៃការស្វែងរក និងផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏នោះជាបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋ មនសិការ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់រូប ដើម្បីសម្តែងការដឹងគុណចំពោះយុទ្ធជនពលី ដែលបានលះបង់ជីវិត ដើម្បីសន្តិភាព ឯករាជ្យ និងសេរីភាពនៃមាតុភូមិ។
កូនប្រុសកូនស្រីដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់ប្រទេសជាតិជិត ១,២ លាននាក់បានពលីជីវិត ក្នុងការតស៊ូ ដើម្បីសេរីភាព ឯករាជ្យភាព និងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ។ អ្នកខ្លះត្រូវបានរកឃើញ ប៉ុន្តែភាគជាច្រើននៅតែកប់នៅកន្លែងណាមួយ ក្នុងសមរភូមិនៃអតីតកាល។ ដូច្នេះ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ បក្ស រដ្ឋ និងកងទ័ពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ដើម្បីមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុនៃយុទ្ធជនពលីវៀតណាម ត្រឡប់មកប្រទេសវិញ។
ដោយការស្វែងរកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ អត់ធ្មត់ និងអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងទាំងនេះ ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយការតាំងចិត្ត និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ចំពោះបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនោះយើងបានរកឃើញ និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ៩០០០០០ អដ្ឋិធាតុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឥឡូវនេះ អដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជពពលីជាង ១៧៥.០០០ អដ្ឋិធាតុ នៅតែមិនទាន់រកឃើញ ផ្នូរយុទ្ធជនពលីមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណជិត ៣០០.០០០ ដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររាប់ពាន់ក្រុម មិនទាន់ទទួលព័ត៌មានអំពីសាច់ញាតិរបស់ពួគគេ ទោះបីជាពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅជាយូរមកហើយក៏ដោយ។
ថ្លែងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំង ដែលខិតខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៅក្នុងឧទ្យាន ឡេ ធីរៀង (Le Thi Rieng) ទីក្រុងហូជីមិញ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម (To Lam) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ «សម្រាប់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម ការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី គឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏ពិសិដ្ឋ ចំពោះមាតុភូមិ និងប្រជាជន។ នោះគឺជាមនសិការ និងបំណងប្រាថ្នា របស់ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់រូប។ ប្រជាជនយើង និងបក្សរបស់យើង នឹងមិនភ្លេច និងចង់ចាំជានិច្ចអ្នកដែលបានពលីជីវិត ដើម្បីប្រទេស និងប្រជាជាតិ។ នោះគឺជាសីលធម៌ និងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រទេសវៀតណាម»។
យោងតាមអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានលោក តូឡឹម (To Lam) អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនីមួយៗ ដែលត្រូវបានរកឃើញ នៅថ្ងៃនេះ មិនត្រឹមតែជាលទ្ធផលនៃការងារវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការវិលត្រឡប់របស់កូនម្នាក់មកកាន់មាតុភូមិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរ។ នោះក៏ជាំការវិលត្រឡប់នៃផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយជាការបញ្ជាក់ពីសីលធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋនៃ «ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភព» និង «ស្នងគុណ» របស់ប្រជាជាតិវៀតណាម។
ហេតុដូច្នេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម (To Lam) បានបញ្ជាក់ថា៖ «នៅចំពោះមុខវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វីរជន យុទ្ធជន ដែលបានពលីជីវិត យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តថា នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្នូរនេះ ដោយការទទួលខុសត្រូវ បញ្ញា និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់យើង»។
ដើម្បីអនុវត្ត «យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃយប់» ក្រុមស្វែងរកចំនួន ៣២ ក្រុម ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលមានសមាជិកសរុបជាង ១៥០០ នាក់ ក្នុងនោះ មាន ១៣ ក្រុម បានប្រតិបត្តិការ ក្នុងស្រុក និង ១៩ ក្រុមបានប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងប្រទេសឡាវ និងប្រទេសកម្ពុជា។ ទាហាននៃក្រុមស្វែងរកទាំងនេះ បានយកឈ្នះលើការលំបាក ឧបសគ្គ ឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំ និងអូរ បរិភោគដុំបាយ ដេកក្នុងព្រៃ និងឈូសឆាយដីជាង ៨៤០០ ហិកតា ក្នុងចំណោមដីជិត ២៣០០០ ហិកតា ដែលនៅតែមានគ្រាប់បែក និងមីន ដើម្បីបើកផ្លូវ ឈូសឆាយដី ជីកតាមស្នាមប្រេះភ្នំ និងនៅគល់ឈើនិមួយៗ ដោយសង្ឃឹមថា នឹងរកឃើញផ្នែកមួយនៃអដ្ឋិធាតុនៃយុទ្ធជនពលី ដែលនៅសល់ ក្រោយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំផុតទៅ ដើម្បីបញ្ជូនអដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជនពលីត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញ។បន្ទាប់ពីការអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះ អស់រយៈពេលជាងបួនខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១.៤៨៨ អដ្ឋិធាតុ រួមទាំងអដ្ឋិធាតុបានរកឃើញ នៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន ៤៦៦ អដ្ឋិធាតុ អដ្ឋិធាតុចំនួន១៧៣ អដ្ឋិធាតុ នៅប្រទេសឡាវ និងអដ្ឋិធាតុចំនួន ៨៥០ អដ្ឋិធាតុ នៅប្រទេសកម្ពុជា ។
លើសពីនេះ ផ្នូររួមរបស់យុទ្ធជនពលីចំនួនប្រាំពីរ ត្រូវបានរកឃើញ រួមទាំងផ្នូររួមចំនួនប្រាំនៅខេត្ត ទ្វៀនក្វាង (Tuyen Quang) ដែលមានអដ្ឋិធាតុចំនួន ២៣ អដ្ឋធាតុ និងផ្នូររួមមួយនៅឧទ្យាន ឡេ ធីរៀង (Le Thi Rieng) ទីក្រុងហូជីមិញ ជាកន្លែងដែលកប់អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១០៣ អដ្ឋិធាតុ និងអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីកប់ជាប់គ្នាចំនួន ២ ត្រូវបានរកឃើញ។
ក្នុងដំណើរការស្វែងរក ដោយសារការស្រាវជ្រាវ និងយោងតាមប្រភពឯកសារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិជាច្រើន ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងការរួមផ្សំរវាងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ការរៀបរាប់របស់សាក្សី ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្តែង កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានរកឃើញផ្នូររួមរបស់យុទ្ធជនពលីជាច្រើន មានទ្រង់ទ្រាយធំ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ មកពីបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាកិច្ចការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ADN ដ៏លំបាកបំផុត នៅក្នុងពិភពលោក។ បន្ទាប់ពីការបញ្ចុះសព ក្នុងរយៈពេល ៥០-៧០ ឆ្នាំ ក្នុងអាកាសធាតុត្រូពិចក្តៅ និងសើម សាកសពភាគច្រើនបានរលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ ADN ត្រូវបានបំបែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលធ្វើឱ្យការវិភាគ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីជួបប្រទះនូវកម្រិតកំណត់ជាច្រើន។
ដើម្បីបម្រើការងារនេះ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច សម្រេចបានការយកសំណាកអដ្ឋិធាតុ ដែលកប់ក្នុងផ្នូរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាង ៦៦០០០ ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បានទទួលយក និងរក្សាសំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាង ១៥០០០ មកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត ADN។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សំណាក ADN ជាង ៩៣០០០ មកពីសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលី ត្រូវបានប្រមូល ដែលក្នុងនោះសំណាកជាង ៥៣០០០ ត្រូវបានវិភាគ និងធ្វើសមកាលកម្មដោយជោគជ័យ ក្នុងប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ ដើម្បីសម្រួលដល់ការបៀបធៀប និងកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី។ នេះត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ ដែលបើកឱកាស ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីរាប់ម៉ឺននាក់នៅតែខ្វះព័ត៌មាន អស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ។
"យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃយប់" គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតាំងចិត្ត និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងដំណើរស្វែងរក និងសម្តែងការដឹងគុណចំពោះវិរជន យុទ្ធជនពលី ។ ហើយដំណើរនោះ នឹងបន្តឥតឈប់ឈរ ពីព្រោះអដ្ឋិធាតុនីមួយៗរបស់យុទ្ធជនពលី ដែលត្រូវបានរកឃើញ និង វិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញ ឈ្មោះនីមួយៗ ត្រូវបានឆ្លាក់យ៉ាងពេញលេញនៅលើសិលាចារឹកផ្នូរ នឹងជួយកាត់បន្ថយការរង់ចាំ របស់ក្រុមគ្រួសារ និងសាច់ញាតិពួកគេ ហើយការឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមនឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយជាបណ្តើរៗ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ៕
"យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃយប់" បានប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧ ដោយមានគោលដៅស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជនពលីប្រហែល ៧០០០ អដ្ឋិធាតុ សម្រេចបានការយកសំណាកពីផ្នូរយុទ្ធជនពលីដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រហែល ២៣០០០០ ; ធ្វើតេស្ត ADN លើសំណាក របស់អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីប្រហែល ១៨០០០ អដ្ឋិធាតុ កសាង និងដំណើរការមូលដ្ឋានទិន្នន័យហ្សែនរបស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បញ្ចប់ការងារសម្អាតមីន និងគ្រាប់រំសេវមិនទាន់ផ្ទុះ នៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ តាមការគ្រោងទុក យុទ្ធនាការនេះ នឹងត្រូវបានបូកសរុបបឋម ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦ ហើយបូកសរុបលទ្ធផលការងារ មុនថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧ ដែលស្របពេលនឹងឱកាសទិវាខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧)។
អត្ថបទ៖ ថាញ់ហ័រ - រូបថត៖ VNP និងVNA