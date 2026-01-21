មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស៖ កិច្ចពិភាក្សាអំពីឯកសារនៃមហាសន្និបាត

សមមិត្ត លឿង គឿង (Luong Cuong) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងជាប្រធានរដ្ឋ ដែលអញ្ជើញធ្វើអធិបតីក្នុងកិច្ច ពិភាក្សានេះ។ រូបថត៖ VNA
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន វ៉ាន់យ៉ាង (Phan Van Giang) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពីបញ្ហា “ការកសាងកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តន៍ មានរបៀបរៀបរយនិងទំនើប ធ្វើជាស្នូលសម្រាប់វិស័យការពារជាតិដ៏រឹងមាំ និងទំនើប ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជន និងប្រៀបប្រយុទ្ធដោយពឹងផ្អែកលើប្រជាជន”។ រូបថត៖ VNA
សមមិត្ត ផាម ធីថាញ់ត្រា (Pham Thi Thanh Tra) សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពី៖ ការកសាងរដ្ឋាភិបាលដែល «អភិវឌ្ឍ ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងសកម្មភាព និងបម្រើប្រជាជន»។ រូបថត៖ VNA
សមមិត្ត ហា ធីង៉ា (Ha Thi Nga) សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំនៃគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពី៖ «ការលើកកម្ពស់កម្លាំងសាមគ្គីជាតិ - គ្រឹះ និងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ ក្នុងការអនុវត្ត ការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិដោយជោគជ័យ ក្នុងយុគសម័យថ្មី»។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកនេះ ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយបានចូលរួមបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកនេះ ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តថៃង្វៀន (Thai Nguyen) បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកនេះ ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីឯកសារនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមករា។ រូបថត៖ VNA
សមមិត្ត លឿង តាមក្វាង (Luong Tam Quang) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពី "ការងាររបស់នគរបាលអនុវត្តគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីរបស់បក្ស៖ សន្តិភាព ស្ថិរភាព - ការអភិវឌ្ឍមានគុណភាពខ្ពស់ - សុភមង្គលរបស់ប្រជាជន"។ រូបថត៖ VNA
សមមិត្ត ឡាយ ស្វួន ម៉ន (Lai Xuan Mon)សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម ធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពី "ការងារនយោបាយ និងមនោគមវិជ្ជាក្នុងយុគសម័យថ្មី"។ រូបថត VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តបាក់និញ (Bac Ninh) ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាពេលព្រឹកនេះ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តថាញ់ហ័រ (Thanh Hoa) ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ ។ រូបថត៖ VNA
សមមិត្ត ង្វៀន អាញទួន (Nguyen Anh Tuan) សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្តីពី “ដំណោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីរខ្ទង់ ក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ២០២៦ - ២០៣០”។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តវិញឡុង (Vinh Long) ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ។ រូបថត៖ VNA
គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងដាណាំង (Da Nang) ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ ។ រូបថត៖ VNA