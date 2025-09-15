ភាពពិសេសនៃស្ថាបត្យកម្មព្រះវិហារ សាសនា កៅដាយ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh)

ពិសេសភាពនៃស្ថាបត្យកម្មព្រះវិហារសាសនា កៅ​ដាយ តៃនិញ(Cao dai Tay Ninh) មានទីតាំង​នៅផ្លូវ ផាម ហូផាប (Pham Ho Phap) ទីរួម​ខេត្ត ហ្វ័រថាញ (Hoa Thanh) ខេត្ត តៃនិញ (Tay Ninh) ដែល​ជា​សំណង់វប្បធម៌​ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​សាសនា​ កៅ​ដាយ (​Cao dai) ដោយការរួម​ផ្សំរវាង​រចនាបថ នៃ​ស្ថាបត្យកម្ម​ប្លែក​ៗ ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវ​ទស្សនា​​រាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ព្រះវិហារ សាសនាកៅ​ដាយ​ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh)  ​​ជា​បណ្តា​សំណង់ស្ថាបត្យ​កម្ម​​ ​ដែល​​មាន​​សំណង់តូច​ធំ​ជាង ១០០ ខ្នង ស្ថិត​ក្នុង​ផ្ទៃដី​ជាង​ ១,២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ​។ ព្រះវិហារនេះ​បាន​ចាត់​ទុក​ជាកន្លែង​គោរព​បូជាថ្នាក់​កណ្តាល​នៃ​សាសនា​ កៅ​ដាយ (​Cao dai) ព្រះវិហារនេះ​បាន​ចាប់ផ្តើម​កសាង​ នាឆ្នាំ ១៩៣៣ ​និង​បញ្ចប់​នៅឆ្នាំ ១៩៤៧ ប៉ុន្តែ​រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៥៥ ​ព្រះវិហារសាសនាកៅ​ដាយ​ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh)   ទើបបាន​សម្ពោធឆ្លង និង​ដាក់ឲ្យ​ដំណើរការ។ ព្រះវិហារ​នេះ ត្រូវបានប្រជាជនសាងសង់ដោយឥត​យក​ប្រាក់​ឈ្នូល​មួយរៀលណាឡើយ ​​សម្បី តែគេ​​មិន​រៀប​ការ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​​​សាង​សង់ផង​ ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ yin និង yang គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ព្រះវិហារនេះ។ អំពីទំហំ សំណង ស្ថាបទ្យកម្មទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំ ដោយមេសាសនារបស់គេ រហូតព្រះវិហារ សាសនាកៅ​ដាយ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh) បានបញ្ចប់​​ការ​​សាង​សង់ ក្នុង​រយៈ​​ពេល ២២​ ឆ្នាំ។

ផ្នែកខាងមុខបៃព្រះវិហារសាសនា កៅ​ដាយ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninhរូបថត៖ ថុងធៀន / VNP

ចូលទស្សនាខាងក្នុង ព្រះវិហារ សាសនាកៅ​ដាយ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh) ភ្ញៀវទេសចរ​នឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ចំពោះសំណង់ស្ថាបត្យកម្ម​ដ៏​វិសេស​វិសាល។ នៅទីនេះ ភ្ញៀវនឹង​បានគយគន់​រូបចម្លាក់​ដ៏ប្រណិត​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ទេពកោសល្យ​របស់​មនុស្ស​ ដែល​បាន​កសាង​សំណង់ដ៏​ល្បីល្បាញ​នេះ​។ ផ្លូវច្រក​​ចូល​ខាងក្នុង​ព្រះវិហារនេះ មាន​ខ្លោង​ទ្វារ​ចំនួន​ ១២ដែល​ឆ្លាក់​សត្វពិសិដ្ឋ​ទាំងបួន​ (នាគ ម៉ុង​សាយ អណ្តើក ហង្ស) និង​ផ្កា​ឈូក​។ ក្នុងនោះ ខ្លោងទ្វារ​ធំ​ជាងគេ បាន​តុបតែង​ប្លែកៗ​ ដោយ​រូបភាពនាគពីរកំពុង​ដណ្តើមគុជ​​។


នៅលើពិដាន និងជញ្ជាំងគឺជាចម្លាក់ដ៏ប្រណិតបំផុត ដែលបង្ហាញពីការហ្មត់ចត់ និងទេពកោសល្យរបស់អ្នកកាន់សាសនា កាវដៅ (Cao Dai) ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសាងសង់សំណង់នេះ។ រូបថត៖ ថុងថៀន / VNP 

ព្រះវិហារ គឺជាកន្លែងទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។ ក្នុងកន្លែងនេះមានប្រវែង ៨១ ម៉ែត្រ និងទទឹង ២៧ ម៉ែត្រ បានបែងចែកពីលំហផ្សេងៗ ដោយសសរចំនួន ១៨ ចែកជាទាំងសង្ខាង ឆ្លាក់ និងតុបតែងលម្អ ដោយរូបនាគដ៏ប្រណិត។ រូបថត៖ ថុងថៀន / VNP 

និមិត្តសញ្ញានៃសាសនាកៅ​ដាយ (Cao dai) គឺជា​រូបភាព​​ភ្នែកម្ខាង ស្ថិតក្នុងរូប​ត្រីកោណ​ ដែល​ជា​និមិត្ត​រូប​នៃ​ព្រះឥន្ទ្រ​។ លើសពីនេះ​ សាសនា​នេះនៅទាំងគោរពបូជាព្រះពុទ្ធ យេស៊ូ ខុង​ជឺ ឡៅជឺ ព្រះពោធិសត្វ... រូបភាព​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​ឆ្លាក់​នៅ​ទីតាំងជាច្រើនជុំវិញព្រះវិហារ កៅ​ដាយ (Cao dai) ជាពិសេស​គឺក្លោង​ទ្វារ​ធំ​។ នៅខាងក្នុងព្រះ​វិហារ​ សាសនាកៅ​ដាយ​ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh) មាន​សរសពីរជួរ បានលាបពណ៌បៃតង ក្រហម និងស។ នៅលើពិដានមាន​ពពក និងផ្កាយ​បាន​បែងចែក​ជា ៩ តំបន់ ។ វិហារគោរពបូជាភ្នែកទិព្វ ស្ថិតនៅលើវេហាស៍មានផ្កាយចំនួន ៣០២៧ ដួង (តំណាងឱ្យពិភពទាំង ៣០២៧)។

សាសនា កៅដាយ ដែល​មានឈ្មោះពេញថា​  ដាយដាវតាម​គីភូដូ (Dai Dao Tam Ky Pho Do) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩២៦ នៅភូមិ ឡុង​ទ្រុង ( Long Trung) ឃុំ ឡុង​ថាញ (Long Thanh) ស្រុក ហ័រ​ថាញ (Hoa Thanh) ខេត្ត តៃនិញ (Tay Ninh) ដោយ​មន្ត្រីរដ្ឋការ វណ្ណៈមូលធន ម្ចាស់ដី​ និងបញ្ញវន្ត​ ហើយ​បាន​រីកចម្រើន​​​ភាគ​ច្រើនក្នុងខេត្ត ក្រុង នៅភាគខាងត្បូង។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ​រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋបាន​ទទួលស្គាល់​​ស្ថាប័ន​គ្រប់គ្រង​សកម្មភាពសាសនា កាវដាយ​ដ៏ធំ​ៗ​ ចំនួន ១០  ​និងអង្គការសាសនាកាវដាយដំណើរការឯករាជ្យចំនួន ២១ ​អង្គការ និង​​ផ្តល់ការ​ចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការសម្រាប់ធម៌នៃ​សាសនា កាវ​ដាយ  ចំនួន  ១ ។

(យោងតាមគណៈកម្មាធិការសាសនា​មជ្ឈិម)

 

វិមាន ៨ ទិស គឺជាកន្លែងមួយ ដែលមានទីតាំងនៅចុងប្រាសាទ ថាញ (Thanh) ដែលមានសសរនាគចំនួន ៨ ត្រូវបានរៀបចំជារាងយ័ន ៨។ នៅកណ្តលមានវេហាស៍ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ៣,៣ ម៉ែត្រ ។ នេះក៏ជាផ្នែកពិសេសនៃ ព្រះ វិហារ សាសនាកៅដាយ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh) ។ រូបថត៖ ថុងថៀន / VNP 


លក្ខណៈពិសេសប្លែកមួយទៀត​នៃស្ថាបត្យកម្មរបស់​ព្រះវិហារ សាសនាកៅ​ដាយ​ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh)   គឺ​ការ​រួម​ផ្សំរវាងរចនាបថ​នៃ​អរិយធម៌​សាសនាជាច្រើន​លើពិភពលោក។ ជាជាក់​ស្តែង កន្លែង​ដែល​ទាក់ទាញ​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ពី​ភ្ញៀវទស្សនា​ គឺ​ប៉ម​ជួង​ និង​ស្គរ​ចំនួន​ពីរខ្ពស់ឡើងទៅលើ ដែល​មាន​ភាព​ស្រដៀងគ្នា​ជាមួយ​នឹង​ប៉ម​ជួង​ នៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលិក។ នៅកណ្តាល ព្រះ​វិហារ​ កៅ​ដាយ​ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh)  ត្រូវបាន​រចនារូបសំណាកព្រះតាកំប៉ោង​ នៅ​លើដំបូល​។ រូបភាព​នៃ​ព្រះវិហារនេះបានធ្វើឲ្យ​ភ្ញៀវទស្សនានឹកឃើញនូវរាងមូលរបស់មេឃ​ និង​រាងបួនជ្រុងស្មើនៃផែនដី។ ទាំងនេះ​ក៏​ជា​ទ្រឹស្ដី​អំពី​ពិភពលោក​ក្នុង​លទ្ធិខុងជឺ។ វិមាន ៨ ទិស មាន​រូបរាង​ស្រដៀងទៅនឹង​យ័ន ​៨ ទិសនៃសាសនាតាវ។ នៅ​លើ​ដំបូល​​នៃ​​វិមាន​នេះ​ក៏​មាន​ព្រះពុទ្ធ​បដិមា ៣ អង្គ​។ នៅខាងក្នុង​ព្រះ​វិហារ​​ សាសនាកៅដាយ តៃនិញ​ (Cao dai Tay Ninh) មានសំណង់ ៩ជាន់ដែល​បែង​ចែក ៩ថ្នាក់ពី​ទាប​ទៅខ្ពស់​។

ព្រះវិហារ សាសនាកៅដាយ តៃនិញ (Cao dai Tay Ninh)។ រូបថត៖ ង្វៀន​ថាំង / VNP

នេះ​គឺ​ជា​សំណង់ស្ថាបត្យកម្មពិសេសមួយ ដែលមានការរួមផ្សំគ្នា​យ៉ាងចុះសម្រុង​រវាងមេឃដី និងមនុស្ស។ ព្រះវិហារ ​​ សាសនាកៅ​ដាយ តៃនិញ​ (Tay Ninh)  គឺជា​ទីតាំងស័ក្តិសិទ្ធិ​ សម្រាប់​បម្រើតម្រូវការ​​ទស្សនា និង​គោរពបូជា និង​ជា​ទីតាំងប្រមូលផ្ដុំសំណង់​​​ស្ថាបត្យកម្មពិសេសនៃទស្សនៈវិជ្ជាលោក​ខាងកើត​  និងលោកខាងលិច។ ដូច្នេះហើយ ព្រះ​វិហារ​នេះគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍​សាសនាដ៏អស្ចារ្យ​មួយក្នុងតំបន់នេះ៕

អត្ថបទ៖ ឡេមិញ / VNP - រូបថត៖ ង្វៀនថាំង ថុងថៀន / VNP

ប្រែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង


