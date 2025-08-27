ពីផ្ទះតូចមួយខ្នង រហូតដល់សេចក្តីប្រកាសដ៏ អស្ចារ្យ

រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លង ផ្ទះលេខ៤៨ ផ្លូវ​ ហាង​ង៉ាង (Hang Ngang) សង្កាត់ ហ័ន​គៀម​ (Hoan Kiem) គឺជា “អាសយដ្ឋាន​ក្រហម” នៅកណ្តាលរដ្ឋធានីហាណូយ ( Ha Noi)។ នេះជាកន្លែង ដែលលោកប្រធាន ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) បានសរសេរសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ ចាប់បដិសន្ធិប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម (បច្ចុប្បន្នជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម​វៀតណាម) នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥។

ខាងមុខផ្ទះលេខ ៤៨ ផ្លូវ ហាង​ង៉ាង (Hang Ngang) ដែលជាកន្លែងលោកប្រធាន ហូជីមិញបានសរសេរសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ ដើម្បីចាប់បដិសន្ធិប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម។

ត្រឡប់​ទៅ​រកអតីតកាល ក្នុងប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ នៃទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៤០ ផ្ទះនេះមានច្រកចេញចូលពីរ មួយនៅលេខ៤៨ ផ្លូវ​ហាង​ង៉ាង (Hang Ngang)  និង មួយ​នៅ​លេខ៣៥ ផ្លូវ​ហាង​កឹន (Hang Can) ជាហាង ភុក​ឡើយ (Phuc Loi) ដែល​ជាហាង​លក់​សូត្រធំ​បំផុត​ នៅទីក្រុងហាណូយ (Ha Noi) ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធពាណិជ្ជករ លោកទ្រីញ​វ៉ាន់​បូ  (Trinh Van Bo) និង ​លោកស្រី ហ័្វង​ ធិ​មិញ​ហូ (Hoang Thi Minh Ho) ។ កន្លែងនេះមិនត្រឹមតែលេចធ្លោដោយទីតាំងសំខាន់ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែនេះក៏ជាមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ ដែលអាចទុកចិត្តបាន ចាប់តាំងពីដើមបដិវត្តន៍។

នៅខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥ ក្នុងបរិបទនៃឱកាសបដិវត្តន៍អាចធ្វើ​បាន​ គ្រួសាររបស់លោក ទ្រីញ
​វ៉ាន់​​បូ (Trinh Van Bo) បានបរិច្ចាកផ្ទះនេះជូនគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាកន្លែង​រស់នៅ និងធ្វើការរបស់លោកប្រធាន ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) បន្ទាប់ពីលោកប្រធាន ​ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) ត្រឡប់ពីមូលដ្ឋានតស៊ូ វៀតបាក់ (Viet Bac) មកទីក្រុងហាណូយ ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ដល់ដើមខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ លោកប្រធាន ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) បានធ្វើការនៅទីនេះ រួមជាមួយនឹងគណ:អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ដោយសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយសំខាន់​ៗ​ ជាច្រើន ស្តីពីកិច្ចការក្នុងស្រុក និងកិច្ចការបរទេស ក្នុងស្ថានភាពថ្មី អំពីស្ថាប័ន និងសមាសភាពនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្ន អំពីការ​រៀបចំ​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ...

បច្ចុប្បន្ននេះ ជាន់ទីមួយជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍វត្ថុ គំនូរ និង​រូបថតឯកសារ។  

ជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់តូច នៅជាន់ទី២ នៃផ្ទះលេខ៤៨ ផ្លូវហាង​ង៉ាង (Hang Ngang)  លោកប្រធាន ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) បានសរសេរសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ ចាប់បដិសន្ធិប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ ក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ។

អំឡុងពេល ៨០ឆ្នាំកន្លងមក ផ្ទះលេខ ៤៨ ហាង​ង៉ាង (Hang Ngang)  ត្រូវបានអភិរក្សស្ទើរតែនៅដដែល។ ជាន់ទីមួយបច្ចុប្បន្នជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ បង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកនូវបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា រូបថត​ថាក់​ដឹក​នាំបដិវត្តន៍ និងវត្ថុអនុស្សវរីយ៍ដ៏សាមញ្ញរបស់លោកប្រធាន​ ហូជីមិញ ( Ho Chi Minh)។

នៅក្នុងបន្ទប់នេះ លោកប្រធានហូជីមិញ បានសរសេរសេចក្តីព្រាងប្រកាសឯករាជ្យ ដើម្បីចាប់បដិសន្ធិប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​វៀតណាម។


បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ នៅផ្ទះលេខ ៤៨ ផ្លូវ ហាងង៉ាង (Hang Ngang)
ទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះលេខ ៤៨ ផ្លូវ ហាងង៉ាង (Hang Ngang) ដែលមានអណ្តូងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនោះ។
នៅជាន់ទី២ ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណើរការសរសេរសេចក្តីព្រាងប្រកាសឯករាជ្យ​ រួម​មាន​ពីរបន្ទប់តភ្ជាប់គ្នា ដោយច្រករបៀងតូចមួយ មើលទៅស្រះមួយ។ បន្ទប់ខាងក្រោយជាកន្លែងប្រជុំ កន្លែងហូបចុក និងម៉ាស៊ីនអង្គុលីលេខ ដែល​លោកប្រធាន​ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) ធ្លាប់ប្រើ។ បន្ទប់សំខាន់គឺជាកន្លែង ដែលលោកប្រធានហូជីមិញ (Ho Chi Minh) សរសេរសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ មានតុ ទូឯកសារ និងគ្រែក្រណាត់សាមញ្ញ។
យុវជន​មក​ទស្សនា​ និង​ស្វែងយល់​ពី​ប្រវត្តិ​ផ្ទះ​លេខ​៤៨ ផ្លូវ ​ហាងង៉ាង (Hang Ngang)

ចែករំលែកអំពីតម្លៃនៃកេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទះ លេខ៤៨ ផ្លូវ​ហាង​ង៉ាង (Hang Ngang) អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ លោក វូ ធូហា (Vu Thu Ha) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលលោកប្រធាន ហូជីមិញ (Ho Chi Minh) បានសរសេរសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យប៉ុណ្ណោះទេ ថែមនេះជានិមិត្តរូបដ៏ពិសិដ្ឋនៃក្តីស្នេហាជាតិ ស្មារតីស្វ័យភាព និងបំណងប្រាថ្នាសេរីភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូលផងដែរ៕

អត្ថបទ៖ ង៉ឹន​ហា - រូបថត៖ កុងដាត/ VNP ប្រែសម្រួល​ដោយង្វៀន​យ៉ាង


