ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញបោះឆ្នោត នៅទីក្រុងហូជីមិញ
ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ នៃទិវាបុណ្យធំរបស់ជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា មណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ១៤ ឃុំហុកមូន (Hoc Mon) ទីក្រុងហូជីមិញ បានបើកដំណើរការ ទិវាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១។
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន ពិនិត្យការងារបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ១៤ សាលាអនុវិទ្យាល័យ ដូ វ៉ាន់យ៉ី (Do Van Day) ឃុំហុកមូន
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ១៤ សាលាអនុវិទ្យាល័យ ដូ វ៉ាន់យ៉ី ឃុំហុកមូន ទីក្រុងហូជីមិញ។
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន និងប្រតិភូ
ធ្វើពិធីគោរពទង់ជាតិ។ រូបថត៖ យ័នតឹន/VNA
- ខ្លឹមសារ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម