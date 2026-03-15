ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញបោះឆ្នោត នៅទីក្រុងហូជីមិញ

ក្នុង​បរិយាកាសរីករាយ នៃទិវាបុណ្យ​ធំរបស់ជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា មណ្ឌល​បោះឆ្នោតលេខ១៤ ឃុំហុកមូន (Hoc Mon) ទីក្រុងហូជីមិញ បាន​បើកដំណើរការ​ ទិវាបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និង​តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១។​

 
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន ពិនិត្យការងារបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ១៤ សាលាអនុវិទ្យាល័យ ដូ វ៉ាន់យ៉ី (Do Van Day) ឃុំហុកមូន ទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថត៖ យ័ន​តឹន​/VNA
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន ​អញ្ជើញបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ១៤ សាលាអនុវិទ្យាល័យ ដូ វ៉ាន់យ៉ី ឃុំហុកមូន ទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថត៖ យ័ន​តឹន​/VNA
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ម៉ឹន និង​ប្រតិភូ ធ្វើពិធីគោរពទង់ជាតិ។ រូបថត៖ យ័ន​តឹន​/VNA
  ខ្លឹមសារ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

