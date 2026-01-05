ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន៖ ការកសាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងការអភិវឌ្ឍ
ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី២០២៦ រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ៨០ ឆ្នាំ នៃទិវាបោះឆ្នោតជាសកលលើកដំបូង ដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋសភាវៀតណាម ការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១ ហើយក៏ជាឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងជាប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន បានចំណាយពេលវេលាផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម។ ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃកិច្ចសម្ភាសន៍៖
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ជម្រាបសួរលោកប្រធានរដ្ឋសភា ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ រដ្ឋសភាបានបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីនូវផ្នត់គំនិតយ៉ាងខ្លាំងក្លា បញ្ចេញតួនាទីក្នុងការបំពេញកែលម្អស្ថាប័ន ដោះស្រាយ "ចំណុចរាំងស្ទះ" បើកចំហរាល់ប្រភពកម្លាំង និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យក៏ត្រូវបានកែលម្អ ដោយផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង រួមចំណែកក្នុងការកែលម្អគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ។ តើលោកប្រធានរដ្ឋសភា វាយតម្លៃយ៉ាងណាចំពោះលទ្ធផលទាំងនេះ?
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន៖ អនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 66-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីការងារកសាង និងការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសក្នុងយុគសម័យថ្មី ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ រដ្ឋសភាបានបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវផ្នត់គំនិត និងបទដ្ឋាននីតិកម្ម។ រដ្ឋសភាបានពិនិត្យ ផ្តល់មតិ និងសម្រេចលើបរិមាណការងារយ៉ាងច្រើនដែលមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី កែលម្អស្ថាប័ន និងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយ។ ដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហានានា ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ទាំងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលានូវតម្រូវការជាក់ស្តែងផង និងកសាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិសម្រាប់ដំណាក់កាលថ្មីផង។
ជាក់ស្តែង ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៩ រដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ចំនួន ៣៤ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃបទដ្ឋានគតិយុត្តិចំនួន១៤។ លុះដល់សម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាបន្តបង្កើតនូវចំណុចរបកគំហើញជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅពេលពិនិត្យ និងអនុម័តច្បាប់ចំនួន ៥១ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃបទដ្ឋានគតិយុត្តិចំនួន ៨ ដែលស្មើនឹងជិត ៣០% នៃចំនួនច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសរុបដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងអាណត្តិទាំងមូល។ នេះគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកសម្រាប់ស្មារតីដែលថា ច្បាប់ត្រូវតែដើរមុនមួយជំហាន បើកផ្លូវសម្រាប់ការច្នៃប្រតិដ្ឋ ដោយយកជីវភាព និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន ជាខ្នាតវាស់វែងនៃគោលនយោបាយ។
ច្បាប់ទាំងនេះគ្របដណ្តប់លើវិស័យសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់ និងបញ្ហាថ្មីៗដែលប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់។ ធ្វើស្ថាបនូបនីយកម្មទាន់ពេលវេលានូវគោលការណ៍ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីៗរបស់បក្ស ដោយផ្តោតលើការដោះស្រាយចំណុចរាំងស្ទះស្ថាប័ន ជាពិសេសក្នុងវិស័យដីធ្លី ការវិនិយោគ ផែនការ ការសាងសង់ ថាមពល វប្បធម៌-សង្គម សុខាភិបាល - អប់រំ ធនធាន - បរិស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ - បច្គេកវិទ្យា។ នវានុវត្តន៍ ការបំប្លែងឌីជីថល។ ការពារជាតិ - សន្តិសុខ កិច្ចការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ ធ្វើឱ្យទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្ម និងអចលនទ្រព្យមានភាពល្អប្រសើរ។ល។ ស្មារតីនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនូវផ្នត់គំនិតក្នុងការកសាងច្បាប់ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ នៅពេលដែលច្បាប់នានាគ្រាន់តែចែងពីបញ្ហាដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋសភា ដោយផ្តល់សិទ្ធិម្ចាស់ការ និងភាពបត់បែនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំអនុវត្តច្បាប់។ តាមរយៈនោះ ទាំងធានាបាននូវតម្រូវការគ្រប់គ្រង និងទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រតិដ្ឋ បញ្ចេញកម្លាំងផលិតកម្មទាំងស្រុង និងបើកចំហរាល់ប្រភពធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍ។
ជាពិសេស សេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០១៣ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន (កែសម្រួល) និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ស្តីពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៩ គឺជាសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់ និងមានលក្ខណៈជារបកគំហើញប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមចំណែកបង្កើតលក្ខខណ្ឌឱ្យក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៥។ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមតិ តំណាងរាស្ត្រ និងម្ចាស់ឆ្នោតជាច្រើន ជាពិសេសគឺកម្មាភិបាលជើងចាស់ បានសម្តែងការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង ចំពោះសមត្ថភាពឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស និងបត់បែនរបស់រដ្ឋសភា ចំពោះតម្រូវការបន្ទាន់នៃជាក់ស្តែង ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាល ដែលប្រទេសជាតិ កំពុងអភិវឌ្ឍ និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅដូចបច្ចុប្បន្ន។
វេទិកាកសាងច្បាប់ក្រោមប្រធានបទ "ការកែលម្អស្ថាប័ន និងច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសក្នុងយុគសម័យថ្មី" ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយជោគជ័យជាលើកដំបូង ដែលបន្តបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃផ្នត់គំនិតកសាងច្បាប់ ដោយប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍ពីផ្នត់គំនិតបែបគ្រប់គ្រង មកជាផ្នត់គំនិតបែបកសាងការអភិវឌ្ឍ។ ខ្លឹមសារនៃការផ្លាស់ប្តូរមតិក្នុងវេទិកានេះ មិនត្រឹមតែបូកសរុបជាក់ស្តែងក្នុងការងារកសាង និងអនុវត្តច្បាប់ក្នុងអាណត្តិកន្លងមក ដកស្រង់បទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះទេ នៅថែមទាំងបានស្នើឡើងនូវអនុសាសន៍ និងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ ប្រកបដោយលក្ខណៈច្បាស់លាស់ បម្រើដល់ការងារកសាងច្បាប់ និងការរៀបចំគោលនយោបាយ រួមចំណែកមិនតូចឡើយដល់ការងារបូកសរុបអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ ក៏ដូចជាកសាងទិសដៅនីតិកម្មសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ផ្សារភ្ជាប់នឹងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់វៀតណាម។ល។
អាចបញ្ជាក់បានថា ដំណើរការកសាងច្បាប់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពការងារក្នុងកម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់បំផុត របស់តំណាងរាស្ត្រ ក្នុងបំណងចង់កែលម្អស្ថាប័ន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនាពេលខាងមុខ តាមស្មារតីដឹកនាំរបស់សមមិត្តអគ្គលេខាធិការ តូឡឹម អំពីការជំរុញរបកគំហើញយុទ្ធសាស្ត្រទាំង ៣ ជាពិសេសគឺរបកគំហើញស្ថាប័ន ព្រោះនោះគឺជា "របកគំហើញនៃរបកគំហើញ"។
សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យត្រូវបានពង្រឹង ដោយផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង និងមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន។ ផ្តោតលើវិស័យ និងបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នភាព និងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ១០ រដ្ឋសភាបានពិនិត្យរបាយការណ៍លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការអនុវត្តគោលនយោបាយ ច្បាប់ស្តីពីការការពារបរិស្ថាន ចាប់តាំងពីច្បាប់ការពារបរិស្ថានឆ្នាំ២០២០ ចូលជាធរមាន ដែលក្នុងនោះតម្រូវឱ្យផ្តោតលើការអនុវត្តភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយរបកគំហើញមួយចំនួន ដើម្បីកែលម្អគុណភាពបរិស្ថាន ការពារសុខភាពប្រជាជន សន្តិសុខបរិស្ថាន និងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ សម័យប្រជុំលើកទី ១០ ក៏បានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យកំពូល នៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយនូវរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល តុលាការប្រជាជនកំពូល វិទ្យាស្ថានអយ្យការប្រជាជនកំពូល និងសវនកម្មរដ្ឋ ស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់រដ្ឋសភាទី១៤ និង ទី១៥ ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យតាមប្រធានបទ និងការដេញដោលសួរដីកា។
ជាលើកដំបូងដែលវេទិកាត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋសភាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយជោគជ័យ។ រួមជាមួយការពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យការដោះស្រាយអនុសាសន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោត។ លទ្ធផលនៃការទទួលប្រជាពលរដ្ឋ ការដោះស្រាយលិខិតស្នាម និងការត្រួតពិនិត្យការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង តវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ផ្ញើមកកាន់រដ្ឋសភា។ល។ បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការកែលម្អច្បាប់ សម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ លើកកម្ពស់សក្តានុពល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរដ្ឋ សកម្មភាពរបស់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋ និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ច ដែលត្រូវបានម្ចាស់ឆ្នោត ប្រជាជនឯកភាព និងវាយតម្លៃខ្ពស់។
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ឆ្នាំ២០២៦ គឺជាខួបអនុស្សារីយ៍លើកទី ៨០ នៃការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋសភាវៀតណាម។ តើរដ្ឋសភានឹងបន្តមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីលើកកម្ពស់សក្តានុពល និងប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាព បំពេញបេសកកម្មឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងនាមជាស្ថាប័នតំណាងខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រជាជន និងជាស្ថាប័នអំណាចរដ្ឋខ្ពស់បំផុតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម តស៊ូដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅ៖ ប្រជាជនមានបាន ប្រទេសជាតិខ្លាំងក្លា ប្រជាធិបតេយ្យ យុត្តិធម៌ និងមានភាពស៊ីវិល័យ?
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន៖ ក្រឡេកមើលទៅក្រោយក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ចាប់ពីប្រជាជាតិមហាសន្និបាតតឹនត្រាវ (Tan Trao) ដែលជាបុព្វការីនៃរដ្ឋសភាវៀតណាម រហូតដល់ការបង្កើតរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១ និងឆ្លងកាត់ ១៥ អាណត្តិ រដ្ឋសភាតែងតែរួមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ សម្រេចលើបញ្ហាធំៗ តាមឆន្ទៈ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន; បំពេញបានយ៉ាងល្អនូវមុខងាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ នីតិកម្ម ត្រួតពិនិត្យកំពូល និងសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ។
ជាក់ស្តែង ប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយ ប្រជាជនកំពុងរង់ចាំ និងរំពឹងទុកលើរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋសភាត្រូវតែបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីនូវផ្នត់គំនិត របៀបគិត និងរបៀបធ្វើការ។
តាមនោះ សកម្មភាពនីតិកម្ម ចាំបាច់ត្រូវកំណត់ថាជាការងារ "របកគំហើញនៃរបកគំហើញ" ត្រូវតែដើរមុន បើកផ្លូវ លើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រតិដ្ឋ បញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មទាំងស្រុង និងបើកចំហរាល់ប្រភពធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍ។ ធានាការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយតម្លាភាព លើកកម្ពស់សមត្ថភាពសមាហរណកម្ម។ យកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យថ្មីៗដូចជា អភិបាលកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ថាមពលកកើតឡើងវិញ កំណើនបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ បរិស្ថាន ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបញ្ហាការពារជាតិ សន្តិសុខក្រៅពីប្រពៃណី។
សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ ចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើបញ្ហានានាដូចជា ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី ធនធាន បរិស្ថាន ការបង្ការ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ការខ្ជះខ្ជាយ ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិពលរដ្ឋ។ល។ ផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាពជាក់ស្តែង និងមតិឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ប្រជាជន បង្កើនការក្តាប់យកបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជាក់ស្តែង ស្តាប់មតិពីមូលដ្ឋាន ពីម្ចាស់ឆ្នោត និងសហគមន៍អាជីវកម្ម ដើម្បីកំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវចំណុចរាំងស្ទះរបស់សង្គម ពីនោះមានការឆ្លើយតបគោលនយោបាយដោយភាពបត់បែន ទាន់ពេលវេលា និងស្របតាមជាក់ស្តែង។
ការសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ ត្រូវធានានូវភាពសត្យានុម័ត និងសុចរិតភាព រាល់សេចក្តីសម្រេចទាំងអស់ត្រូវដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិ ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាចម្បង និងខ្ពស់បំផុត ម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់រាល់ការគ្រប់គ្រងពីផលប្រយោជន៍ក្រុម និងរាល់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីខាងក្រៅ។
បន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវកែលម្អ និងផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបៀបធ្វើការរបស់រដ្ឋសភា និងស្ថាប័ននៃរដ្ឋសភា ធានាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយលក្ខណៈរូបភាព និងបង្កើនលក្ខណៈខ្លឹមសារជាក់ស្តែង។ ចំណុចសំខាន់គឺបន្តកែលម្អការកសាងកម្មវិធីសម័យប្រជុំ របៀបពិភាក្សា ដេញដោលសួរដីកា និងការឆ្លើយសំណួរ បទដ្ឋាននៃការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យ និងការជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោត។ល។
ពង្រឹងការបំប្លែងឌីជីថលឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា កសាង "រដ្ឋសភាឌីជីថល" អនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដោយចាត់ទុកភារកិច្ចនវានុវត្តន៍ និងការបំប្លែងឌីជីថល ជាជំហានរបកគំហើញក្នុងការរៀបចំអនុវត្តមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភា ស្ថាប័ននៃរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្ត្រ។
តំណាងរាស្ត្រកាន់តួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ហេតុនេះចាំបាច់ត្រូវបន្តបញ្ចេញតួនាទី លើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ៗ បង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការលះបង់ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងច្នៃប្រតិដ្ឋ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ និងបំពេញឱ្យបានល្អបំផុតនូវតួនាទីជាអ្នកតំណាងដ៏ស្មោះត្រង់ សម្រាប់ឆន្ទៈ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន។
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ សូមជម្រាបលោកប្រធានរដ្ឋសភា តើបទពិសោធន៍នៃការកែលម្អការងារនីតិកម្មក្នុងរយៈពេលកន្លងមក បានបន្សល់ទុកនូវមេរៀន និងបុព្វបទយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ សម្រាប់ការងាររបស់រដ្ឋសភានាពេលខាងមុខ?
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន៖ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក (ជាពិសេសគឺក្នុងអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥) ការងារនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភាមានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយផ្ទេរពីផ្នត់គំនិត "គ្រប់គ្រង" ទៅជា "ការកសាងអភិវឌ្ឍ" មិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហា ចំពោះមុខ ដែលកំពុងបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានបន្សល់ទុកនូវមេរៀនបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃ រួមចំណែកក្នុងការកែលម្អស្ថាប័ន និងច្បាប់ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ មេរៀនបទពិសោធន៍ទាំងនោះរួមមាន៖
ទីមួយ៖ ការដឹកនាំរបស់បក្ស គឺជាកត្តាគន្លឹះ ដើម្បីធានានូវជោគជ័យនៃសកម្មភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងនីតិកម្ម។ ក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ ការរក្សាតួនាទីដឹកនាំរបស់បក្ស ធានាឱ្យសកម្មភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងនីតិកម្ម តែងតែបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន និងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ក្នុងនាមជាស្ថាប័នតំណាងខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រជាជន រដ្ឋសភាត្រូវធ្វើស្ថាបនូបនីយកម្មទាន់ពេលវេលានូវគោលការណ៍ និងផ្លូវច្បាប់របស់បក្ស ឱ្យទៅជាច្បាប់របស់រដ្ឋ ដែលបង្ហាញពីការឯកភាពគ្នាយ៉ាងខ្ពស់រវាង ឆន្ទៈរបស់បក្ស និងចិត្តរបស់ប្រជាជន បង្កើតជាគ្រឹះគតិយុត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
ទីពីរ៖ ធានានូវការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងច្បាប់ និងការពិតជាក់ស្តែងនៃជីវភាពសង្គម។ រដ្ឋសភាបានពិនិត្យ និងអនុម័តច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើន ជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រ ឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះស្ថានភាពថ្មីៗ និងតម្រូវការជាក់ស្តែងនៃជីវិត។ គោលនយោបាយនានាតែងតែយកប្រជាជន និងសហគ្រាសជាមជ្ឈមណ្ឌល ដោយសកម្មក្នុងការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហានានា រួមចំណែកក្នុងការរំដោះកម្លាំងផលិតកម្ម ក៏ដូចជាកៀរគរ និងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវគ្រប់ធនធានទាំងអស់ សម្រាប់បុព្វហេតុអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។
ទីបី៖ ធានានូវកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបណ្តាអង្គភាពក្នុងសកម្មភាពនីតិកម្ម។ ការងារសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋសភាកាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ក្នុងការរៀបចំគម្រោង និងផែនការតាំងពីដំណាក់កាលដំបូង និងពីចម្ងាយ។ ក៏ដូចជាក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងការកែលម្អគម្រោងដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាពិនិត្យ និងសម្រេច។ កិច្ចសហការយ៉ាងរលូន ជិតស្និទ្ធ និងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងរដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម តុលាការប្រជាជនកំពូល វិទ្យាស្ថានអយ្យការប្រជាជនកំពូល បណ្តាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋសភា និងស្ថាប័នអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធ។ រួមជាមួយការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រ គឺជាកត្តាសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឱ្យច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានា ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងអត្រាគាំទ្រយ៉ាងខ្ពស់។
ទីបួន៖ វិជ្ជាជីវៈ និងវិទ្យាសាស្ត្រ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់លើកកម្ពស់គុណភាពច្បាប់។ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងការលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់កម្មាភិបាល មន្ត្រី បុគ្គលិកនៃខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា ក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិ គណៈកម្មាធិការនានារបស់រដ្ឋសភា ខុទ្ទកាល័យគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន បណ្តាក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងមូលដ្ឋាននានា។ សកម្មភាពនីតិកម្មត្រូវបានអនុវត្តតាមបទដ្ឋានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង រួមជាមួយនឹងការជំរុញការប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដែលជាកត្តាគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លា រួមចំណែកក្នុងការពន្លឿនវឌ្ឍនភាព និងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសកម្មភាពនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភា។
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ព្រាងឯកសារមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានកំណត់ថា៖ បន្តកសាង និងកែលម្អឱ្យបានសមកាលនូវស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។ តើភារកិច្ចនេះដាក់ចេញនូវតម្រូវការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់រដ្ឋសភានាពេលខាងមុខ ជម្រាបលោកប្រធានរដ្ឋសភា?
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន៖ ព្រាងរបាយការណ៍នយោបាយដាក់ជូនមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឱ្យសម្រេចបានតួលេខពីរខ្ទង់ក្នុងអាណត្តិខាងមុខ។ ព្រមទាំងដាក់ចេញនូវតម្រូវការផ្តោតលើការកែលម្អឱ្យបានទូលំទូលាយ និងសមកាលនូវស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងចីរភាព។ល។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងតម្រូវការដែលបានដាក់ចេញ ការងារនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភា ចាំបាច់ត្រូវបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លា លើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ រដ្ឋសភានឹងបន្តអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៦-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីការងារកសាង និងការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី។ អនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នូវបទដ្ឋាននីតិកម្ម ជម្រុញការបង្ការ និងប្រឆាំងអំពើអវិជ្ជមាន និងផលប្រយោជន៍ក្រុម។ បង្កើនបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហការទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម តុលាការប្រជាជនកំពូល វិទ្យាស្ថានអយ្យការប្រជាជនកំពូល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា។ ធានាថាគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែចេញពីផលប្រយោជន៍ជាតិ ជនជាតិ និងបំណងប្រាថ្នាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជន។
បន្តអនុវត្តតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មីផ្នត់គំនិតក្នុងការងារកសាងច្បាប់ ធ្វើឱ្យស្ថាប័នច្បាប់ក្លាយជាឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង និងជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ ត្រួតពិនិត្យរាល់ចន្លោះប្រហោង ការខ្វះខាត ការរាំងស្ទះនៃច្បាប់ ដើម្បីកែសម្រួល បំពេញបន្ថែម និងកែលម្អឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ធានានូវភាពស៊ីចង្វាក់គ្នា ស្ថិរភាព និងលទ្ធភាពអនុវត្តបាន ដែលទាំងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបន្ទាន់ចំពោះមុខផង និងទាំងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិយូរអង្វែង សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ។
ទន្ទឹមនឹងនោះ ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រ បង្កើនសមាមាត្រតំណាងរាស្ត្រជំនាញ ដើម្បីឱ្យរដ្ឋសភាមិនត្រឹមតែជាស្ថាប័នតំណាងខ្ពស់បំផុតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំបញ្ញារបស់ប្រជាជនទាំងមូលផងដែរ។
រដ្ឋាភិបាល បណ្តាវិស័យ និងស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច ភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំការអនុវត្តច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ១០។ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារសេចក្តីកំណត់លម្អិតឱ្យទាន់ពេលវេលា។ ជម្រុញការងារឃោសនា និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ជាពិសេសច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន និងសហគ្រាស។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពគោលនយោបាយជាប្រចាំ ក្រោយពេលប្រកាសឱ្យប្រើ ដើម្បីកែសម្រួល បំពេញបន្ថែម និងកែប្រែឱ្យទាន់ពេលវេលា។
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបន្តដឹកនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវការអនុវត្តសមកាលកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា និងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋសភា។ បន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងស្នើដំណោះស្រាយនានាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្មី លើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ភារកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋសភា មិនត្រឹមតែសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខទាំងមូលផងដែរ គឺការរៀបចំឱ្យបានជោគជ័យនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១។ ក្រៅពីអំណោយផលជាមូលដ្ឋានដូចជា ស្ថានភាពនយោបាយមានស្ថិរភាព ជីវភាព និងការយល់ដឹងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់ វៀតណាមក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសនៅលើពិភពលោក កំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីលំហូរព័ត៌មានមិនពិតនៅលើបណ្តាញសង្គម ឬការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងអរិភាពពីខាងក្រៅ។ សូមលោកប្រធានរដ្ឋសភាជម្រាបជូនអំពីតម្រូវការ និងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះ?
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញម៉ឹន៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១ គឺជា ទិវាបុណ្យនៃប្រជាជនទាំងមូល ជាឱកាសសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតអនុវត្តសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ខ្លួន តាមរយៈការជ្រើសរើស និងបោះឆ្នោតជូនតំណាងឆ្នើមៗ ដែលតំណាងឱ្យឆន្ទៈ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនក្នុងរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិថ្មី។ ពីនោះមក រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាង ពង្រឹង និងកែលម្អប្រទេសនីតិរដ្ឋសង្គមនិយម ដែលជារដ្ឋរបស់ប្រជាជន ដោយប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្ស ដែលនឹងបន្តបង្កើតសន្ទុះថ្មីដើម្បីនាំប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព។
បើប្រៀបធៀបនឹងអាណត្តិមុនៗ ការបោះឆ្នោតលើកនេះមានចំណុចថ្មីសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា៖ កាត់បន្ថយអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ ដោយកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ ដែលលឿនជាង២ខែ បើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗ។ កាត់បន្ថយពេលវេលានៃជំហាននានាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត៖ រយៈពេលចាប់តាំងពីបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះ រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី៧០ថ្ងៃ មកត្រឹម៤២ថ្ងៃ។ កាលបរិច្ឆេទនៃការពិគ្រោះយោបល់ ការប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ក៏ត្រូវបានកែសម្រួលឱ្យស្របគ្នា និងសមស្របតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ កែសម្រួលសមត្ថកិច្ចក្នុងការកំណត់តំបន់បោះឆ្នោត និងការរៀបចំអង្គភាពទទួលបន្ទុកបោះឆ្នោតតាមគំរូរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់។ ធ្វើឱ្យមានភាពសម្បូរបែបនូវវិធីសាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោត ក្រៅពីការជួបអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់ ក៏អនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ឬការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការចុះផ្ទាល់ និងអនឡាញ ក្រោមលក្ខខណ្ឌធានាផ្នែកបច្ចេកទេស សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន និងសន្តិសុខបណ្តាញ។ ជាពិសេស មានយន្តការអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិ ម្ចាស់ការក្នុងការកែសម្រួលពេលវេលា និងណែនាំដល់អង្គភាពទទួលបន្ទុកបោះឆ្នោត នៅពេលមានស្ថានភាពជាក់ស្តែងកើតឡើង ដើម្បីធានាវឌ្ឍនភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀបចំបោះឆ្នោត។
ការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងការដឹកនាំ និងការចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខា ដែលផ្ទាល់បំផុតគឺសមមិត្តអគ្គលេខាធិការ តូ ឡឹម និងគណៈកម្មាធិការបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ចំពោះការងារត្រៀមបោះឆ្នោត គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីធានាបាននូវជ័យជម្នះនៃការបោះឆ្នោត។ ទន្ទឹមនឹងនោះ គឺភាពម៉ឺងម៉ាត់ ភាពម្ចាស់ការ ការច្នៃប្រឌិត និងភាពបត់បែន ដែលស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋាននីមួយៗ។ ការបែងចែកភារកិច្ច និងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងមានប្រសិទ្ធភាព រវាងស្ថាប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារបោះឆ្នោតទាំងមូល បង្កើតឱ្យមានតម្លាភាព ភាពច្បាស់លាស់ ឯកភាព និងភាពរលូន ចាប់ពីថ្នាក់កណ្តាលរហូតដល់មូលដ្ឋាន។ ជាពិសេស ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការក្នុងសារាចរលេខ ៤៦-CT/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយ គឺប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ត្រូវតែសាមគ្គីឯកភាព បង្កើនកិច្ចសហការ ផ្ដោតកម្លាំងកាយចិត្តត្រៀមលក្ខណៈចាំបាច់នានា ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ធានាឱ្យការបោះឆ្នោត ប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រជាធិបតេយ្យ សមភាព ស្របតាមច្បាប់ សុវត្ថិភាព និងសន្សំសំចៃ ឱ្យក្លាយជាសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យដ៏ជ្រាលជ្រៅ ក្នុងស្រទាប់មហាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដើម្បីជ្រើសរើស និងបោះឆ្នោតជូនតំណាងឆ្នើមៗ ដែលតំណាងឱ្យបញ្ញា និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ក្នុងរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ម្ចាស់ឆ្នោតនិងប្រជាជន នឹងលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ពង្រីកសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ខ្លួន ជ្រើសរើសតំណាងដែលមានគុណធម៌ មានសមត្ថភាព មានចិត្ត និងមានចក្ខុវិស័យ ដើម្បីចូលរួមក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១ ដើម្បីអនុវត្តឱ្យបានល្អនូវភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។
ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងអាណត្តិកន្លងមក ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោត និងប្រជាជន ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ បង្កើតជាជំហានចាប់ផ្តើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការកសាង និងការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋក្នុងអាណត្តិថ្មី បង្កើតគ្រឹះស្ថាននយោបាយ - សង្គមដ៏រឹងមាំ ដើម្បីអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស។
និទាឃរដូវថ្មី កំពុងខិតជិតមកដល់ ជាមួយនឹងជំនឿចិត្ត និងមោទនភាពចំពោះប្រទេសជាតិ ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ខ្ញុំសូមផ្ញើនូវពាក្យជូនពរដ៏ល្អបំផុតជូនដល់បងប្អូនរួមជាតិ ម្ចាស់ឆ្នោតទូទាំងប្រទេស សហគមន៍ប្រជាជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស និងមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ។
អ្នកសារព័ត៌មាន៖ សូមគោរពអរគុណលោកប្រធានរដ្ឋសភា!
