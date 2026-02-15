បាវមិញ (Bao Minh) - ផ្សព្វផ្សាយរសជាតិនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម

ឆ្លងកាត់រយៈពេលជាងបីទសវត្សរ៍នៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍ ម៉ាកយីហោនំ ដំណាប់ និងស្ករគ្រាប់ បាវមិញ (Bao Minh) បានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏ធ្លាប់ស្គាល់ ក្នុងវប្បធម៌បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី វៀតណាម (បុណ្យតេត)។ ដោយផ្អែកលើតម្លៃដែលទទួលមរតកពីការធ្វើបង្អែមប្រពៃណី ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) តែងតែព្យាយាម រក្សានូវរសជាតិប្រពៃណីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ព្រមទាំងកំពុងផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាបណ្តើរៗ ដើម្បីនាំយកផលិតផល ដែលពោរពេញដោយអត្តសញ្ញាណនូវម្ហូបអាហារវៀតណាម ឱ្យកាន់តែខិតជិតទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ​។

ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុននំ ដំណាប់ និងស្ករគ្រាប់ បាវមិញ (Bao Minh) ផ្នែកមួយដ៏ធ្លាប់ស្គាល់ សម្រាប់​គ្រួសារជាច្រើនក្រុម ក្នុងឱកាសទទួលបុណ្យតេតមកដល់។ រូបថត៖ឯកសារបស់
ផលិតផលបង្អែមរបស់ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh)  ដែលបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យតេត។ រូបថត៖ ឯកសារបស់ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ 

 

រឿងរ៉ាវរបស់ បាវមិញ (Bao Minh) មិនមែនចាប់ផ្តើមពីផែនការអាជីវកម្មដ៏ស្ងួតនោះទេ ប៉ុន្តែវាចាប់ផ្តើមចេញពីអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែម ក្នុងតំបន់ផ្លូវ​បុរាណនៃរដ្ឋធានី ហាណូយ​ (Ha Noi)។ អគ្គនាយិកា លោកស្រី ង ធិទិញ (Ngo Thi Tinh) តែងតែរំលឹកអំពី របរធ្វើនំ ដែល​ចាត់​ទុកជា "និស្ស័យដែលបានកំណត់ទុកជាមុន"។ កើតក្នុងគ្រួសារដែល​មានប្រពៃណីធ្វើនំ និងស្ករគ្រាប់ តាំងពីសម័យ​អាណានិគម​​បារាំង លោកស្រីបានធំដឹងក្តីឡើងជាមួយក្លិនឈ្ងុយនៃអំបុកស្រូវ​ថ្មី , សណ្តែកខៀវ និងស្ករក្រាម ដែលជាគ្រឿងផ្សំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី។ ជាង ៣៥ ឆ្នាំមុន ចេញពីមូលដ្ឋានផលិតកម្មតូចតាច ម៉ាក់យីហោ បាវមិញ (Bao Minh) បានបោះជំហានម្តងមួយៗ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងរូបមន្តអាថ៌កំបាំង ដែលបានចម្រាញ់ចេញពីច្រើនជំនាន់។

ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) បាន​វិនិយោគ​លើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទំនើប និងបិទ​ជិតគ្នា ដើម្បីបង្កើន​ទន្និផល និង​គុណភាពផលិតផល។

ចំពោះលោកស្រី ទិញ (Tinh) នំធ្វើពីអំបុកស្រូវថ្មី នំចា (cha - នំធ្វើពីម្សៅ មាន​ស្នូល​គឺខ្លាញ់ជ្រូកលាយនឹងស្លឹកក្រូចឆ្មាដែលហាន់ជាសរសៃ ហើយ​យកទៅអាំងឲ្យស្រួយ) ឬស្ករសណ្តែតដីនីមួយៗ មិនត្រឹមតែជាផលិតផលពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវប្បធម៌គ្រួសារ ដែលជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណម៉ាកយីហោ។ មរតកនេះដែលបានជួយឱ្យម៉ាក់យីហោ បាវមិញ (Bao Minh) កសាងបាន "ទុនទុកចិត្ត" យ៉ាងរឹងមាំ បង្កើតនូវភាពខុសប្លែកពីផលិតផលឧស្សាហកម្មទូទៅ ដែលខ្វះនូវការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកអារម្មណ៍។

ចំណុចពិសេស ដែលបង្កើតបានឋានៈរបស់ម៉ាក់យីហោ បាវមិញ (Bao Minh) គឺសមត្ថភាពនៃការសម្របសម្រួលរវាងសិប្បកម្មប្រពៃណី និងការផលិតតាមទ្រង់ទ្រាយធំ។ 

ខ្សែសង្វាក់ផលិតនំសណ្តែតបាយស្រស់របស់ បាវមិញ (Bao Minh) 

 

ទស្សនៈដែលថា "ប្រពៃណីបើគ្មានការច្នៃប្រឌិតថ្មីនឹងក្លាយជាភាពហួសសម័យ" បានជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុននេះសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាជាកូនសោរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។

ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) បានវិនិយោគលើប្រព័ន្ធរោងចក្រទំនើប ដែលមានផ្ទៃដីរាប់ពាន់ម៉ែត្រការ៉េ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ និងទីក្រុងហូជីមិញ ដោយអនុវត្តបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលផលិតកម្ម។

ផលិតផលដំណាប់ ក្នុង​ដំណាក់កាល​វេចខ្ចប់។ រូបថត៖ ថាញ់យ៉ាង / VNP

អាស្រ័យហេតុនេះ បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនៃនំប្រពៃណី គឺអនាម័យ សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ ត្រូវបានដោះស្រាយ។ ចេញពីនំធ្វើ​ពីអំបុក​ស្រូវថ្មីដ៏ស្រស់ ដែលរក្សាទុកបានត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃ បច្ចុប្បន្នផលិតផលនេះរបស់ បាវមិញ (Bao Minh) អាចពន្យារពេលប្រើប្រាស់បានយូរជាង ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបាននូវភាពទន់ស្វិត រសជាតិផ្អែមស្រទន់ និងក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់។ ក្រុមហ៊ុននេះប្តេជ្ញាមិនប្រើប្រាស់សារធាតុពណ៌ ឬសារធាតុបន្ថែមឧស្សាហកម្ម ដោយជ្រើសរើសតែគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិសុទ្ធសាធ ដូចជាអំបុកស្រូវថ្មីស្រស់ សណ្តែតខៀវសុទ្ធសាធ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង "ព្រលឹងជនបទ" និងបទដ្ឋានទំនើប បានបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែង ប្រកបដោយចីរភាព សម្រាប់ម៉ាកសយីហោនេះ។

មិនបញ្ឈប់ត្រឹមកម្រិតគុណភាពផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេ ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) នៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ទីតាំងម៉ាកយីហោយ៉ាងច្បាស់លាស់។ រាល់កាដូជនបទដែលធ្លាប់តែស្គាល់ ត្រូវបានលើកកម្ពស់ឱ្យក្លាយជា "វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍វប្បធម៌" ដែលសមស្របនឹងលំហទំនើប និងតម្រូវ​ការ​ជូន​ជា​កាដូ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន​នេះ មានវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារទំនើបធំៗជាច្រើន ដូចជា Big C, AEON, LotteMart និងបានក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយម ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ ពិធីមង្គលការ និងសកម្មភាពការទូត។

ភ្ញៀវមកទស្សនា​ការតាំងពិព័រណ៍ និង​ស្វែងយល់នូវផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ ។រូបថត៖ ថាញ់យ៉ាង / VNP

ប្រជាជន​ជ្រើសរើសផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាវមិញ ។ រូបថត៖ ថាញ់យ៉ាង / VNP

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ ក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្ម គឺការដែលក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) បាននាំចេញទំនិញដំបូងបង្អស់ ទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើង នៅចុងឆ្នាំ ២០២៤ និងដើមឆ្នាំ ២០២៥។ រូបភាពនៃនំធ្វើ​ពី​អំបុកស្រូវ​ថ្មី  នំធ្វើពីម្សៅដំឡូងមីស្នូលសណ្តែតខៀវ (នំភូធេ (phu the)) នំចា (cha) បានមានវត្តមាន ក្នុងមហោស្រពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ ដែលបានរួមចំណែកបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់សហគ្រាសវៀតណាម។ ការដែលមានផលិតផលចំនួន ៦ ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ OCOP ផ្កាយ ៤ និងកំពុងឆ្ពោះទៅរកផ្កាយ ៥ ក៏បានបើកឱកាសឱ្យក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារ ដែលពិបាកៗ ដូចជា ជប៉ុន តៃវ៉ាន់ (ចិន) ចិន និងអឺរ៉ុប ផងដែរ។

ស្មារតី "ពាក់អាវថ្មី" សម្រាប់មរតក ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ តាមរយៈការរចនាវេចខ្ចប់ ជាពិសេសនៅក្នុងឈុតកាដូ សម្រាប់បុណ្យតេត។ ទន្ទឹមនឹងនំប្រពៃណី ដំណាប់បុណ្យតេត ធ្វើពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិដូចជា ត្រឡាច គ្រាប់ឈូក, ដូង, ខ្ញី, សណ្តែកដី... ត្រូវបានរចនាជាឈុតកាដូជាច្រើនប្រភេទ ដែលមានន័យថា ការជួបជុំគ្រួសារ សិរីសួស្ដី និងលាភសក្ការៈ ស័ក្តិសមជាកាដូក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យតេតប្រពៃណី។

យោងតាម​លោកស្រី ទិញ (Tinh) ជារៀងរាល់បុណ្យតេត ក្រុមហ៊ុន បាវមិញ (Bao Minh) តែងតែដំណើរការអស់ពីសមត្ថភាព ដោយផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរាប់រយតោន ទៅកាន់ទីផ្សារ ផលិតកម្មលើខ្សែសង្វាក់ទំនើប និងគោរពតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះ  ការរក្សានំនិងស្ករគ្រាប់ប្រពៃណី មិនត្រឹមតែជាប្រៀបខ្លាំងនៃអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏នេះជាវិធីរក្សាទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍នៃបុណ្យតេតវៀតណាម ទោះ​បីជានៅទីណាក៏ដោយ អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែអាចទទួលបាននូវរសជាតិស្រុកកំណើតយ៉ាងពេញលេញ៕

អត្ថបទ៖ ថាវវី - រូបថត៖ ឯកសាររបស់ បាវមិញ និងថាញយ៉ាង / VNP   ប្រែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង


