បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនីតិកាលទី១៤​ ចំនួន​១៩រូប

អគ្គលេខាធិការបក្ស​ លោក To Lam រួមជាមួយសមមិត្តសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងសមាជិកលេខាធិការ​នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៤ បង្ហាញមុខវត្តមាន​ នៅក្នុងសន្និបាតលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ​មជ្ឈិមបក្ស​ នីតិកាលទី ១៤។ រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

១. សមមិត្ត TO LAM អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ​មជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម។

២. សមមិត្ត TRAN THANH MAN សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការ​បក្សរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។

៣. សមមិត្ត TRAN CAM TU សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី១៣ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ​កម្មាធិការ​លេខាធិការ លេខាគណៈកម្មាធិការ​បក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម។

៤. សមមិត្ត LMINH HUNG សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិម។

៥. សមមិត្ត DO VAN CHIEN សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី១៣  អនុលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការ​បក្សរដ្ឋសភា អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។

៦. សមមិត្តស្រី BUI THMINH HOAI សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈ​កម្មាធិការ​បក្សរណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម។

៧. សមមិត្ត PHAN VAN GIANG សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ​កម្មាធិការ​បក្សរដ្ឋាភិបាល អនុលេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ។

៨. សមមិត្ត LUONG TAM QUANG សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ​កម្មាធិការ​បក្សរដ្ឋាភិបាល លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។

៩. សមមិត្ត NGUYEN DUY NGOC សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងហាណូយ។

១០. សមមិត្ត NGUYEN TRONG NGHIA សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍យោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។

១១. សមមិត្ត TRINH VAN QUYET លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៣ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិម។

១២. សមមិត្ត LHOAI TRUNG លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ​កម្មាធិការ​បក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស។

១៣. សមមិត្ត LMINH TRI លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិម។

១៤. សមមិត្ត TRAN LUU QUANG លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងហូជីមិញ។

១៥. សមមិត្ត PHAM GIA TUC សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។

១៦. សមមិត្ត TRAN STHANH សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម។

១៧. សមមិត្ត NGUYEN THANH NGHI ប្រធានគណៈគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម។

១៨. សមមិត្ត DOAN MINH HUAN សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈ​កម្មាធិការ​បក្ស អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃវិទ្យាស្ថាននយោបាយជាតិហូជីមិញ។

១៩. សមមិត្ត TRAN DUC THANG សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ​បក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន។

  

