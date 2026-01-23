បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនីតិកាលទី១៤ ចំនួន១៩រូប
១. សមមិត្ត TO LAM អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម។
២. សមមិត្ត TRAN THANH MAN សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។
៣. សមមិត្ត TRAN CAM TU សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី១៣ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការលេខាធិការ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម។
៤. សមមិត្ត LE MINH HUNG សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិម។
៥. សមមិត្ត DO VAN CHIEN សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី១៣ អនុលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។
៦. សមមិត្តស្រី BUI THI MINH HOAI សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម។
៧. សមមិត្ត PHAN VAN GIANG សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល អនុលេខាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ។
៨. សមមិត្ត LUONG TAM QUANG សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
៩. សមមិត្ត NGUYEN DUY NGOC សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងហាណូយ។
១០. សមមិត្ត NGUYEN TRONG NGHIA សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នីតិកាលទី ១៣ លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍យោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។
១១. សមមិត្ត TRINH VAN QUYET លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៣ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិម។
១២. សមមិត្ត LE HOAI TRUNG លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស។
១៣. សមមិត្ត LE MINH TRI លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិម។
១៤. សមមិត្ត TRAN LUU QUANG លេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៣ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងហូជីមិញ។
១៥. សមមិត្ត PHAM GIA TUC សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។
១៦. សមមិត្ត TRAN SY THANH សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម។
១៧. សមមិត្ត NGUYEN THANH NGHI ប្រធានគណៈគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម។