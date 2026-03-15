នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម មិញជិញ អញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១
នៅវេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ នៃទិវាបុណ្យធំរបស់ជាតិ រួមជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតជិត ៧៩ លាននាក់ នៅទូទាំងប្រទេស នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ២១ សង្កាត់តីហូ (Tay Ho) ទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជាលើកដំបូង ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដែលសក្តិសមបំផុត ធ្វើជាតំណាងរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦ - ២០៣១។
- ខ្លឹមសារ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម / ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម