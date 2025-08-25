ទឹវ៉ឹន (Tu Van) - ភូមិកាត់ដេរទង់ជាតិ ដែលមានអាយុកាល ៨០ ឆ្នាំ

ទឹវ៉ឹន (Tu Van) - ភូមិកាត់ដេរទង់ជាតិ ដែលមានអាយុកាល ៨០ ឆ្នាំ

មានអ្នកតិចណាស់ ដែលដឹងថា នៅខាងក្រោយទង់ជាតិ​ពណ៌ក្រហមមានផ្កាយ​ពណ៌លឿងដ៏ពិសិដ្ឋ និងមោទនភាព គឺជាស្នាដៃដ៏ស្ញៀមស្ងាត់​របស់សិប្បករមកពីភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) ឃុំ ចឿង​យឿង (Chuong Duong) (រដ្ឋធានី ហាណូយ) ដែលឧស្សាហ៍កាត់ដេរ ដោយក្តីស្រឡាញ់ និងមោទនភាពជាតិ។

ផលិតផលទង់ជាតិរបស់បណ្តាគ្រួសារប្រកបមុខរបរកាត់​ដេរទង់ជាតិ នៅក្នុងភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van)  មិនត្រឹមតែចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ទូទាំងខេត្ត ក្រុងក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងនាំចេញទៅកាន់បរទេស ដូចជា ឡាវ កម្ពុជា ដើម្បីបម្រើអាណិកជន​វៀត​ណាមរស់នៅឯបរទេសដូច អឺរ៉ុប និងអាមេរិកផងដែរ។

មុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិនៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) បានបង្កើតឡើង នៅខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥។ នៅពេលនោះ សិប្បករ និងជាងកាត់ដេរក្នុងភូមិនេះ បានទទួល​ការអញ្ជើញពីគណៈកម្មាធិការតស៊ូទៅកាន់ផ្លូវ​​ ហាងបុង (Hang Bong) (រដ្ឋធានី ហាណូយ) ចូលរួម​ក្នុង​សហករណ៍ទង់ក្រហម ដើម្បីដេរប៉ាក់ទង់ជាតិបម្រើបដិវត្តន៍។ ចាប់​តាំង​ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះមក មុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិ បានរីកចម្រើនពេញភូមិ ហើយក្លាយជាមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត ក៏ដូចជាក្ដីមោទនភាពដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជនភូមិ ទឺវ៉ឹន (Tu Van) ជាច្រើនជំនាន់ផងដែរ។

កាន់តែខិតជិតដល់ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា បរិយាកាសនៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) - ទីដែល​​មានគ្រួសារជាច្រើន ប្រកបរបរកាត់ដេរទង់ជាតិ កាន់តែមានភាពអ៊ូអរ និងមមាញឹក ។ នៅតាម​រោង​ជាង​តូច​ៗ ឬនៅតាមផ្ទះនីមួយៗ សំឡេងម៉ាស៊ីនដេរបន្លឺឡើងមិនឈប់ឈរ ហាក់ដូចជាកំពុងប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលា​​។ ពីហត្ថា​ទាំងគូរដ៏​ឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់ជាងដេរ ទង់ពណ៌ក្រហមមាន​ផ្កាពណ៌លឿងនីមួយៗ បាន​ចេញជារូបរាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។


គ្រួសារជាច្រើននៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) បានបន្ត មុខរបរនេះ ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ ដោយចាត់ទុកការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍការកាត់ដេរទង់ជាតិ ដូចជាបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋមួយ រួមចំណែកបង្កើតបេតិកភណ្ឌ
វប្បធម៌​មួយ ដែល​ជិតស្និទ្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អង់​អាចក្លាហានរបស់ជាតិ។


ក្នុងរោងផលិតទង់ជាតិរបស់គ្រួសារលោក ង្វៀន​ វ៉ាន់​ភុក (Nguyen Van Phuc) មានកម្មករជាង ៣០ នាក់ ដែលកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការយ៉ាងពេញទំហឹង ដើម្បីបំពេញការ​បញ្ជាទិញឱ្យទាន់ពេលវេលា។ លោក ភុក​ (Phuc) បានឱ្យដឹងថា ក្នុង​​ឱកាសពិធីបុណ្យធំៗរបស់​ប្រទេសជាតិ រោងផលិត​ត្រូវតែបង្កើនម៉ោងធ្វើការ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ ដែលកើនឡើងមួយដងកន្លះ ឬរហូតដល់ពីរដង។

លោក ភុក​ (Phuc) បានចែករំលែកថា៖ “កាលពីមុន  ការដេរទង់ជាតិភាគច្រើនធ្វើដោយដៃ ។  ទោះ​បីជួបការ​លំបាក និងនឿយហត់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ​ប្រជាជនភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) មានមោទនភាពណាស់ ដែលបានរួមចំណែកដ៏តូចមួយរបស់​ខ្លួន ក្នុងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយរួមរបស់ប្រទេសជាតិ។ សព្វថ្ងៃ​នេះ ដោយសារមាន​ម៉ាស៊ីន​  និងបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ពដ៏ទំនើប បរិមាណផលិតផលបានកើនឡើងជាច្រើនដង។  ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគោរពចំពោះរូបភាព​ដ៏ពិសិដ្ឋនៃទង់ជាតិ​ នៅ​តែ​ត្រូវបាន​សិល្បករកាត់​ដេរ​ក្នុង​ភូមិរក្សាដូចគ្រាមុន។​

ក្រៅពីផលិតផលទង់ជាតិដែលព្យួរ  អ្នកភូមិ​ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) ក៏ទទួលដេរ​យីហ៊ោ ពាក្យស្លោក ទង់ជាតិអន្តរជាតិ ទង់អនុស្សាវរីយ៍ ទង់ជាតិសម្រាប់បើកឆ្នាំសិក្សាថ្មី ។ល។


លោកស្រី វឿង​ធីញុង (Vuong Thi Nhung) ជាអ្នកភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) កើតក្នុងគ្រួសារ មាន​ ៤ ជំនាន់ ដែលប្រកបមុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ដើម្បីកាត់ដេរសម្រេច​បាន​ទង់ជាតិមួយ ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ជិតដប់ដំណាក់កាល ចាប់ពីការជ្រើសរើសក្រណាត់ ការជ្រលក់ពណ៌ ការកាត់ដេរ រហូតដល់ការបោះពុម្ព និងអ៊ុតឱ្យរាបស្មើ…​ ក្នុង​នោះ​ ដំណាក់​ការ​ជ្រើសរើស​ក្រណាត់​ ដើរ​តួនាទី​សំខាន់​ណាស់ ក្រណាត់​ត្រូវក្រាស់ ពណ៌ក្រហម​ស្រស់ និង​មិនហើរ​ពណ៌ តាម​ពេលវេលា​។

លោកស្រី វូ ធីធឿង (Vu Thi Thuong) បាន​ប្រកបមុខរបរ​កាត់ដេរ​ទង់ជាតិ ​អស់​រយៈពេល ​២០ ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នោះ ​បាន​និយាយ​ថា ការ​កាត់ដេរទង់ជាតិ ​មិន​អាច​ធ្វើដោយធ្វេសប្រហែសបានទេ ​​ព្រោះ​ទង់ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​នៅ​កន្លែងដ៏​ពិសិដ្ឋ។ ផលិតផលនៃ​ទង់ជាតិនីមួយៗ ត្រូវតែធានាបាននូវភាពជាក់លាក់ដាច់ខាត ទាំងសមាមាត្រ ពណ៌ រូបរាង និងថ្នេរដេរ ។

មុខរបរដេរទង់ជាតិ ត្រូវបានអ្នក​ភូមិ​គ្រប់ជំនាន់នៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) រក្សាទុក និងអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទង់ជាតិពណ៌ក្រហមមាន​ផ្កាយពណ៌លឿង បានក្លាយជានិមិត្តរូបដ៏ពិសិដ្ឋនៃឯករាជ្យភាព សេរីភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាឈានឡើង​របស់ប្រទេសជាតិ។ ហើយនៅក្នុងភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) សិប្បករស្ងៀមស្ងាត់ នៅតែត្បាញនិមិត្តរូបនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយក្តីមោទនភាព និងក្តីស្នេហាជាតិ។

មិនត្រឹមតែបម្រើការ​ក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ រោងផលិតទង់ជាតិ នៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van)  ក៏នាំចេញទង់ជាតិទៅកាន់បរទេស ដើម្បីបម្រើអាណិកជនវៀតណាមដែលរស់នៅឯបរទេស ដូចជា អាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន ជាដើម​។

 

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ផលិតផល​ទង់ជាតិ​របស់​ភូមិ​នេះត្រូវ​បាន​ផលិត​តាមច្រើនប្រភេទជាង​មុន។ ក្រៅពីទង់ជាតិដែលព្យួរ អបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យទាននានា អ្នកភូមិ​ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) ក៏ធ្វើទង់បក្ស ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា ទង់ប្រាំពណ៌ ទង់ជាតិអន្តរជាតិ ទង់អនុស្សាវរីយ៍ ទង់ជាតិសម្រាប់បើកឆ្នាំសិក្សាថ្មី បដា ពាក្យស្លោក។ល។ ផលិតផលទង់​របស់​ភូមិ​ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) តែងតែទទួលបាន​ការទុក​ចិត្ត​ និង​ជ្រើសរើសពីអតិថិជន ​ដើម្បី​នាំយក​ទៅប្រើប្រាស់ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​​សំខាន់។


ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទង់ជាតិពណ៌ក្រហមមាន​ផ្កាយពណ៌លឿង បានក្លាយជានិមិត្តរូបដ៏ពិសិដ្ឋនៃឯករាជ្យភាព សេរីភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាឈានឡើងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ហើយនៅក្នុងភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) បណ្តាជាងកាត់​ដេរដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ នៅតែត្បាញនិមិត្តរូបនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយ​ក្តីមោទនភាព និងក្តីស្នេហាជាតិ៕

 

អត្ថបទ៖ ង៉ឹនហា - រូបថត៖ ខាញឡុង​/ VNP ប្រែសម្រួលង្វៀន​យ៉ាង



