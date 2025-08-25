ទឹវ៉ឹន (Tu Van) - ភូមិកាត់ដេរទង់ជាតិ ដែលមានអាយុកាល ៨០ ឆ្នាំ
មានអ្នកតិចណាស់ ដែលដឹងថា នៅខាងក្រោយទង់ជាតិពណ៌ក្រហមមានផ្កាយពណ៌លឿងដ៏ពិសិដ្ឋ និងមោទនភាព គឺជាស្នាដៃដ៏ស្ញៀមស្ងាត់របស់សិប្បករមកពីភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) ឃុំ ចឿងយឿង (Chuong Duong) (រដ្ឋធានី ហាណូយ) ដែលឧស្សាហ៍កាត់ដេរ ដោយក្តីស្រឡាញ់ និងមោទនភាពជាតិ។
មុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិនៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) បានបង្កើតឡើង នៅខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៥។ នៅពេលនោះ សិប្បករ និងជាងកាត់ដេរក្នុងភូមិនេះ បានទទួលការអញ្ជើញពីគណៈកម្មាធិការតស៊ូទៅកាន់ផ្លូវ ហាងបុង (Hang Bong) (រដ្ឋធានី ហាណូយ) ចូលរួមក្នុងសហករណ៍ទង់ក្រហម ដើម្បីដេរប៉ាក់ទង់ជាតិបម្រើបដិវត្តន៍។ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះមក មុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិ បានរីកចម្រើនពេញភូមិ ហើយក្លាយជាមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត ក៏ដូចជាក្ដីមោទនភាពដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជនភូមិ ទឺវ៉ឹន (Tu Van) ជាច្រើនជំនាន់ផងដែរ។
កាន់តែខិតជិតដល់ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា បរិយាកាសនៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) - ទីដែលមានគ្រួសារជាច្រើន ប្រកបរបរកាត់ដេរទង់ជាតិ កាន់តែមានភាពអ៊ូអរ និងមមាញឹក ។ នៅតាមរោងជាងតូចៗ ឬនៅតាមផ្ទះនីមួយៗ សំឡេងម៉ាស៊ីនដេរបន្លឺឡើងមិនឈប់ឈរ ហាក់ដូចជាកំពុងប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលា។ ពីហត្ថាទាំងគូរដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់ជាងដេរ ទង់ពណ៌ក្រហមមានផ្កាពណ៌លឿងនីមួយៗ បានចេញជារូបរាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។
គ្រួសារជាច្រើននៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) បានបន្ត មុខរបរនេះ ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ ដោយចាត់ទុកការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍការកាត់ដេរទង់ជាតិ ដូចជាបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋមួយ រួមចំណែកបង្កើតបេតិកភណ្ឌ
វប្បធម៌មួយ ដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់ជាតិ។
លោក ភុក (Phuc) បានចែករំលែកថា៖ “កាលពីមុន ការដេរទង់ជាតិភាគច្រើនធ្វើដោយដៃ ។ ទោះបីជួបការលំបាក និងនឿយហត់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រជាជនភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) មានមោទនភាពណាស់ ដែលបានរួមចំណែកដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួន ក្នុងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយរួមរបស់ប្រទេសជាតិ។ សព្វថ្ងៃនេះ ដោយសារមានម៉ាស៊ីន និងបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ពដ៏ទំនើប បរិមាណផលិតផលបានកើនឡើងជាច្រើនដង។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគោរពចំពោះរូបភាពដ៏ពិសិដ្ឋនៃទង់ជាតិ នៅតែត្រូវបានសិល្បករកាត់ដេរក្នុងភូមិរក្សាដូចគ្រាមុន។
លោកស្រី វឿងធីញុង (Vuong Thi Nhung) ជាអ្នកភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) កើតក្នុងគ្រួសារ មាន ៤ ជំនាន់ ដែលប្រកបមុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ដើម្បីកាត់ដេរសម្រេចបានទង់ជាតិមួយ ត្រូវឆ្លងកាត់ជិតដប់ដំណាក់កាល ចាប់ពីការជ្រើសរើសក្រណាត់ ការជ្រលក់ពណ៌ ការកាត់ដេរ រហូតដល់ការបោះពុម្ព និងអ៊ុតឱ្យរាបស្មើ… ក្នុងនោះ ដំណាក់ការជ្រើសរើសក្រណាត់ ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្រណាត់ត្រូវក្រាស់ ពណ៌ក្រហមស្រស់ និងមិនហើរពណ៌ តាមពេលវេលា។លោកស្រី វូ ធីធឿង (Vu Thi Thuong) បានប្រកបមុខរបរកាត់ដេរទង់ជាតិ អស់រយៈពេល ២០ ឆ្នាំមកហើយនោះ បាននិយាយថា ការកាត់ដេរទង់ជាតិ មិនអាចធ្វើដោយធ្វេសប្រហែសបានទេ ព្រោះទង់ជាតិត្រូវបានព្យួរនៅកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋ។ ផលិតផលនៃទង់ជាតិនីមួយៗ ត្រូវតែធានាបាននូវភាពជាក់លាក់ដាច់ខាត ទាំងសមាមាត្រ ពណ៌ រូបរាង និងថ្នេរដេរ ។
មិនត្រឹមតែបម្រើការក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ រោងផលិតទង់ជាតិ នៅភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) ក៏នាំចេញទង់ជាតិទៅកាន់បរទេស ដើម្បីបម្រើអាណិកជនវៀតណាមដែលរស់នៅឯបរទេស ដូចជា អាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន ជាដើម។
សព្វថ្ងៃនេះ ផលិតផលទង់ជាតិរបស់ភូមិនេះត្រូវបានផលិតតាមច្រើនប្រភេទជាងមុន។ ក្រៅពីទង់ជាតិដែលព្យួរ អបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យទាននានា អ្នកភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) ក៏ធ្វើទង់បក្ស ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា ទង់ប្រាំពណ៌ ទង់ជាតិអន្តរជាតិ ទង់អនុស្សាវរីយ៍ ទង់ជាតិសម្រាប់បើកឆ្នាំសិក្សាថ្មី បដា ពាក្យស្លោក។ល។ ផលិតផលទង់របស់ភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) តែងតែទទួលបានការទុកចិត្ត និងជ្រើសរើសពីអតិថិជន ដើម្បីនាំយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់។
ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទង់ជាតិពណ៌ក្រហមមានផ្កាយពណ៌លឿង បានក្លាយជានិមិត្តរូបដ៏ពិសិដ្ឋនៃឯករាជ្យភាព សេរីភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាឈានឡើងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ហើយនៅក្នុងភូមិ ទឹវ៉ឹន (Tu Van) បណ្តាជាងកាត់ដេរដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ នៅតែត្បាញនិមិត្តរូបនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយក្តីមោទនភាព និងក្តីស្នេហាជាតិ៕
អត្ថបទ៖ ង៉ឹនហា - រូបថត៖ ខាញឡុង/ VNP ប្រែសម្រួលង្វៀនយ៉ាង