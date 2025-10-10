ទីតាំងណែនាំសិប្បកម្មធ្វើក្រដាសយ៉ (do) នៅភូមិអៀនថាយ (Yen Thai)

ស្ថិតក្នុងការរស់នៅដ៏មមាញឹកនៃទីក្រុង ភូមិ អៀន​ថាយ (Yen Thai) (គេ​តែង​តែ​ហៅ​ថា ​ភូមិ បឿយ (Buoi)) សង្កាត់ តី​ហូ (Tay Ho) រដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi)) ជាកន្លែងធ្លាប់​មានសំឡេង​ត្បាល់បុកក្រដាសយ៉ (do) ពីអតីតកាល​។ ឥឡូវនេះត្រូវបានពញ្ញាក់ឡើង ក្នុងលំហវប្បធម៌ពិសេស ណែនាំនូវសិប្បកម្មប្រពៃណីនៃការធ្វើក្រដាសយ៉ (do)

កន្លែងតាំងពិព័រណ៌ស្តីពីការបង្កើតភូមិសិប្បកម្មក្រដាសយ៉ អៀនថាយ (Yen Thai) ភូមិ បឿយ (Buoi)) សង្កាត់ តីហូ (Tay Ho) រដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi))។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង / VNP 


សំឡេងត្បាល់​បុក​សំបក​ឈើយ៉ (do) សំឡេង​ទឹក​ហូរ ​ជាសំឡេងធ្លាប់​ស្គាល់ ទាក់ទង​នឹង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​​ហាណូយ (Ha Noi) ​​ជា​ច្រើន​ជំនាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រហូតដល់ទសវត្សឆ្នាំ២០០០ នៅពេលដែលសហករណ៍ធ្វើក្រដាស ត្រូវបានរំលាយ សិប្បកម្មនេះបាន​បាត់បង់បន្តិចម្តងៗ​។ សិប្បករ​ចុងក្រោយនៃ ភូមិ អៀន​ថាយ​ (Yen Thai) ក៏ចាស់ជរាទៅ សំឡេង​ត្បាល់បុក​ក៏ស្ងាត់ ក្រដាសយ៉ (do) ស្ទើរតែបាត់ពីជីវិតក្នុងទីក្រុង។

នៅឆ្នាំ២០២៤ នៅលេខ១៨៩ ផ្លូវ ទ្រីច​សាយ (Trich Sai) គណៈកម្មការប្រជាជនសង្កាត់ បឿយ (Buoi) (ឥឡូវនេះជា​សង្កាត់​ តីហូ (Tay Ho)) បានដាក់ឲ្យ​ដំណើរការជាជាផ្លូវការ ”ទីតាំងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងណែនាំអំពី សិប្បកម្មប្រពៃណីធ្វើក្រដាសយ៉ (do) "។ កន្លែង​​នេះពិត​​ជា​ "សារមន្ទីរ​មួយ" ដែលជា​កន្លែង​ផ្សារភ្ជាប់​​រវាង​អតីតកាល និង​បច្ចុប្បន្ន និងជាកន្លែង​ ដែល​ភ្ញៀវបានស្វែងយល់ ទស្សនា និង​ទទួល​បទពិសោធន៍​ពី​ដំណើរការ​ធ្វើ​ក្រដាសយ៉ (do) ​ជាមួយ​សិប្បករ​នៃ​ភូមិ​សិប្បកម្ម ។

តំបន់តាំងពិព័រណ៌រូបថតដែល​បង្ហាញពីដំណើរការធ្វើក្រដាសយ៉ (do) ។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង / VNP 


ក្រដាស​យ៉ (Do) មិនត្រឹមតែប្រើក្នុង​ការសរសេរអក្សរក្បាច់ ឬគូរគំនូរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងប្រើប្រាស់ ក្នុងជីវិតសម័យទំនើបផងដែរ ដូចជាធ្វើសៀវភៅកត់ត្រា ផ្លិត គ្រឿងអលង្ការ ឬគ្រាន់តែសរសេរសំបុត្រដោយដៃមួយ ដែលជាអ្វីហាក់ដូចជាសាបសូន្យទៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។

 

វិចិត្រករ និងអ្នកសរសេរអក្សរក្បាច់​ ង្វៀន​ យុយ​ឌឹក (Nguyen Duy Duc) បានចែករំលែកថា៖ “ការបង្កើតឡើងវិញនូវលំហសិប្បកម្ម​ ភូមិ បឿយ (Buoi) មិនត្រឹមតែរក្សាសិប្បកម្ម​បុរាណប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរំលឹក​ឡើង​វិញ​នូ​វការចងចាំផ្នែកវប្បធម៌មួយ របស់ប្រជាជនទៀតផង។ ខ្ញុំ​មក​ទីនេះ ដោយសារ​ខ្ញុំ​មាន​ចំណង់ចំណូល​ចិត្តចំពោះ​អក្សរក្បាច់ និងដោយសារក្រដាង​យ៉ (do) គឺជាសម្ភារៈ​មិន​អាច​ជំនួស​បាន​ ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ច្នៃប្រតិដ្ឋ។

លើសពីនេះ កន្លែងតាំងពិព័រណ៌ក៏ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវ​​ទស្សនា​ ដូចជា ការវាយសំបក​ដើម​យ៉ (Do) កិនសំបក​ឈើ​​ ​និងការ​បង្តើត​រាង​ក្រដាសក្នុងទឹក  ក្រោមការណែនាំរបស់សមាជិកនៃសហគ្រាសសង្គម Zo Project ។ 
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសស្វែងយល់នូវសិប្បកម្មធ្វើ​ក្រដាសយ៉ (do) ។ រូបថត៖ ឯកសារ

នេះក៏ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំសកម្មភាពអប់រំវប្បធម៌សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ដូចជាថ្នាក់សរសេរអក្សរក្បាច់ ពន្លានិពន្ធ ការតាំងពិពណ៌គំនូរ ដែល​គូរលើក្រដាសយ៉ (do)... ដែលប្រារព្ធឡើងជាទៀងទាត់ រួមចំណែកចិញ្ចឹមបីបាច់ ថែរក្សាជីវិតវប្បធម៌របស់យុវជន។

កន្លែង​ដាក់តាំង​ផលិតផលមួយ​ចំនួន​​ ដែល​ធ្វើ​ក្រដាសយ៉ (do) ។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង /VNP

យុវនារី ង្វៀន កឹមលី (Nguyen Cam Ly) ជានិស្សិតសិក្សានៅប្រទេសកាណាដា ជាអ្នកចូលចិត្តវប្បធម៌ប្រពៃណីបាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា៖ “ខ្ញុំ​បាន​រៀន​សរសេរ​អក្សរ​ក្បាច់នៅទីនេះ ចាប់​ពីមូល​ដ្ឋាន ដល់​ថ្នាក់​ខ្ពស់។ ក្រដាសយ៉ (do) មិនងាយស្រួលសរសេរទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសរសេរលើ​ក្រដាសនេះបាន អ្នក​នឹងមានអារម្មណ៍ថា អ្នកកំពុងយល់​ដឹង​យ៉ាង​ច្បាស់នូវអក្សរវៀតណាម​។ មេរៀននីមួយៗ នៅទីនេះធ្វើឱ្យខ្ញុំយល់ និងស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិកាន់តែស៊ីជម្រៅ​ថែមទៀត។"

ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជា​ច្រើន​បាន​សរសេរចំណាប់​ ​អារម្មណ៍​របស់​ពួក​គេ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​មកទស្សនា “”ទីតាំងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងណែនាំអំពី សិប្បកម្មប្រពៃណីធ្វើក្រដាសយ៉ (do) "។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង / VNP 

 

ក្នុង​ជីវភាពរស់នៅដ៏​ទំនើប "សារមន្ទីរ​ក្រដាសយ៉ (Do)" នៅផ្លូវ​ ទ្រីច​សាយ (Trich Sai) គឺជាការទីពឹងផ្អែកខាងស្មារតីសម្រាប់នរណា ដែលចង់ស្វែងរកឫសគល់ ស្វែងរកភាពល្អិតល្អន់ និងយឺតយ៉ាវ ក្នុងរាល់ចង្វាក់នៃជីវិត៕

 

