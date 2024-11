ដំណើរកំណត់ត្រារបរប្រពៃណីវៀតណាម

17/11/2024

ដើម្បី​សម្រេច​បាននូវសៀវ​ភៅ​រូបភាព “របរ​ប្រពៃណីវៀតណាម”ឈ្មោះ​ជាភាសា​អង់គ្លេស​ Vietnam’s Traditional Crafts អ្នកថតរូប ត្រឹន​ ថេភុង​ (Tran The Phong) បាន​ចំណាយ​ពេលវេលា​ជាង​១០ឆ្នាំ​ ធ្វើ​ដំណើរពីភាគខាងជើងទៅភាគខាង​​ត្បូង​ ខិតខំស្វែងយល់​ សណ្ដាប់​រឿង​រ៉ាវ​ និង ថត​កាលៈទេសៈ​សាមញ្ញ​តែស្អាត​គួរឱ្យទ្រេកអរ។​

ក្នុង​អំឡុង​ពេល​៣៤ឆ្នាំផ្សារភ្ជាប់នឹង​របរ​ថតរូប​ ត្រឹន ថេភុង​ (Tran The Phong) មាន​ឱកាស​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​ទីនេះទីនោះ ជួប​សិប្បករ​ជា​ច្រើន បាន​ស្តាប់នូវ​រឿងរ៉ាវ​ ព្រមទាំង​ឃើញ​ពួកគាត់​អភិរក្ស​របរ​ប្រពៃណី​ទៀត​ផង​។ ជាមួយ​នឹង​ក្តីស្រឡាញ់ និង ការ​គោរព​នេះ រូបថតអំពីរបរ​ប្រពៃណី​វៀតណាមរបស់ ត្រឹន ថេភុង​ (Tran The Phong) មានកាន់តែច្រើន​នៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនថតរូប​។ បងបានធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់ខេត្តក្រុង​ជាច្រើន​ ចូល​ទៅ​ផ្ទាល់​ភូមិ​របរ​ប្រពៃណី​ដើម្បី​សំណេះសំណាល​ កត់ត្រា និងថតរូប​។ ផ្តើម​ពី​​រូបថត​ជាង​២០ពាន់សន្លឹក​ កត់ត្រាអនុស្សាវរីយ៍​អំពី​ភូមិ​របរ​ប្រពៃណី​ទូទាំងប្រទេស​ ត្រឹន​ ថេភុង​ (Tran The Phong) បានសម្រេចចិត្ត​ជ្រើសយក​កម្រង​រូបភាព​ចំនួន​៤៥​ តាម​ស្តង់ដារ​អាទិភាព​លក្ខណៈ​ពិសេស​ និង សិប្បកម្ម​។​ ចំពោះ​បង​ នោះ​ជា​ចំរៀក​ទាំង​៤៥​ ដែល​ពាំលក្ខណៈ​ពិសេស​នៃតំបន់ភូមិ​ភាគ​ មានទាំងដង្ហើមជីវិត​នៃជនជាតិ​វៀតណាមទៀត​ផង​។​



ពិធី​បើកបង្ហាញសៀវភៅ​រូបថត “របរ​ប្រពៃណី​វៀតណាម​” និង តាំង​ពិព័រណ៍​របស់​អ្នក​ថតរូប​ ត្រឹន​ ថេភុង​ (Tran The Phong)។ រូបថត៖ តួអង្គផ្តល់ជូន​

តាំង​ពី​របរ​ធ្វើក្រដាស​ (ខេត្តកាវបាំង​ - Cao Bang) របរ​សិត​ដែក​ មីដុង​ (My Dong) (ខេត្ត​ហាយ​ភុង - Hai Phong) របរ​ដេរប៉ាក់វ៉ាន់ឡឹម (Van Lam) (ខេត្ត​និញ​ប៊ិញ - Ninh Binh) របរ​គូរ​គំនូរ​ដុង​ហូ (Dong Ho) (ខេត្ត​បាក់និញ - Bac Ninh) របរ​ធ្វើ​កុលាលភាជន៍​បាតត្រាង (Bat Trang) (ហាណូយ) របរ​ធ្វើ​មួកស្លឹក​ (ខេត្ត​ធឿថៀន​ហ្វេ - Thua Thien Hue) របរ​ត្បាញ​សំពត់​ ម៉ាចូវ​ (Ma Chau) (ខេត្ត​ក្វាង​ណាម - Quang Nam) របរ​ធ្វើ​បន្ទះឫស្សី​គូជី (Cu Chi) របរ​ធ្វើគោម​ (ទីក្រុ​ងហូជីមិញ) របរ​រវៃសប្បកដូង​ (ខេត្ត​បេនត្រែ​ - Ben Tre) របរ​តម្បាញសំពត់សង្កិប​ (ខេត្ត​អានយ៉ាង - An Giang​)។ល។ ជា​រូបភាពងាយ​ចួប​ប្រទះ​នៅក្នុងរូបថត​ ដែលបង្កើតដោយ​​អ្នក​ថតរូប​ ត្រឹន ថេភុង​ (Tran The Phong) ផ្តើមចេញដោយ​​ភាព​ទ្រាំទុក្ខលំបាក​ នៃ​ជាងសិប្បកម្ម។

របរ​ធ្វើ​ទឹក​សាអ៊ីវ (ខេត្ត​ហឹង​អៀន​ - Hung Yen)។ រូបថត៖ ត្រឹន ថេភុង​



ទឹកមុខ​នឿយ​ហត់​ ប៉ុន្តែ​កែវភ្នែក​ពួកគាត់​តែង​ពោរពេញ​ដោ​យ​ក្តីសប្បាយ​រីករាយ​។ “អ្នកដែល​ខ្ញុំ​ចួប​នៅតាមតំបន់ភូមិភាគ​ទូទាំងប្រទេស​ ពេល​ខ្ញុំ​សន្សំ​សំចៃ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​សៀវភៅ​ពិសេសនេះ សុទ្ធតែ​មាន​ចំណុច​រួម​មួយ​គឺ​ស្រឡាញ់មុខរបរ​ ប្តេជ្ញាចិត្ត​ប្រកបមុខរបរ​ដល់ទីបំផុត​ ទោះបី​ចួបទុក្ខលំបាក​នៅក្នុង​ជីវភាពរស់នៅ​” អ្នក​ថតរូប​ ត្រឹន ថេភុង​ (Tran The Phong) រៀបរាប់​។​ ពេលឃើញ​ឃ្លាំង​ទិន្នន័យ​ដែលសន្សំជាង១០ឆ្នាំ មួយ​ថ្ងៃកាន់តែពេញ​ អ្នកថតរូប​ ត្រឹន​ ថេភុង​ (Tran The Phong) ចំណាយ​ពេល​ជិត​មួយឆ្នាំ ដើម្បី​ជម្រើស​រូបថត ត្រៀម​ខ្លឹមសារ​សម្រាប់សៀវភៅ។ ជម្រើស​រូបថត​ជា​ដំណាក់កាល​ចំណាយពេលវេលា​ច្រើនបំផុត​ ដោយសារ​រូបថតមានចំនួន​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធប់​។ ឃ្លាល្បះ​​ក៏បាន​អ្នកនិពន្ធ​ជ្រើស​ដោយ​ហ្មត់ចត់​ ធ្វើ​ដូចម្តេច​ឱ្យ​បានសុក្រិតបំផុត​ ធានា​ព័ត៌មាន​ចាំបាច់ត្រូវតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ លក្ខណៈ​វប្បធម៌​ពិសេស​របស់ទឹក​ដី។ ប៉ុន្តែ​ការ​សំខាន់បំផុត បង​ចង់​បំផុស​គំនិត​ស្វែងយល់អំពី​របរប្រពៃណី​វៀតណាម​ជូន​អ្នក​អាន​គ្រប់ទិសទី​។​



សៀវភៅ​មានកម្រាស់​២០០ទំព័រ​លើកនេះ​ ប្រការដែលធ្វើ​ឱ្យ​ ត្រឹន​ ថេភុង​ (Tran The Phong) យក​ចិត្តទុកដាក់បំផុត គឺ​ការរំលេចបាន​​សម្រស់​សាមញ្ញ​ ស្និទ្ធិស្នាលរបស់​សិប្បករ​ ជា​អ្នក​លះបង់​ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់​ផ្សារភ្ជាប់នឹង​របរប្រពៃណី​។ ពួកគាត់ជឿជាក់ថា​ ដោយ​មនោសញ្ចេតនាពិតៗ​ របរ​ប្រពៃណី​នឹង​បាន​អភិរក្ស​ អភិវឌ្ឍ ​ទោះបី​ជីវភាពរស់នៅ​ទំនើប​ ដាក់ចេញបញ្ហា​ប្រឈម​យ៉ាងណាក៏ដោយ​។ ពិធីបើកបង្ហាញ​សៀវភៅ​រូបថត “របរ​ប្រពៃណី​វៀតណាម​” និង តាំងពិព័រណ៍​នៃអ្នក​ថតរូប ត្រឹន ថេភុង​ (Tran The Phong)។ រូបថត៖ តួអង្គផ្តល់ជូន​ អ្នក​ថតរូបថត ត្រឹន​ ថេភុង​ (Tran The Phong) សម្រេចចិត្ត​បោះពុម្ព​តែ​១០០ក្បាល​ ដោយ​គុណភាពក្រដាស​ដែលបាន​ជម្រើស​។ ក្រដាសបោះពុម្ព​រូបភាព​ និង ក្រដាសក្រប​ បាន​ជ្រើសយក​ពី​ក្រដាស​សម្រាប់គូរគំនូរ​របស់អ៊ីតាលី​។ ក្រប​សៀវភៅជា​វត្ថុធាតុ​ក្រដាស​យកមកពីប្រទេស​ហូឡង់​។ ក្រប​ប្រអប់​ដាក់​សៀវភៅ​ធ្វើ​ដោយ​ក្រដាសកាត់តុង​របស់​ប្រទេសហ្វាំងឡង់​៕​

អត្ថបទ៖ កាសែតរូបភាពវៀតណាម​សរុប រូបថត៖ ត្រឹន ថេភុង​

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង