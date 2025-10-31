កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបរជាងឈើគីមបុង (Kim Bong)

ស្ថិតនៅក្បែរក្រុងបុរាណហូយអាន ភូមិជាងឈើគីមបុង (Kim Bong) ល្បីល្បាញជាយូរ ដោយ​សារស្នាដៃនៃសិប្បករ ដែលមានទេពកោសល្យ។ មុខរបរនេះ បានកកើត​នៅទី​នេះតាំង​ពី​សតវត្សរ៍ទី១៧ ដំបូង​ឡើយ​ធ្វើតាមបែប​ឪពុកបង្រៀនកូន បន្ទាប់មកក៏​បើក​បង្រៀនដល់​អ្នកដទៃ​ផងដែរ។ ឆ្លងកាត់​ជាច្រើន​ជំនាន់ គីមបុង (Kim Bong) នៅ​តែ​រក្សា​បានតំណែងជាភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីមួយ ក្នុងចំណោមភូមិសិប្បកម្មដ៏លេចធ្លោ នៅតំបន់​ភាគកណ្តាល​នៃប្រទេសវៀតណាម។

ភ្ញៀវទេសចរបរទេសពេញចិត្តនឹងបច្ចេកទេស អារបំបែក​​ឈើប្រពៃណីនៃអ្នកភូមិជាងឈើ​​គីមបុង​។

ភូមិគីមបុងពីមុនជាស្រុកគីមបុង ស្ថិតក្នុងឃុំមីខេ (My Khe) ស្រុក​យីសៀន (Duy Xuyen) ខេត្តក្វាង​ណាម (Quang Nam) (បច្ចុប្បន្នជាសង្កាត់ហូយ​អាន ទីក្រុងដាណាង​)​។ តាមការរៀបរាប់នៃ​ត្រកូលអ្នកស្រុកចំណាស់​ គ្រូដើម​ជាងឈើគីមបុងដំបូង​ ​ជា​អ្នក​ស្រុក​ថាញ​ហ្វា (Thanh Hoa) ​ធ្វើដំណើរ​​ចូល​មក​​បង្កើត​មុខរបរនេះ​នៅសតវត្សទី១៦។ ដំបូង​​ឡើយ ពួកគេប្រកបមុខរបរ​​​​ធ្វើផ្ទះឫស្សី​ ក្រោយ​​ប្តូរ​មកធ្វើផ្ទះឈើ គ្រឿង​​ប្រើប្រាស់​ រួច​ក៏ឈានដល់ការ​បោះ​ទូក​។ ក្រោយមកទៀត​ ជាង​ឈើគីមបុង​ជាច្រើននាក់ ក៏បាន​រាជវង្សង្វៀន (Nguyen) (១៨០២ - ១៩៤៥) អញ្ជើញ​ទៅ​កាន់​រាជធានីហ្វេ (Hue) ដើម្បីសាងសង់​​វិមាន​ ប្រាង្គ​តម្កល់សព​ បន្សល់​ទុកស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ នៅក្នុងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មធំៗ​។​

 

របរជាង​ឈើ​ប្រពៃណី នៃភូមិ​គីម​បុង​ កកើត​នៅ​សតវត្សរ៍ទី​១៧។ រូបថត៖ ថាញហ្វ័រ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

របរជាងឈើជាមុខរបរលំបាក ជាពិសេសសម្រាប់តែ​បុរស។ ដើម្បីក្លាយជាជាង​ដ៏ចំណាន​ ជាងម្នាក់ៗត្រូវរៀនជំនាញនេះ រយៈពេលពី ៣ ទៅ ៥ឆ្នាំ ហើយបើចង់ក្លាយជាសិប្បករវិញ ពួកគេត្រូវហ្វឹកហាត់រយៈពេលពី ១៥ ទៅ ២០ឆ្នាំ។ ស្នាដៃ​ជាងឈើគីមបុង សព្វថ្ងៃនៅតែលេចធ្លោច្បាស់ក្រឡែតក្នុង​ក្រុងបុរាណហូយ​អាន នៅ​ត្រង់ផ្ទះ​ឈើបុរាណ ទីសក្ការបូជា​ភូមិ​ និងបូជនីយដ្ឋាន​វង្ស​​ត្រកូល បានរួម​ចំណែកបង្កើត​ភាពស្រស់​ស្អាតនៃ​ស្ថាបត្យកម្មពិសេស​ ដែលបានអង្គការយូណេស្កូទទួលស្គាល់។

 

ភ្ញៀវទេសចរ​ទស្សនាលំហដាក់តាំងរបស់គ្រួសារសិប្បករ ហ្វីញរី (Huynh Ri)។

ក្រៅពីផ្ទះឈើ ភូមិនេះក៏បានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនូវផលិតផលសិល្បៈផងដែរ។ ផលិត​ផលជាង៥០ប្រភេទ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ​ការ​ច្នៃ​ប្រតិដ្ឋ​ចេញ​ពី​​រូបចម្លាក់ កំណាព្យ​ឆ្លងឆ្លើយ​បែប​ចិន ផ្ទាំងគំនូរ​ជនបទ (ដើមជ្រៃ​ ស្រះ​ទឹក កំពង់ទូក​)។ល។ រហូតដល់​រូបភាព​ (វត្ត​កូវ​ ទូក​សំពៅ​ ផ្ទះបុរាណ។ល។)។ ផលិតផលជាច្រើន បានឈ្នះរង្វាន់​នៅក្នុងការប្រកួតសិប្បកម្មទូទាំងប្រទេស។​ ស្នាដៃជាច្រើន​បាននាំចេញ​ទៅអឺរ៉ុប អាមេរិកខាងជើង អូស្ត្រាលី រួមជាមួយ​នឹងទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក នៅហ្វេ ដាណាង ទីក្រុងហូជីមិញ និងរដ្ឋធានី​ហាណូយ​។

 

ផលិតផលសិល្បៈឈើពិសេស​ៗ។

ភាពពិសេសនៃផលិតផលគីមបុង ស្ថិតនៅលើភាពប៉ិនប្រសប និងភាពស្និទ្ធស្នាល។ ផ្ទាំងគំនូរតំណាងសត្វពិសិដ្ឋទាំងបួន (នាគ សិង្ហ​ អណ្តើក ហង្ស​) ផ្ទាំងគំនូរបួន​រដូវ (ផ្កាអង្គារសីល៍ ផ្កាអ័រគីដេ ផ្កា chrysanthemums ឫស្សី) ឬរូបភាព​គំរូដែលផ្សារភ្ជាប់​នឹង​ភូមិជនបទវៀត​ណាម រំលឹកឡើងនូវ​អនុស្សាវរីយ៍​វប្បធម៌ និងបានឆ្លើយតបទៅនឹងចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរ។ សិប្បករទាំងឡាយ មិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវបច្ចេកទេសបុរាណប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងច្នៃប្រតិដ្ឋ​ទៅតាមតម្រូវការថ្មីៗ​ ​ជួយឱ្យភូមិសិប្បកម្មនេះនៅតែរស់រវើកជានិច្ច។

 

បច្ចុប្បន្ន​ ភូមិ​គីម​ដុង​ ជា​ទីតាំង​ទេសចរណ៍​ និង ស្វែងយល់​អំពី​មុខរបរ​ជាងឈើ​ប្រពៃណី​ល្បី​នៅ​ហូយ​អាន​។ រូបថត៖ ថាញហ្វ័រ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ រួមជាមួយការរីកចម្រើននៃទេសចរណ៍ហូយអាន ភូមិជាងឈើគីមបុង​បាន​ស្តារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនា អាចមើលជាងធ្វើការដោយផ្ទាល់ ស្វែងយល់អំពីដំណើរការផលិតកម្ម​ ឬទិញផលិតផលសិប្បកម្មដ៏ប្រណីត​ទុក​ជា​វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍។ គ្រួសារជាច្រើន ដូចជាគ្រួសារលោកហ្វីញរី (Huynh Ri) លោក ហ្វីញ សឿង (Huynh Suong) វ៉ ស្វឹន ភឿង (Vo Xuan Phuong) លឺយូយ (Lu Dui) ។ល។ ដោយសាររបរជាងឈើ និងសេវាកម្មទេសចរណ៍ ពួកគាត់​មាន​ប្រាក់ចំណូលទៀង​ទាត់ ថែមទាំងក្លាយជាអ្នកមាន​ថែមទៀតផង។

 

រៀងរាល់​ឆ្នាំ ឱ្យ​តែដល់​ខែ​១ ចន្ទគតិ​ អ្នកភូមិ​គីម​បុង​ គោរពបូជា​ពិធី​បូជា​គ្រូដើម​ ដើម្បី​រំលឹក​នឹង​អំណរគុណ ដល់​គុណបំណាចបង្កើត​របរ​ជាង​ឈើ​របស់ភូមិ​។ រូបថត៖ ថាញហ្វ័រ/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

មុខរបរជាងឈើគីមបុង សព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែរួមចំណែករក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់នាំភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ អំពីតម្លៃ​ស្នាដៃនៃ​ជនជាតិវៀតណាម។ ឆ្លងកាត់​ជាងបួន​សតវត្ស​ ស្នាមដាប់​ ស្នាម​ឈូស​ នៅគីមបុងនៅតែលេចឮរន្ទឺ បញ្ជាក់ពីភាពរស់រវើក​នៃភូមិសិប្បកម្មមួយ ដែលបានរួមដំណើរដំណាលគ្នានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុងបុរាណហូយអាន៕

  • អត្ថបទ និងរូបថត៖ ថាញ់ហ្វា/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​
  • ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​

